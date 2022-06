Cosa (non) si può portare in aereo: elenco pratico e consigli

Viaggiare è una delle cose più belle che ci siano! È pur vero però, che il pensiero di cosa mettere in valigia può diventare piuttosto stressante, soprattutto perché, se dovrete affrontare il viaggio in aereo, non si possono portare alcuni oggetti. Se quello che state cercando è una piccola guida pratica su cosa si può e cosa non si può portare in valigia durante un viaggio in aereo, siete nel posto giusto.

Cosa non si può portare in aereo: elenco di oggetti, cibi e liquidi vietati

Un po’ per la sicurezza pubblica e un po’ per la sicurezza del volo stesso, i controlli in aeroporto sono diventati, nel corso degli anni, sempre più ferrei. Tanto che, sempre più spesso, capita di vedere ai tornelli della sicurezza come molti passeggeri siano costretti dal personale di controllo a lasciare alcuni oggetti che non possono essere portati sopra l’aereo.

Le restrizioni poi sono ancora più rigide per quanto riguarda il bagaglio a mano, quel bagaglio che può essere portato sull’aereo e che però deve rispettare determinati requisiti, uno su tutti: quello delle dimensioni. Le compagnie aeree infatti hanno imposto limiti sulle dimensioni dei bagagli a mano che, inevitabilmente poi, vanno a incidere anche sul peso del bagaglio. Ogni compagnia ha i suoi requisiti specifici, pertanto, prima di effettuare il proprio viaggio in aereo, è sempre opportuno consultare attentamente quelle che sono le condizioni di volo imposte dalla singola compagnia, così da non incorrere in spiacevoli equivoci o intoppi e partire in assoluta tranquillità.

Di seguito, ecco la lista degli oggetti che non possono essere portati in aereo.

Armi da fuoco

La prima categoria di oggetti vietati riguarda (come ovvio che sia) proprio le armi da fuoco. Il divieto è esteso anche alle componenti delle armi da fuoco (proiettili, caricatori ecc.), pertanto sono vietati:



pistole, rivoltelle, fucili ecc. (sono vietate anche le imitazioni, le riproduzioni e gli esemplari giocattolo);

munizioni e cartucce;

cartucce; fuochi d’artificio e altri oggetti pirotecnici;

oggetti pirotecnici; armi ad aria compressa , oppure a salve o in grado di sparare pallini;

a salve in grado di sparare pallini; pistole starter;

pistole lanciarazzi;

pistole lancia segnali;

fionde, archi, balestre;

arpioni e fucili subacquei.



Oggetti pericolosi e/o infiammabili

L’altra categoria di oggetti vietati e rappresentata da oggetti potenzialmente pericolosi e suscettibili alle fiamme. Nello specifico:



rasoi e lamette;

coltelli, forbici e lame oltre i 6 cm;

punte, seghe, saldatori, cacciaviti;

sci e oggetti da trekking;

canne da pesca, skateboard, mazze da baseball;

solventi e bevande alcoliche con una percentuale alcolica superiore al 70%;

gas;

polvere da sparo;

estintori;

spray immobilizzanti e spray al peperoncino;

lacrimogeni;

acidi e repellenti di ogni forma.

Oggetti contundenti o affilati

A questa categoria appartengono tutti quegli oggetti che potenzialmente potrebbero provocare ferite o gravi se usati contro qualcuno:



taglierini;

spade, sciabole (anche quelle usate per ragioni sportive);

asce, accette, mannaie;

manganelli, mazze, bastoni;

piccozze;

trapani con o senza fili e le relative punte.

Liquidi

In base all’attuale regolamento, ogni passeggero ha diritto a trasportare fino a un massimo di 1 litro di liquidi a testa, purché suddivisi in contenitori della capacità di 100 ml ciascuno. A loro volta poi, i contenitori devono essere trasportati in una busta trasparente richiudibile. Per il trasporto dei liquidi c’è quindi una soglia di tolleranza e per liquidi si intendono:

acqua e bevande di ogni genere;

mascara e lucidalabbra;

profumi;

shampoo e lozioni per il corpo;

creme;

dentifrici;

prodotti alimentari quali yogurt, burro, cioccolata, formaggi morbidi.

Stando a questa lista si può facilmente dedurre come il trasporto di alcuni oggetti sia vietato, mentre altri, invece, sono insospettabili oppure possono essere trasportati solamente ad alcune particolari condizioni, come nel caso del liquidi, come abbiamo visto.

Cosa si può portare in aereo nel bagaglio a mano e in stiva

Dopo questa lista infinita di oggetti vietati nel bagaglio a mano, una domanda sorge spontanea: allora, cosa è possibile portare in valigia? La domanda è piuttosto lecita visto che alcuni oggetti insospettabili (come i cibi, ad esempio) non possono essere portati a bordo dell’aereo.

La prima risposta è proprio nella lista degli oggetti vietati o meglio, tutto ciò che non è incluso nella lista può essere, ipoteticamente, portato a bordo di un aereo.

Tuttavia, prima di portare in valigia qualche oggetto, la prima domanda che dobbiamo porci è se l’oggetto che abbiamo pensato di portare con noi possa arrecare un danno all’incolumità del prossimo. Se la risposta è affermativa allora, va da sé, che l’oggetto non potrà essere portato a bordo dell’aereo.

Una volta che la domanda ha trovato la sua risposta, vediamo allora quali sono gli oggetti che è possibile portare a bordo in valigia:

Oggetti personali

I primi oggetti consenti sono sicuramente quelli relativi alla cura personale e al vestiario:



indumenti, scarpe e accessori;

phon, piastre, rasoi (purché usa e getta).

Attrezzatura fotografica

Molti passeggeri sono dubbiosi sul trasportare l’attrezzatura fotografica. In realtà, in linea di massima, è sempre consentito portare appresso con sé:



fotocamere;

reflex;

obiettivi;

aste per i selfie;

batterie;

piccoli treppiedi.

Per quanto riguarda invece l’attrezzatura più grande, come appunto i grandi treppiedi professionali, è consigliabile sfruttare il bagaglio da mettere in stiva, anche per una maggiore sicurezza dell’oggetto.

Cibo e liquidi

Per quanto riguarda i liquidi, abbiamo visto come il loro trasporto sia da organizzare seguendo alcune regole ben precise; diversa cosa invece è la questione del trasporto dei cibi. il cibo, generalmente, è ammesso a bordo, meglio se conservato sotto vuoto. Tuttavia, se state per effettuare un viaggio in aereo e volete trasportare del cibo, consigliamo di informarvi sulle normative vigenti in quel preciso paese in cui state per dirigerci. In alcuni paesi, infatti, per ragioni igienico sanitarie non è possibile far entrare del cibo straniero all’interno dei propri confini. In questo caso, il cibo che avete intenzione di portare con voi verrà trattenuto in aeroporto al momento dello sbarco. In alcuni paesi poi, alcuni cibi possono essere portarti solo in alcune forme, ad esempio: non è possibile trasportare un vasetto di crema alle arachidi, mentre è consentito trasportare cibi contenenti l’ingrediente.

Nel caso poi viaggiate con dei bambini molto piccoli, che necessitano di cibi liquidi o molto cremosi, sarà sufficiente farlo presente al personale addetto che eventualmente potrà decidere di effettuare controlli più approfonditi.

Medicinali

Naturalmente, qualunque sia la ragione del vostro viaggio, sarà sempre consentito portare a bordo dell’aereo i propri medicinali. Anche in questo caso, se il medicinale di cui avete bisogno è in forma liquida e supera le 100 ml di unità, sarà obbligatorio fornire ricetta medica al personale addetto al controllo.

Sigarette e tabacco

A bordo sarà poi possibile portare il tabacco, sia per pipa che per sigarette, i pacchetti di sigarette o la sigaretta elettronica, a patto che non venga fumate durante tutta la durata del volo.

Souvenir

Sembra sciocco ripeterlo, ma è doveroso: i souvenir possono essere riportati nel viaggio di ritorno a casa, ma attenzione! Se avete portato via una bella conchiglia, ad esempio, dalle forme aguzze, purtroppo verrà confiscata dal personale addetto ai controlli, perché potrebbe, potenzialmente, arrecare danno fisico agli altri passeggeri.

Cosa è consigliabile portare in aereo per un viaggio: check list

Le liste degli oggetti consentiti e non è soltanto un sunto degli oggetti vietati o permessi dalle compagnie aeree e si basa sul principio della sicurezza pubblica: sono vietati, cioè tutti quegli oggetti che possono arrecare un danno all’incolumità altrui, mentre sono permessi tutti quegli oggetti che, al contrario sono considerati innocui.

Tenendo quindi ben presenti le categorie di oggetti consentiti, ogni viaggiatore può chiaramente portare in valigia tutto quello che reputa necessario al proprio viaggio. Se state per preparare la vostra valigia, di seguito vi consigliamo una check list di oggetti che non dovrebbero mai mancare all’interno di una valigia:

Documenti : fondamentali per effettuare qualsiasi tipo di spostamento, anche perché senza un documento che attesti la propria identità non si può nemmeno prendere l’aereo;

Fotocopie dei documenti : in alcuni casi rivelano utili, soprattutto perché in qualche struttura potrebbero richiedere una copia di essi, oppure potrebbero essere utili nel caso malaugurati in cui il documento originale venisse smarrito;

Biglietti aereo/treno ecc. ;

; Mascherine FFP2 : in questo particolare momento storico è indispensabile durante i viaggi;

Porta carte di credito : un utile accessorio per portare sempre con sé le carte di credito e tenerle separate dal portafoglio; in questo modo in caso di furto o smarrimento del portafoglio sarà possibile comunque salvaguardare la propria disponibilità finanziaria;

Adattatore da viaggio e caricabatterie ;

Tappi per le orecchie e mascherina per dormire : molto utili in caso si voglia riposare in assoluta tranquillità, soprattutto durante viaggi aerei molto lunghi;

Salviettine/gel disinfettante .

.

Questi oggetti sono indispensabili per affrontare il viaggio in aereo in assoluta serenità, poi, naturalmente, anche in base al tipo di viaggio che dovrete affrontare riempirete la vostra valigia di tutti gli oggetti che per voi sono fondamentali epr affrontare un tranquillo viaggio in aereo.

Ryanair: particolari limitazioni su cosa si può portare e non

Come abbiamo anticipato poco sopra, ogni compagnia aerea ha le sue regole e le sue limitazioni, che consigliamo sempre di consultare prima di fare la vostra valigia. Ryanair, la compagnia low-cost più conosciuta al mondo, ad esempio osserva le stesse regole delle altre compagnie, ma è molto rigida sulle dimensioni (massimo 40 cm x 20 cm x 25 cm) e sul peso del bagaglio a mano che non deve mai eccedere, per alcuna ragione i 10 kg, pena il pagamento del supplemento e il trasferimento tra i bagagli da trasportare in stiva.