Cosa portare in crociera MSC e Costa: checklist estate, inverno, dai Caraibi ai Fiordi

Una partenza imminente, soprattutto nel caso di una crociera per una meta esotica e remota, è sempre in grado di sollevare un grosso interrogativo: cosa metto in valigia?

Il dubbio attanaglia sempre chiunque: sia chi si appresta a partire in crociera per la prima volta sia chi già ci è stato e ha deciso di replicare l’esperienza. In effetti, scegliere cosa mettere in valigia non è sempre facile, soprattutto perché le crociere ci trasportano verso mete inusuali e dove spesso il clima non è quello a cui siamo abituati a casa e pertanto è molto facile incappare in errori di valutazione. Per questo, abbiamo stilato una piccola guida su cosa è utile portare in crociera, dai Caraibi ai Fiordi.

Cosa portare in crociera con MSC: checklist in base alle tratte e consigli

Se avete prenotato la vostra crociera con la compagnia MSC crociere, sappiate che la compagnia ha pensato anche a questo: sul sito MSC, c’è un’apposita sezione con alcuni pratici consigli su cosa mettere in valigia. La lista è disponibile al seguente percorso: Home > La mia Prenotazione > Prima di partire > Cosa indossare a bordo. La lista è suddivisa in base alle tratte e in base alle attività previste a bordo:



Abbigliamento diurno : indumenti casual, come pantaloncini e magliette;

Abbigliamento serale : indumenti curati e più formali (soprattutto nelle aree dei ristoranti) come ad esempio camicie con colletto e pantaloncini dal taglio sartoriale. Inoltre per le aree all’aperto, e in caso di serate più fresche è consigliabile munirsi di una giacca leggera o di un maglione leggero;

Serate di gala : abito da sera, sia per lui che per lei (sono consigliati abiti lunghi e scarpe eleganti per lei e cravatte e abito per lui);

Serate a tema : portare un abito bianco per il White Party e un abito anni ‘60-’70 per il Flower Glory Party

Tratte nel Mediterraneo e nelle zone di mare : abiti leggeri, costume da bagno, teli da mare e tutto l’occorrente necessario per sostare adeguatamente in spiaggia;

Tratte nel Nord Europa : indumenti adeguati alle temperature polari (scarponi, maglie e pantaloni termici, giacconi imbottiti, guanti).

In generale è sempre consigliabile vestirsi a strati, per evitare le escursioni termiche tanto a bordo della nave, quanto una volta scesi da essa.

Cosa portare in una crociera Costa: lista, tratte e consigli

L’altra grande compagnia italiana è Costa Crociere. Anche in questo caso, la compagnia ha pensato di agevolare i suoi clienti dedicando un’apposita sezione sul suo sito ufficiale. Al seguente percorso, Home > Viaggiare con Costa > Servizi > Bagagli, è possibile prendere visione degli oggetti e degli indumenti che è consigliabile portare a bordo della nave per godere al meglio delle attività a bordo e delle giornate spese nelle mete turistiche. Per ogni viaggio, a prescindere dalla tratta, Costa consiglia di mettere in valigia i must-have:



costume e infradito;

scarpe da ginnastica;

giacca a vento;

occhiali da sole e cappello.

A seconda poi delle tratte e della stagione dell’anno sarà opportune mettere in valigia:



Mediterraneo (primavera/estate) : il periodo migliore per godersi il mare e il sole; occorre portare costume, crema solare, abbigliamento consono alla spiaggia;

Mediterraneo (autunno/inverno) : il periodo ideale per visitare città d’arte; occorrono indumenti a maniche lunghe ma leggeri, scarpe comode e giacche a vento;

Nord Europa (estate) : clima fresco; occorre portare sempre una giacca a vento e un ombrello, indumenti a maniche lunghe e moderatamente pesanti e infine scarpe comode per le escursioni più avventurose;

Caraibi ed Emirati Arabi (inverno) : tutto l’occorrente per la spiaggia e per affrontare il clima caldo (ci troviamo all’equatore!), in più un paio di scarpe comode per visitare le città degli Emirati.

Crociera in estate: cosa mettere in valigia?

Qualunque sia la compagnia di crociera con la quale deciderete di imbarcarvi per il vostro giro intorno al mondo, gli oggetti da mettere in valigia, specialmente se la vostra crociera si terrà in estate, sono sempre gli stessi:

costume;

occhiali da sole;

crema solare;

telo mare;

borraccia termica per tenere l’acqua al fresco;

ciabatte adeguate (soprattutto se la spiaggia dove attraccherete sarà costituita da scogli e ghiaia);

abbigliamento adeguato per salire a bordo (in alcun caso, infatti, sarà consentito girare in costume, specialmente nelle aree ristoro; diversamente, nelle aree piscina sarà possibile muoversi rimanendo in costume);

abbigliamento comodo e fresco;

t-shirt e pantaloncini;

un paio di scarpe comode in caso di escursioni;

pinne, boccaglio e occhialini nel caso siano previste nuotate al largo;

un coprispalla o una giacca a vento per le serate più fresche.

Naturalmente andranno portati i documenti necessari all’imbarco come i documenti personali e i biglietti. Tutto quello che non siete riusciti a portare in valigia oppure perché ve lo siete dimenticato, potrà essere acquistato direttamente a bordo, negli appositi negozi disponibili.

Cosa portare in una crociera invernale

Crociera non è solamente sinonimo di mare. Anche il periodo invernale può essere un’ottima occasione per visitare posti lontani ed esotici oppure per rimanere nel mediterraneo e godersi una delle tante e bellissime città d’arte che si trovano in Europa. Se avete prenotato la vostra crociera nel periodo invernale, sappiate che, naturalmente, dovrete rivedere la vostra valigia e portare con voi tutto il necessario per affrontare il viaggio durante questo periodo. Tra gli oggetti che non possono assolutamente mancare nella valigia di una crociera invernale, troviamo:



giacca a vento;

ombrello;

cappello/berretto;

maglie a maniche lunghe;

pantaloni lunghi/jeans;

scarpe chiuse e comode;

sciarpa leggera;

zaino comodo per visitare la città;

leggings;

scarpe da trekking in caso di escursioni;

mantella/k-way impermeabile in caso di pioggia battente.

Anche in questo caso sarà possibile comprare l’occorrente che manca direttamente a bordo della nave. Tuttavia, soprattutto durante le crociere invernali è consigliabile prediligere sempre un abbigliamento a strati così da togliere o aumentare gli indumenti a seconda delle temperature.

Crociera ai Caraibi: cosa portare

Se la vostra meta saranno i tanto agognati Caraibi, gli oggetti da mettere in valigia saranno tutti quelli indispensabili per stare in spiaggia come:



Costume;

Occhiali da sole;

Cappello;

Crema solare.

I Caraibi infatti sono sinonimo di caldo e sole e quindi occorre partire davvero molto leggeri perché le temperature sono davvero molto elevate e quindi non avrete bisogno di coprirvi. Tuttavia i Caraibi sono anche la terra dei contrapposti e oltre al bellissimo mare è anche possibile godere di escursioni davvero fuori dal comune. Per questo motivo, nella valigia che preparerete per andare in crociera ai caraibi consigliamo anche di portare:



Scarpe adeguate alle escursioni (tipo trekking);

Giacca a vento;

Zaino da spalla;

Indumenti a maniche lunghe;

Felpe;

Leggings, da indossare soprattutto durante le ore serali, quando la temperatura scende sensibilmente e si avverte una forte escursione termica.

Infine, una dritta: i Caraibi hanno delle spiagge davvero incantevoli, ma molto spesso i fondali sono piuttosto insidiosi e possono celare scogli e sassi, per tale motivo, oltre alle ciabatte è consigliabile portare con sé anche un paio di scarpe da scoglio, in modo da poter fare il bagno in assoluta tranquillità e senza il rischio di farsi male.

Crociera ai Fiordi: cosa portare

Per chi invece predilige le mete lontane e fredde, una bella crociera tra i Fiordi Norvegesi è davvero il top! In questo caso però, la valigia sarà nettamente differente da quella di chi si appresta a viaggiare ai Fiordi consigliamo di portare:



Giaccone imbottito;

Maglioni e pantaloni pesanti;

Indumenti termici;

Piumino per le escursioni fuori dalla nave;

Magliette e shorts per eventuali e repentini cambi di temperatura;

Scarpe chiuse e comode;

Stivali (soprattutto in caso di neve e pioggia);

Berretto di lana;

Occhiali da sole (nelle giornate di sole il riflesso con il bianco dei fiordi potrebbe essere davvero insopportabile);

Abiti più leggeri per sostare a bordo ed eventuali completi eleganti richiesti per le serate a tema.

Cosa non si può portare nella nave da crociera: limitazioni e divieti

Infine, ecco la lista degli oggetti che non possono essere portati assolutamente a bordo della nave da crociera:

Armi e oggetti appuntiti o comunque in grado di arrecare danno a terzi se usati impropriamente;

Oggetti elettrici di piccole e medie dimensioni (perché potrebbero andare in corto circuito e generare un incendio);

Bevande alcoliche e cibi (ogni bevanda e ogni alimento deve essere acquistato direttamente a bordo della nave);

Oggetti infiammabili;

Strumenti sportivi pericolosi (archi, frecce, balestre, strumenti da pesca e da caccia sportiva).

Per ogni altro dubbio sui divieti e sugli oggetti che non è possibile portare a bordo è consigliabile prendere sempre contatti con la compagnia prima di imbarcarsi o in alternativa consultare la relativa pagina degli oggetti vietati, che si trova sempre sui rispettivi siti ufficiali. Quanto alle limitazioni, occorre inoltre prestare attenzione al dress code da indossare in alcune serate e in alcune aree specifiche della nave, dove, appunto è richiesto un congruo abbigliamento.

Infine non è possibile portare a bordo nessun tipo di animale domestico, con la sola eccezione dei cani guida per le persone non vedenti, dichiarati in fase di prenotazione del viaggio e con tanto di certificati da parte del medico.