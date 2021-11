Corso Laminazione Ciglia: costo, corsi gratis, i migliori in tutta Italia

Tra i vari trattamenti e modifiche che riguardano le ciglia, è sempre più gettonata la laminazione ciglia. Non solo sempre più gente è interessata a sottoporsi a questo trattamento, ma anche tante donne e uomini desiderano imparare ad eseguirlo, in modo da poterlo aggiungere ai trattamenti offerti nel proprio centro estetico, o anche chi lavora in proprio. Esistono, a questo proposito, infiniti corsi di laminazione ciglia che rilasciano un attestato di partecipazione, oltre al kit necessario.

Cosa si studia ad un corso di laminazione ciglia?

Di solito, il programma di un corso base di laminazione ciglia consiste nello studio dell’anatomia dell’occhio e del ciclo di crescita delle ciglia; si impara poi ad usare gli strumenti del kit (di solito fornito dal corso stesso) nel modo più appropriato possibile; viene insegnato come raddrizzare le ciglia con gli appositi pads (ovvero bigodini in silicone che possono avere più misure); si imparano nozioni sulla salute, la sicurezza e la sanità e, infine, una dimostrazione pratica su una modella o un modello.

Andiamo a vedere nel dettaglio di che tipo di corsi si tratta e quali sono i costi.

Quanto costano i migliori corsi di laminazione ciglia

Diventare un esperto di laminazione ciglia è possibile, grazie agli infiniti corsi, online ed in presenza, che si trovano facilmente sul web. Esistono corsi individuali e di gruppo e, ovviamente, il costo cambia in base alle proprie esigenze. Di solito, il costo di un corso di laminazione ciglia individuale di cinque giorni si aggira intorno ai 250 euro, mentre un corso di gruppo della stessa durata si aggira intorno ai 190 euro. Questi più o meno i costi del corso base, mentre chi vuole può approfondire le proprie conoscenze iscrivendosi a corsi “master”, che di solito si aggirano intorno ai 300 euro e che vanno a, per così dire, perfezionare ciò che si è appreso nel corso base.

Si possono anche trovare, in alternativa, corsi più completi al costo di circa 590-600 euro, che includono anche il corso sulle sopracciglia, lezioni di perfezionamento da poter consultare dopo il corso e kit completi di tutto ciò che è necessario, insomma corsi da pagare in un’unica soluzione ma che includono tutto. Questi kit, che di per sé costerebbero circa 350 euro, includono strumenti per il lifting, per il fissaggio e la curvatura; il filling di cheratina; le formine pad in silicone , la colla idrosolubile, l’ossigeno, la tinta, il nastro per le rifiniture, l’anello per la tinta, il pettinino per il liftig, il brush, il microbrash, il macrobrash, il pennello per rimuovere la tinta, i patch classici e un quaderno.

Corsi per laminazione ciglia gratuiti: dove trovarli

Esistono diversi corsi di laminazione gratuiti per chi non ha possibilità economiche o per chi non intende spendere soldi per questo tipo di lezioni. Se si cerca sul web se ne possono trovare infiniti, soprattutto online. Sono molte, infatti, le accademie di estetica che mettono a disposizione corsi di laminazione ciglia e sopracciglia in modo assolutamente gratuito al termine dei quali, come quelli a pagamento, viene rilasciato un attestato. Se si opta per questo tipo di corsi, però, raramente viene rilasciato un kit, che ci si dovrà dunque procurare da soli.

Per trovare corsi di laminazione gratuiti (o comunque con prova gratuita) basterà cercarli con un qualsiasi motore di ricerca e si potrà scegliere tra innumerevoli soluzioni. Accademia Nicotra Estetica, ad esempio, offre una giornata di presentazione del corso senza alcun impegno di acquisto, mentre LashDreamShop.com garantisce a tutti gli utenti dei video corsi di formazione completamente gratuiti.

Migliori corsi di laminazione ciglia in Italia

Come abbiamo detto in precedenza, di corsi di laminazione ciglia ce ne sono infiniti e per tutti i gusti. Tuttavia, in Italia ve ne sono alcuni considerati migliori di altri non solo da chi li ha provati, ma anche da parte degli esperti del settore. Andiamo a vedere di quali si tratta.

Uno dei corsi più gettonati è quello offerto da ONYX Academy, un istituto milanese che mette a disposizione diversi tipi di corsi, tra cui appunto quello di laminazione ciglia. Si tratta di un corso di due giorni Full Day del costo di 200 euro, in cui viene anche fornito il kit completo per poter eseguire una laminazione ciglia e per partecipare al corso stesso.

Un altro corso molto consigliato da chi lo ha provato è quello di J Academy, un’accademia di estetica che mette a disposizione corsi tenuti da professionisti del settore. Il corso di laminazione ciglia di J Academy dura un giorno e il prezzo va dagli 80 euro ai 120 euro.

Anche il corso di laminazione ciglia organizzato dall’Accademia Oligenesi è molto noto e apprezzato. È aperto a tutti e il costo è di circa 220 euro iva inclusa. Anche questo corso dura un giorno (per la precisione 8 ore) ed è molto pratico, in modo da consentire a chi partecipa di essere già pronto ad eseguire una buona laminazione ciglia già alla fine della giornata di corso.

Sono in molti a consigliare anche i corsi di laminazione ciglia organizzati da Kalentin, uno dei team professionali di livello più alto in Italia. Si tratta di corsi di alto livello volti a formare dei veri e propri professionisti, mettendo anche a disposizione tecniche innovative. Ad ogni classe può partecipare un massimo di tre persone, in modo da garantire qualità e massima attenzione a come gli studenti eseguono la laminazione. Tutti i prodotti utilizzati nei corsi Kalentin sono Made in Italy.

Un centro molto noto per la laminazione ciglia e relativi corsi è BCM Beauty Centre of Milan, che ogni anno organizza e mette a disposizione corsi per formare estetisti competenti. Si occupa più che altro di fornire strumenti a chi ha già ricevuto una formazione completa presso altri istituti, mettendo dunque a disposizione corsi di perfezionamento per truccatori, estetisti e visagisti. Anche chi vuole semplicemente specializzarsi in questa materia è il benvenuto ai corsi BCM. Sono corsi di 12 ore divise in 4 incontri, del costo totale di 270 euro.