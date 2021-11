Corsi di inglese gratis da scaricare online: i migliori siti per imparare la lingua con esercizi

Quali sono i migliori corsi di inglese gratuiti disponibili online per il download? Al giorno d’oggi una conoscenza non approfondita della lingua inglese può costare molto caro perché ci sono treni che passano una volta sola e precludersi tante opportunità di lavoro o di studio a causa di qualche difficoltà di troppo con la lingua più diffusa al mondo può diventare frustante. L’istruzione scolastica, a partire dalla scuola elementare, offre diverse ore di insegnamento dedicate alla lingua inglese ma, fatta eccezione per il percorso del liceo linguistico e per l’iscrizione ad una scuola internazionale o bilingue, da sola risulta insufficiente ad assicurare il raggiungimento della padronanza linguistica solitamente richiesta in ambito lavorativo o dalle università straniere nel caso in cui si aspirasse a conseguire una specializzazione all’estero.

Come studiare inglese online gratuitamente

Tanti italiani, assorti completamente dalla routine quotidiana, non riescono proprio a trovare il tempo per frequentare corsi privati d’inglese presso i vari centri specializzati due o tre volte a settimana, che peraltro nella maggior parte dei casi sono anche molto costosi. Ben più comoda ed economica sarebbe la possibilità di studiare l’inglese nei momenti morti che inevitabilmente tutti abbiamo durante la nostra giornata, ad esempio in pausa pranzo, sul treno o sulla metropolitana di ritorno dal lavoro, in tarda serata prima di andare a dormire, ecc..

Studiare inglese online è semplice e per fortuna esistono numerosi corsi di inglese online gratis, grazie ai quali è possibile imparare l’inglese a tempo perso in maniera divertente ed efficace: basteranno pochi minuti al giorno per imparare a cavarsela durante un’esperienza lavorativa all’estero, per conversare fluentemente con parenti ed amici stranieri e per conseguire una certificazione linguistica di livello intermedio o avanzato.

Il sito della BBC per imparare la lingua inglese

La BBC, principale emittente inglese, propone all’interno di una sezione del proprio sito internet un corso online dinamico e interattivo per imparare l’inglese partendo da un livello elementare fino ad arrivare a quello più avanzato. All’interno della piattaforma BBC Learning English, ogni contenuto viene inserito con frequenza giornaliera: video lezioni, podcast, esercizi di grammatica, vocabolario e pronuncia, sitcom distribuite sotto forma di file audio e con il testo a fronte, testi di cultura generale, quiz, giochi e contenuti multimediali di ogni tipo mirati a facilitare e velocizzare il processo di apprendimento.

Video corsi di inglese gratis su YouTube

Da non sottovalutare affatto l’utilità di YouTube per fare passi da gigante nella conoscenza della lingua inglese. Su YouTube, infatti, si possono trovare tanti corsi gratis e piacevoli da seguire: su tutti, spiccano quello del compianto John Peter Sloan, dove le lezioni di grammatica sono intervallate da storielle simpatiche e divertenti nelle quali i protagonisti parlano per metà inglese e per metà italiano.

Non da meno quello di Molly Stone, che si articola in una serie di lezioni frontali dell’insegnante che spiega la grammatica inglese alla lavagna proprio come a scuola.

Esercizi di grammatica inglese da stampare in PDF

In rete sono davvero numerosi i siti che forniscono gratuitamente documenti PDF da stampare con esercizi e spiegazioni di grammatica per perfezionare la lingua inglese ma ce n’è uno in particolare che dovrebbe essere un vero e proprio “must” per tutti gli studenti: EnglishGratis. Al suo interno si può reperire un’infinità di materiali gratuiti di alta qualità che spaziano dalla sezione grammaticale (l’audio grammatica è la vera novità), ricca di spiegazioni ed esercizi, alle letture in lingua originale con la traduzione italiana a fianco.

Dizionari, social network e app per l’inglese da scaricare gratis

Inoltre, per qualunque dubbio sul significato di parole, verbi, espressioni e modi di dire inglesi, si può consultare WordReference, il miglior dizionario italiano-inglese disponibile in rete. Esistono anche varie applicazioni gratuite per imparare la lingua inglese chattando con insegnanti madrelingua o con persone di varie nazionalità che possiedono il nostro stesso livello di inglese: la prima App Social Network di scambio linguistico è senz’altro HelloTalk, ma anche Tandem è una risorsa molto valida. Infine, un’altra preziosa risorsa per migliorare e potenziare il proprio inglese è Duolingo, una simpatica e coinvolgente piattaforma linguistica che contiene al proprio interno una serie infinita di lezioni che presentano un grado di difficoltà crescente. Ciascuna di esse è caratterizzata da diversi esercizi di pronuncia, di ascolto ma anche di traduzione che risultano utilissimi per imparare la lingua in maniera dinamica e graduale. In particolare, tra le varie funzioni messe a disposizione dell’utente, spicca la possibilità di impostare obiettivi giornalieri di tempo da dedicare all’apprendimento dell’inglese.