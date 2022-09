Corsi di italiano per stranieri: i migliori, gratis e a prezzi economici

Se state cercando un buon corso di italiano per stranieri, non avete che l’imbarazzo della scelta. Ad oggi, le scuole e gli istituti di formazione impegnati nell’insegnamento della nostra lingua sono davvero moltissimi e di svariate tipologie. Perciò, se siete capitati da queste parti perché state cercando un buon corso di italiano per stranieri, siete nel posto giusto!

Vediamo allora quali sono i migliori corsi di italiano per stranieri gratuiti ed economici.

Come funziona un corso di italiano per stranieri: le basi da imparare

Se state approcciando lo studio della lingua italiana, dovete sapere che ci sono delle basi da conoscere, cosicché lo studio possa essere proficuo e senza intoppi.

Partendo dal presupposto che ogni scuola imposta lo studio come meglio crede, avvalendosi di metodologie di insegnamento specifiche e differenti, tuttavia il contenuto delle lezioni è sempre lo stesso. Ciò che cambia, quindi, che differenzia un corso da un altro, è solamente la metodologia di insegnamento. Sarà quella, pertanto, che farà propendere per un corso oppure per un altro.

In Italia, generalmente, l’approccio utilizzato dai corsi di lingua per stranieri è di tipo formalistico: si partirà, quasi sempre, dalla base grammaticale affiancando lo studio della grammatica con esercitazioni scritte, per poi passare gradualmente all’apprendimento orale e interattivo.

Dunque, la conoscenza della grammatica è la base da cui partire per apprendere la lingua italiana. I principianti dovranno apprendere, come base di partenza per studiare le lingue, seguenti macroargomenti:



Alfabeto : corretta pronuncia delle lettere;

Numeri : come funziona il sistema di conteggio delle cifre e dei decimali;

Articoli;

Maschile e femminile;

Singolare e plurale;

Sistema delle doppie;

Connettivi;

Proposizioni;

Modi di dire ed espressioni colloquiali;

Colori e abbigliamento;

Ora e data;

Meteo;

Tempo (stagioni, mesi, anni);

Vocabolario (cucina, viaggio, corpo umano, sentimenti).



Accanto a queste nozioni grammaticali di base verranno poi aggiunte lezioni specifiche su alcune tematiche importanti, come ad esempio quella sull’uso dei verbi ausiliari (essere e avere) e sui verbi andare e venire (differenze) e sulla coniugazione dei tempi verbali.

Naturalmente, le lezioni saranno via via sempre più impegnative e affiancate da graduali esercizi scritti e orali, così da consentire allo studente di apprendere sia la lingua scritta che quella parlata tra le quali c’è sempre molta differenza.

Una volta che queste nozioni di base saranno apprese, è possibile sostenere un esame di passaggio al livello successivo del corso.

L’esame di fine livello accerta la conoscenza delle nozioni base di una lingua e pertanto consente di ottenere una certificazione da poter spendere in diversi contesti. Attenzione però, il livello base è costituito da due moduli: A1 e A2 che, seppur fondamentali per avere una buona base di conoscenza della lingua italiana, non sono sufficienti a fornire tutti gli strumenti necessari per poter parlare fluentemente la lingua e, pertanto, sarà poi opportuno proseguire con il percorso di studi.

Corsi gratis di italiano per stranieri

Innanzitutto, sappiate che se siete alla ricerca di un corso gratis o economico per stranieri potete scrivere a redazionewrt@gmail.com indicando nell’oggetto della mail “Corso di italiano per stranieri” in modo da poter ricevere le offerte migliori sul mercato.

Come abbiamo visto, i corsi di lingua italiana sono strutturati tutti in modo tale da consentire di apprendere le basi fondamentali per conoscere la lingua, ciò che cambia, come abbiamo già anticipato, è la modalità di approccio e anche la modalità di fruizione del corso.

Al giorno d’oggi, infatti è possibile seguire un corso di lingua italiana per stranieri in differenti modalità:



online (totalmente in via telematica seguendo lezioni registrate oppure in diretta con l’insegnante);

in presenza (attraverso lezioni frontali direttamente presso la scuola dove si tiene il corso);

modalità mista (alcune ore in presenza e altre ondemand).

Che sia online o in presenza o in modalità mista, il corso prevede lo stesso piano di studi e lo stesso raggiungimento degli obiettivi.

Le tariffe per ogni corso possono variare moltissimo, tuttavia, in alcuni casi, sono previsti corsi di italiano per stranieri totalmente gratuiti.

I corsi gratuiti di italiano per stranieri possono essere erogati da diverse istituzioni, come ad esempio le biblioteche pubbliche. Pertanto il consiglio che diamo è quello di informarsi presso la biblioteca pubblica del proprio comune di appartenenza per conoscere i dettagli di un eventuale corso di italiano gratuito. A Roma, ad esempio, il circuito delle Biblioteche Comunali (Bibliotu) organizza periodicamente dei corsi di italiano gratuito per stranieri: il corso, solitamente, ha una frequenza pomeridiana monosettimanale. Non occorre sostenere alcun costo per la frequenza del corso, basterà soltanto iscriversi per prenotare il proprio posto. In questo caso però, i corsi erogati dalle biblioteche comunali sono in presenza e quindi occorrerà per forza seguire le lezioni direttamente presso la sede della biblioteca.

Sempre sul territorio laziale, è possibile trovare numerosi corsi di italiano per stranieri organizzato da Scuolemigranti, un corso coordinato dal Centro di Servizio per il Volontariato della Regione Lazio- Il progetto intende utilizzare lo strumento della lingua per attuare l’inclusione sociale delle minoranze etniche stabilite nel territorio regionale. Scuolemigranti non è l’unico progetto in questa direzione, sui rispettivi siti istituzionali delle singole regioni è infatti possibile trovare periodicamente utili informazioni sui corsi di lingua italiani organizzati dalla regione di appartenenza. In alternativa, consigliamo anche di consultare le pagine istituzionali dei propri comuni di riferimento.



Se invece siete alla ricerca di un corso on line, allora consigliamo di consultare i corsi erogati dalla piattaforma LearnAmo, sulla quale è possibile seguire le lezioni di italiano impartite da insegnanti madrelingua oppure videolezioni per l’autoapprendimento.

Infine segnaliamo l’app, completamente gratuita, DuoLingo sulla quale è possibile apprendere letteralmente ogni lingua del mondo.

Corsi di italiano per stranieri economici

Se invece non avete fatto in tempo a iscriversi a un corso gratuito, sappiate che esiste la possibilità di frequentare corsi di italiano a prezzi piuttosto modici, come i seguenti.

Icotea

L’istituto dedito alla formazione multidisciplinare eroga corsi in Lombardia, Lazio e Sicilia. Attualmente, è possibile frequentare un corso di italiano della durata di 100 ore a un prezzo scontato, se l’iscrizione avviene entro la fine del mese. Per iscriversi e ottenere informazioni dettagliate sulla modalità di erogazione del corso occorrerà contattare direttamente la sede.

Udemy

In questo caso stiamo parlando di una piattaforma multidisciplinare che eroga corsi a pagamento in modalità telematica. I corsi di lingua italiana sono davvero moltissimi e alcuni partono da 14,99 euro. In questo caos però si scarica il pacchetto completo di lezioni che possono essere seguite autonomamente in qualsiasi momento.

Babbel

Ancora una piattaforma, che in questo caso prevede un abbonamento mensile del costo di 9,95 euro al mese. L’abbonamento consente di imparare non solamente le lingua italiana, ma qualsiasi altra lingua, in questo modo sarà possibile procedere con un apprendimento multidisciplinare e comparato delle lingue.