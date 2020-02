Cosa sapere prima di giocare alle slot machine

Le slot machine sono un tipo unico di gioco d’azzardo. Oggi ci sono migliaia di macchine diverse là fuori. Hanno una splendida grafica video e offrono un numero illimitato di rulli e linee di pagamento con una miriade di funzionalità per aumentare le vincite.

Le slot machine sono di gran lunga il più popolare di tutti i giochi da casinò. Non è perché offrono i pagamenti migliori. È perché forniscono un’ estrema stimolazione sensoriale. Le luci, i suoni, l’animazione vibrante e i temi infiniti; ci sono infatti macchinette di tutti i tipi per rispondere alle diverse esigenze degli utenti.

In passato, se qualcuno voleva giocare alle slot machine, doveva andare in un casinò terrestre per divertirsi un po’. Con l’aiuto della tecnologia, ora è possibile giocare comodamente da casa. I casinò online sono così popolari al giorno d’oggi che alcuni casinò terrestri hanno sviluppato le loro piattaforme online.

Se sei alle prima armi, qui di seguito ti forniamo i consigli da tenere a mente per iniziare a giocare nel migliore dei modi. Se invece sei già un esperto di slot machine allora potrai scegliere la tua preferita su VideoSlotMachineOnline.it.

Cosa devono sapere i giocatori di slot machine per principianti

Prima di immergerti in un’esperienza di slot da casinò, c’è molto da imparare su questi affascinanti giochi. E’ certo che sono molto facili da giocare, questo è un aspetto che gli attribuisce loro popolarità di massa. Ma ci sono alcuni consigli per chi inizia ora a giocare per la prima volta, suggerimenti che i giocatori dovrebbero conoscere prima di iniziare a giocare alle slot machine.

Generatore di numeri casuali (RNG)

Ogni gioco di slot online dipende da RNG, che è responsabile della creazione di una sequenza di numeri casuali con un intervallo di un millisecondo in un giorno. Creerà una serie casuale di numeri che è diversa ogni volta che fai clic sul pulsante “Gira”. E si applica a tutti i casinò online che operano oggi.

RNG controlla i risultati per ogni slot online. Inoltre, questi risultati dipendono dal software RNG utilizzato e dalla combinazione di algoritmi. Questi due sistemi sono gli unici in grado di determinare il risultato di ogni giro che fai. Ancora più importante, i tuoi giri passati sono del tutto irrilevanti.

RTP

I giocatori esperti controllano l’RTP (ritorno per il giocatore) dei giochi da casinò prima di giocare.

RTP è l’importo che puoi aspettarti di vincere in un giro o in una mano espresso in percentuale della tua scommessa. Gli RTP devono essere inferiori al 100%, altrimenti il ​​casinò online fallirà. La maggior parte delle slot online avrà un RTP compreso tra il 94% e il 96%.

Un RTP del 95% per un gioco di slot indica che a lungo termine per ogni scommessa di € 100 sul gioco i giocatori riceveranno € 95 e € 5 andranno al casinò. Alcuni giocatori vinceranno a volte. Alcuni vinceranno anche molti soldi. Ma alcuni perderanno anche. Se sei fortunato, allora vincerai più di quanto perdi.

La volatilità influisce sulla frequenza con cui si vince

Un’altra elemento utile da conoscere prima di giocare alle slot machine è capire come funziona la volatilità nelle slot machine. Questo termine è anche comunemente usato nelle slot machine per indicare la frequenza con cui ci si può aspettare di vincere.

Più la macchina è volatile, meno frequentemente vincerai. E questo è un problema per i rulli bassi che contano su pagamenti frequenti per sostenere il loro bankroll. Diciamo che volatilità e RTP vado a braccetto in maniera inversamente proporzionale.

Paylines

Ogni slot machine presenta una struttura di gioco differente, oltre al numero di rulli quel che conta sono le linee di pagamento o paylines. Giocare a una sola linea di pagamento rispetto a giocare a 20 è molto diverso.

Naturalmente, più giochi, maggiori sono le tue possibilità di vincita e hai maggiori probabilità di vincere bonus e jackpot esclusivi. Tuttavia, tieni presente che ha un prezzo. Più linee di pagamento giochi, più dovrai pagare in quanto ognuno richiede una scommessa separata.

Gestione del bankroll

Ogni guida alla gestione del bankroll dice ai giocatori che un bankroll dovrebbe consistere in “solo soldi che puoi permetterti di perdere”. Ciò che alcuni trascurano di menzionare è come scegliere i tuoi giochi in base alle dimensioni di quel bankroll. Non si tratta delle dimensioni del tuo bankroll, ma del costo per gioco. Anche un bankroll di € 20 può durare un discreto periodo di tempo. Controlla sempre le tabelle dei pagamenti e scegli una macchina che corrisponda al tuo budget di slot machine.

Gioca con crediti bonus

Uno dei migliori vantaggi di giocare alle slot machine nei casinò online è la presenza dei bonus. Ormai il mercato dei casino online è davvero saturo e la concorrenza viene fatta attraverso i bonus.

I bonus che i casino offrono possono essere:

senza deposito: vengono concessi senza dover effettuare nessun versamento di denaro sul proprio conto

con deposito: a questo punto possono anche raddoppiare il deposito effettuato. Cosa c’è di meglio che avere € 100 per giocare alle slot? Avere € 200 con cui giocare!

Casinò illegali

Prendi nota che esistono molti casinò online illegali per frodare i giocatori. Le slot online sono un passatempo divertente ed eccitante, ma perdere i soldi con i siti di giochi a distanza non è affatto divertente.

I casinò online non legalizzati sono quelli non autorizzati dall’AAMS ma che gestiscono comunque un sito web di giochi d’azzardo. Ci sono centinaia di posti che puoi visitare per giocare alle slot, ma devi assicurarti di avere a che fare con un casinò online con licenza e regolamentato.

Requisiti per giocare alle slot online

Non tutti sono autorizzati a giocare d’azzardo in un casinò online. I casinò online legali possono accettare solo giocatori di età pari o superiore a 18 anni. Il requisito di età varia a seconda dello stato e del paese in cui opera il gioco d’azzardo online. Alcuni casinò online hanno requisiti di età più severi: i giocatori devono avere più di 21 anni. La sicurezza nei casinò online a distanza è fondamentale e non bisogna mai sottovalutarla.

Il casinò online chiede ai giocatori di passare attraverso un processo di registrazione. È necessario fornire informazioni personali reali e accurate. Altrimenti, potrebbe essere proibito ritirare le vincite. Le informazioni fornite verranno verificate dal casinò online chiedendo un documento valido per dimostrare l’ identità.

Conclusione

Le slot machine non sono i giochi più complicati del casinò per quanto riguarda le regole e la strategia. E alcuni giocatori si divertono molto giocando a questi giochi senza alcuna conoscenza approfondita.

Il modo migliore per divertirti giocando alle tue slot online preferite è scegliere un sito di gioco legale e autorizzato in modo da poter avere un’esperienza di gioco sicura e divertente e soprattutto giocare responsabilmente.