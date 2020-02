Corso di trading a Roma: migliori scuole e corsi gratuiti nella capitale

Per trading intendiamo il modo di investire in borsa, che, negli ultimi anni, si è declinato anche nella variante online, per poter investire soldi direttamente da casa, attraverso il computer. Roma è una città molto ricca di scuole di trading, nelle quali gli interessati potranno trovare diversi corsi adatti alle loro esigenze, sia se il loro obiettivo è quello di imparare le nozioni essenziali e sia se, invece, vogliano affinare le capacità già presenti.

Vediamo quindi quali sono i migliori corsi di trading a Roma, sia gratuiti che a pagamento.

Scuole di trading a Roma: quali sono i migliori corsi professionali?

A Roma ci sono diverse scuole che insegnano le basi del trading: queste riescono a formare al meglio i novelli traders, così da poterli inserire nel campo nel pieno delle loro possibilità.

Vediamo quali sono le migliori scuole di trading a Roma.

Trading Room Roma

La Trading Room Roma è una tra le più importanti scuole di trading di Italia, nella quale operano diversi trader professionisti, che si occupano ogni giorno dello studio dei principali mercati finanziari e che danno la possibilità ad altri trader di partecipare alle principali attività operative, così da apprendere e ampliare le tecniche di investimento nel modo più efficace.

La missione di questa scuola di trading è quella di essere un punto di riferimento per i nuovi trader che vogliono raggiungere l’indipendenza in questo campo professionale, tramite metodi semplici e facilmente replicabili e lo studio delle pratiche più complesse.

Questa scuola è nel campo dal 2008 e si occupa della formazione dei trader per renderli più specializzati possibile e renderli anche liberi di poter intraprendere la loro strada, fornendogli le dritte più efficaci.

I corsi sono altamente specializzati e si occupano sia della teoria che della pratica, mediante l’analisi dei report finanziari. La Trading Room Roma mette a disposizione anche una piattaforma di e-learning per la formazione on line, con la possibilità di collegarsi ai docenti tramite webcam; la piattaforma mette a disposizione anche corsi di formazione, dispense per lo studio, analisi e report.

I corsi sono dedicati al mercato Forex, unendo sia la formazione che l’operatività sul campo, con più livelli di approfondimento. In ogni sezione del corso, si possono trovare le analisi e i commenti dei trader master che fanno parte di questa scuola.

Un’altra possibilità è quella data dal servizio Asset Allocation Strategy, studiata per ogni nuovo trader, per arrivare all’obiettivo. Questo servizio offre l’affiancamento di un professionista che assisterà lo studente nelle scelte finanziarie, mirando ad ottenere un rendimento superiore alla media e tenendo conto di tutti i rischi e della volatilità dei mercati finanziari.

Uno dei corsi più apprezzati è il corso Disciplina&Performance, che è il risultato di vent’anni di esperienza sui mercati finanziari. Il corso è indirizzato a chi vuole apprendere le basi dell’Analisi tecnica o di rafforzare le nozioni già imparare. Il corso si articola sia sulla teoria che sulla pratica e punta all’insegnamento delle principali nozioni di analisi tecnica, ma anche delle strategie operative. Durante il corso, sono previsti diversi affiancamenti operativi nei quali gli studenti potranno sperimentare sul campo le nozioni apprese durante il corso, sotto il controllo dei principali professionisti della Trading Room Roma. Il corso si articola in 16 ore (8 ore di teoria e 8 ore di affiancamenti operativi) e ha un costo di 800 euro più iva.

La Trading Room Roma si trova a Largo del Nazareno, 15, 00187, Roma.

WFTrading Roma

La WFTrading Roma nasce nel 2012 a Roma, inizialmente come sala trading, per offrire un ambiente che s’ispirava al modello anglosassone. Si è trattato del primo e unico servizio in Italia, inizialmente, nel quale il trader aveva la possibilità di incrementare i propri risultati.

Questa scuola offre diversi corsi tra cui scegliere, come il corso di Analisi Fondamentale, il corso Risk Management, il Corso Trading sui Mercati Finanziari di primo livello, il Corso Trading sui Mercati Finanziari di secondo livello, il corso di Analisi Tecnica, il corso di Analisi Ciclica e il corso di Psicologia applicata al Trading di primo livello.

Nel Corso di Trading sui Mercati Finanziari di Primo livello gli studenti potranno operare sui mercati finanziari, imparando a comprendere tutte le variabili di esso, per poter costruire una propria strategia operativa, che possa essere migliorata e replicabile. Il corso dà anche le competenze necessarie per operare sui mercati finanziari, insegnando le sue dinamiche e disegnando gli scenari nei quali possa essere costruita una corretta operazione finanziaria.

L’obiettivo di questo corso è quello di fa apprendere allo studente le conoscenze base, gli strumenti e la metodologia utili per poter lavorare in questo campo, per arrivare all’obiettivo di poter gestire in modo autonomo il proprio portafoglio senza rischi. Nel corso verranno insegnate le dinamiche delle diverse economie di tutto il mondo, il comportamento degli intermediari finanziari, gli andamenti delle asset classes quotate nei principali mercati finanziati e verrà insegnato il corretto modus operandi per operare nel mercato, minimizzando i rischi e massimizzando il rendimento degli investimenti.

Il corso è suddiviso in tre principali materie di studio: l’analisi fondamentale (studio ed analisi del sistema finanziario e delle logiche degli intermediari); analisi tecnica (studio delle principali tecniche utilizzate dagli operatori nelle operazioni d’investimento) e la gestione dei rischi (studio per una gestione ottimale del portafoglio, basandosi sulle tecniche di Money Managment).

Il corso viene effettuato da professionisti del settore, che lavorano da anni sui mercati finanziari, così da poter richiedere anche delle consulenze alle aziende e agli intermediari finanziari.

Il corso ha una durata di 12 ore ed è consigliata una cadenza di due lezioni a settimana; il prezzo del corso è di 850 euro.

Il WFTrading Roma si trova in via Salento, 63, 00162, Roma.

Education Trade Roma

Una scuola di trading a Roma è la Education Trade. Si tratta di un ente di formazione che aiuta da diversi anni gli aspiranti trader romani e non a diventare dei trader professionisti. Nel campo dell’istruzione finanziaria, questa è una delle scuole più importanti e famose di tutta Italia.

Gli obiettivi principali della Education Trade sono: il raggiungimento dell’indipendenza finanziaria e la crescita delle conoscenze tramite i corsi specializzati e approfonditi organizzati dalla scuola.

Con Education Trade si avrà la possibilità di essere seguiti da un tutor personale per tutta la durata del corso e che seguirà ogni passo professionale degli allievi.

La scuola Education Trade organizza diversi corsi, tra cui il corso Primi passi in Borsa. Si tratta di un corso essenziale per chi è alle prime armi e vuole iniziare la sua formazione nel campo del trading. Si tratta di un corso a numero chiuso, nel quale gli allievi verranno seguiti da un trader esperto, che si metterà a disposizione degli allievi. Durante il corso verranno spiegate le caratteristiche principali del mondo economico e della circolazione del denaro. I temi che verranno principalmente affrontati sono: definizione del trading e di un trader, le funzioni della figura del trader, la composizione del mercato finanziario, verranno valutati gli aspetti tecnici del mercato valutario, verranno studiati gli strumenti del mercato e come si articola il lavoro di un trader, esplorando lo studio dell’analisi tecnica, l’analisi grafica e l’analisi fondamentale.

Il corso ha una durata di 6 ore, verranno svolti sia esami teorici che esami pratici, la formazione avverrà tramite un trader professionista e alla fine verrà fatto un test di verifica e sarà assegnato un diploma di partecipazione.

La Scuola Education Trade si trova in Piazza Pio XI, 62, Roma.

Corsi gratis di trading a Roma: quali sono i migliori?

Alcune scuole a Roma offrono la possibilità di seguire un corso di trading in modo totalmente gratuito, così da poter partire con una base solida una nuova professione.

Per i cittadini di Roma, per trovare i migliori corsi gratuiti di trading, ci sono diversi siti informativi. In questi portali c’è la possibilità di inserire ciò che si sta cercando e la città (in questo caso Roma) e trovare la scuola di trading più vicina. Uno di questi siti è emagister.it che permette la ricerca delle migliori scuole di trading a Roma.

Proprio portali come questo sono utili a scoprire delle offerte temporanee per alcuni corsi di trading gratuiti. Ad esempio, la già citata Education Trade organizza, in certi lassi di tempo, dei corsi gratuiti. Un esempio è il corso Investire Saggiamente, che ha come obiettivo quello di formare gli allievi nel campo dei finanziamenti, così da poter investire meglio, senza il rischio di perdite gravi. Tanti sono i temi che verranno trattati in questo corso, come la valutazione dei rischi negli investimenti, le caratteristiche tipiche di un investimento, la differenza tra attivi e passivi e gli errori più comuni di un beginner (ovvero un novizio del campo finanziario).

Il corso consiste in una lezione intensiva di ben 4 ore, da parte di un trader professionista e per iscriversi basta andare sul sito ufficiale della scuola di trading romana e procedere con la registrazione. Il fatto che si tratti di un corso gratuito permette, anche ai trader romani che sono all’inizio della loro carriera, di imparare delle nozioni essenziali, senza dover investire denaro.