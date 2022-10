Corso base di informatica con attestato: i migliori, gratis ed economici, per principianti

Al giorno d’oggi è impensabile non saper usare il computer, soprattutto perché il pc ha letteralmente cambiato il nostro modo di vivere e di lavorare. Eppure, anche se sembra impensabile, esiste ancora qualcuno che non ha troppa familiarità con il pc. In casi come questi, può essere utile frequentare un corso base di informatica. In altri casi invece, per lavoro oppure per semplice interesse personale, può essere utile frequentare un corso di informatica per ottenere un attestato finale da far valere, ad esempio, in un concorso pubblico. Se rientrate in uno dei casi precedenti, vi consigliamo di frequentare un buon corso di informatica e di seguito, vi segnaliamo quali sono i migliori corsi base per principianti, i migliori con attestato, i corsi gratis online e quelli più economici.

Come funziona un corso di informatica base per principianti: cosa è bene imparare

Se vi state avvicinando allo studio dell’informatica, occorre sapere che è fondamentale conoscere le basi di questa disciplina, solo così sarà poi possibile procedere con lo studio avanzato dei programmi informatici più utilizzati e dei software di lavoro.

Naturalmente, ogni scuola e ogni corso di informatica approcciano lo studio con un taglio differente, avvalendosi di insegnanti che, di volta in volta, saranno in grado di fornire le informazioni necessarie in modo diverso ma, a conti fatti, il contenuto e le nozioni fondamentali saranno sempre le stesse.

Un corso base di informatica, infatti, è pensato per studenti che partono totalmente da zero, con l’obiettivo di far arrivare tutti quanti gli allievi allo stesso livello. premesso questo, generalmente, un corso base di informatica comincia con una panoramica sulla parte teorica della materia che comprenderà:



terminologia;

linguaggio specifico;

componenti meccaniche e funzionali del pc.

Questa prima parte è pensata per far sì che tutti gli studenti possano acquisire familiarità con un certo linguaggio e soprattutto per fornire loro gli strumenti utili a parlare e capire l’informatica anche quando parlano con amici, parenti e quando devono acquistare il primo computer.

Successivamente, verrà insegnato cosa sia e come funziona un sistema operativo, ovvero il programma operativo del pc. Una volta apprese le giuste conoscenze si procederà con l’apprendere come personalizzare e modificare un sistema operativo, senza l’intervento di un’altra persona e soprattutto senza apportare modifiche sostanziali che potrebbero compromettere la funzionalità del sistema.

Il corso per principianti prosegue poi con i fondamentali per imparare:



a usare il mouse e la tastiera ;

creare, tagliare incollare finestre e cartelle di lavoro ;

utilizzare strumenti di videoscrittura e di calcolo, come Word ed Excel .

In merito all’ultimo punto, il corso diventerà più specifico e monotematico, concentrando intere lezioni sull’uso di Word e su come si crea un foglio di testo; analogamente, verrà poi effettuato un corso specifico sull’uso di Excel e su come si può ottenere un foglio di calcolo. In merito ad Excel è opportuno precisare che, dal momento che si tratta di un software che prevede l’utilizzo di funzioni più complesse e non sempre intuitive, è probabile che non tutte le funzionalità siano spiegate nel corso base, ma è molto probabile che vengano rimandate a un corso più avanzato.

Migliori corsi base di informatica con attestato

Se dunque siete alla ricerca di un corso di informatica base al termine del quale venga rilasciato un attestato allora potete considerare alcuni corsi specifici che, nella grande maggioranza dei casi, sono corsi a pagamento.

Nel grande mondo delle certificazioni informatiche online, sentiamo di consigliare la certificazione ECDL (European Computer Driving Licence), una delle certificazioni europee più conosciute al mondo. La certificazione è anche riconosciuta dal MIUR e pertanto può essere utilizzata anche per ottenere crediti formativi. La certificazione si distingue in tre livelli:



ECDL Base , per il raggiungimento delle conoscenze informatiche di base;

ECDL Standard;

ECDL Expert.

Un altro attestato utile a certificare la conoscenza delle nozioni di informatica di base è l’attestato Pekit, rilasciato dalla Fondazione Onlus Sviluppo Europa molto utile specialmente in sede concorsuale, dove potrebbe essere richiesto di dimostrare concretamente, mediante prova pratica, le competenze digitali possedute.

Infine, segnaliamo la certificazione Eirsaf, una delle più richieste e conosciute sia in Italia che in Europa. Anche in questo caso la certificazione prevede diversi livelli di approfondimento, quello base servirà ad acquisire le competenze necessarie per muoversi nel campo dell’informatica senza più dipendere da nessuno.

Corsi gratis di informatica online

Se invece state cercando un corso di informatica base online che sia anche completamente gratuito, allora sappiate che sul web avete praticamente l’imbarazzo della scelta. Basterà infatti trovare una piattaforma e-learning – in rete ne esistono davvero moltissime e di svariate tipologie – e scegliere il corso più adatto al vostro livello. Se desiderate imparare a usare il pc in modo graduale consigliamo sempre di iniziare da un livello base, per poi avanzare nell’apprendimento in modo graduale. Tra i migliori corsi di informatica online, completamente gratuiti, troviamo quelli erogati da:



For IT : una piattaforma e.learning per la formazione professionale. I corsi di informatica base sono totalmente gratuiti e al termine di ogni corso viene rilasciato un attestato che certifica le conoscenze acquisite.

Twenty P : il corso erogato dall’agenzia di formazione è altamente qualificante ed è fruibile completamente in modalità online. Anche in questo caso è possibile ricevere l’attestato di formazione una volta completato il corso.

I corsi offerti da queste piattaforme sono periodici, pertanto se non riuscite a iscrivervi al prossimo in partenza, non c’è problema, potete entrare a far parte del prossimo ciclo di lezioni. Infine, se volete affidarvi a qualche altra realtà, consigliamo sempre di informarvi, ad esempio presso qualche società o ente di volontariato e/o dediti all’erogazione di servizi sociali che, non di rado mettono a disposizione la possibilità di frequentare corsi di informatica in modalità totalmente gratuita.

Corsi economici di informatica base con attestato

Se invece volete investire sulla vostra formazione informatica, ma avete un budget limitato, non preoccupatevi, è possibile seguire un corso di informatica base a prezzi davvero vantaggiosi. Per trovare i corsi di informatica più economici, consigliamo di visitare la piattaforma Udemy, un’ottima piattaforma multidisciplinare sulla quale è possibile trovare corsi di informatica per tutti i livelli di apprendimento a un prezzo medio di circa 20/25 euro. I corsi sono erogati in forma telematica e possono essere seguiti in qualsiasi momento, non hanno una scadenza e le lezioni possono essere guardate come e quando lo si desidera. Unica pecca è che non viene rilasciato un vero e proprio certificato di frequenza, ma solamente una sorta di attestazione che comunque può essere utile da esibire qualora venisse richiesta la certificazione di determinate conoscenze.