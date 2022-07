Cosa vedere ad Assisi in un giorno o mezza giornata: itinerario veloce e completo

Con l’arrivo dell’estate sale la voglia di concedersi una fuga dalla calura della città e non c’è modo migliore per farlo che concedersi una gita fuori porta. Una delle mete più ambite è sicuramente la città di Assisi. Vediamo allora l’itinerario completo per vedere in un solo giorno o in mezza giornata le bellezze della città.

Assisi e dintorni in un giorno: itinerario completo, cosa vedere?

Posizionata sulle colline umbre, la città di Assisi è anche chiamata Borgo di San Francesco perché proprio qui, in questa piccola località immersa nella natura, è nato il santo patrono italiano e un’altra santa tanto cara alla nostra tradizione, Santa Chiara. Oltre a essere una città ricca di storia e cultura Assisi è anche uno dei Borghi più belli d’Italia, non è quindi un caso se ogni anno, in qualsiasi stagione, migliaia di turisti, italiani e stranieri, decidono di visitare i suoi luoghi.

La città non è molto grande e si presta bene anche per visite più brevi, che possono durare da un’intera giornata fino addirittura ad arrivare a mezza giornata, tutto dipenderà dal tempo a disposizione e anche dalla vostra capacità fisica: sì, proprio così, perché il centro storico di Assisi, dove si trovano tutti i luoghi di interesse più importanti della città, si può visitare interamente a piedi.

Il percorso che vi consigliamo in questa piccola guida, è pensato per essere effettuato interamente a piedi così da godere dei principali monumenti d’interesse della città umbra. L’itinerario misura all’incirca 4 km e parte dal parcheggio di Porta Nuova dove si potrà lasciare l’automobile nel caso in cui vi recaste ad Assisi in auto o dove è possibile farsi lasciare dal servizio autobus che collega il parcheggio alla vicina stazione di Santa Maria degli Angeli.

Porta Nuova

Il primo luogo luogo di interesse è costituito proprio dall’antica porta d’ingresso (che dà il nome al parcheggio sottostante) alla città costituita da un antico Arco che un tempo era fortificato, attraversando l’arco si entra in via Borgo Aretino dal quale è possibile già ammirare gli scorci suggestivi offerti dall’architettura assisiate.

Basilica di Santa Chiara

Procedendo sulla via si arriva al primo monumento realizzato in pieno stile gotico italiano con la facciata rosa e tre grandi contrafforti: si tratta della Basilica di Santa Chiara, un edificio di grandi dimensioni risalente al XIII secolo. Il luogo è stato costruito per accogliere e custodire le spoglie della santa, fondatrice dell’ordine delle suore Clarisse. Al suo interno è possibile visitare la cripta, dove riposano le spoglie di Santa Chiara, mentre all’interno dell’edificio si possono ammirare bellissimi dipinti murali e il prezioso crocifisso ligneo che,secondo la tradizione, avrebbe parlato proprio a San Francesco.

Chiesa Nuova

Uscendo dalla Basilica si può imbocca via di Sant’Agnese che porta alla seconda attrazione: la Chiesa Nuova. Si tratta di una piccola chiesa a croce greca dove, secondo le cronache del tempo, il padre di Francesco, Pietro di Bardone rinchiuse il figlio per punizione.

Fontana dei Tre Leoni

Proseguendo ancora per via di Sant’Agnese si arriva alla Piazza del Comune, dove si trova la bellissima fontana dei Tre Leoni, di fronte all’attuale palazzo delle Poste. Si tratta di una fontana costituita da una vasca monumentale circolare sormontata da 3 leoni a custodia della fontana e dai cui musi zampilla acqua fresca.

Cattedrale di San Rufino

Prima di proseguire, occorre fare una piccola deviazione e prendere Via di San Rufino, dove si trova la cattedrale omonima dedicata a San Rufino. In questa chiesa, sia San Francesco che Santa Chiara ricevettero la loro benedizione e San Francesco pronunciò la sua prima predica. Inoltre, in pochi sanno che questa chiesa è importante poiché è dedicata al santo patrono di Assisi che, a sorpresa, non è San Francesco ma San Rufino. Per gli appassionati dell’arte inoltre questa Chiesa è particolarmente affascinante poiché rappresenta uno degli esempi migliori dell’arte romanica umbra.

Anfiteatro Romano

Deviando per via del Torrione si arriva all’anfiteatro di epoca romana. Sfortunatamente, dell’antico teatro resta solamente la forma, ancora ben visibile e un arco in travertino e dove un tempo si trovava l’arena dei giochi si trova un bellissimo giardino.

La Rocca Maggiore

Proseguendo sulla salita di via della Rocca si trova la Rocca Maggiore, un edificio difensivo risalente all’epoca di Federico Barbarossa. Se non avete tempo per visitare l’interno della Rocca, non preoccupatevi, perché già dall’esterno si gode di un panorama mozzafiato sull’intero borgo di Assisi.

Chiesa di Minerva

Tornando indietro dalla deviazione fatta per raggiungere l’Anfiteatro e la Rocca, si ritorna verso Piazza del Comune sulla quale si affacciano diversi palazzi di interesse storico che vale la pena visitare come il Palazzo del Capitano del Popolo, la Torre del Popolo e la già citata Chiesa di Minerva (un tempio nota come Tempio di Minerva). L’edificio è rimasto perfettamente intatto, con le sue bellissime colonne corinzie, oggi incastonate nei palazzi più moderni. La bellezza del Tempio colpì anche un ospite illustre della città: lo scrittore Goethe che ne rimase estasiato.

Pinacoteca di Assisi

L’itinerario prosegue, poi, con una visita alla Pinacoteca di Assisi ospitata all’interno del Palazzo Vallemani, non lontano da Piazza del Comune. Il museo ospita alcuni dei più grandi capolavori pittorici realizzati dagli artisti più importanti della stagione pittorica umbra: Giotto e Perugino.

Basilica di San Francesco d’Assisi

Si trova poco fuori dal centro cittadino, ma comunque raggiungibile in pochi minuti a piedi, percorrendo via Arnaldo Fortini. La Basilica non è solo il monumento più importante della città ma anche un simbolo di tutta la cristianità. Considerata Patrimonio dell’UNESCO, la Chiesa si divide in due: la Chiesa Inferiore e la Chiesa Superiore. All’interno della Chiesa Inferiore, piccola e piuttosto austera nella decorazione, sono ospitate e custodite le spoglie del santo, inoltre è riccamente decorata con affreschi di Giotto; la Chiesa Superiore, invece, è molto più ampia e luminosa e, oltre a ospitare dipinti e affreschi dei più grandi artisti italiani (Giotto e Cimabue) trova posto il Sacro Convento con l’inestimabile archivio e biblioteca, il Museo del Tesoro, il Chiostro di Papa Sisto IV e la Sala Capitolare all’interno della quale sono conservate le reliquie di San Francesco.

Se vi rimane ancora un po’ di tempo potete decidere di perdervi tra i vicoli e le stradine della città che sanno offrire scorci davvero suggestivi, altrimenti, potete tornare indietro al parcheggio e prendere i mezzi per raggiungere la vicina città di Gubbio, che dista una mezz’ora di macchina. Gubbio è un altro luogo caro alla tradizione biografica di San Francesco, non è infatti un caso che molto spesso chi decide di visitare la città di Assisi, poi scelga anche di visitare il piccolo borgo di Gubbio con i suoi meravigliosi monumenti, tra i quali consigliamo, su tutti, il Duomo e la Chiesa di San Francesco.

Cosa vedere in mezza giornata ad Assisi: itinerario veloce

Se invece, il tempo a disposizione per visitare Assisi fosse di poche ore, allora consigliamo un itinerario più snello, senza però rinunciare a godere delle meraviglie della città.



Consigliamo sempre di cominciare l’itinerario dalla Porta Nuova, perché sarà più facile lasciare l’eventuale mezzo di trasporto a disposizione e perché proprio nei pressi del parcheggio si fermano tutti gli autobus e i mezzi di trasporto pubblici.

Una volta entrati nel borgo consigliamo di proseguire così: