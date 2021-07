Costo Devitalizzazione Dente: prezzo medio con e senza ricostruzione

Tra le operazioni più invasive e gravose a cui si è spesso costretti a ricorrere vi è la devitalizzazione del dente (anche chiamata cura canalare). Andiamo a vedere quanto costa in media.

Da cosa dipende il costo della devitalizzazione del dente?

I costi per la devitalizzazione del dente devono tenere conto del listino prezzi dello specialista che si occuperà di effettuare l’intervento e di altri parametri come:

la città o la regione in cui ha sede lo studio odontoiatrico (i prezzi infatti variano di città in città, spesso anche in città diverse della stessa regione, si ha differenza di prezzo notevole);

la complessità e l’estensione del danno cui rimediare;

il numero di canali su cui intervenire (generalmente sono 3 e purtroppo, spesso, si deve intervenire su tutti);

la posizione del dente (se si tratta di molari, per il dentista è più difficile intervenire e in genere sono richieste più sedute);

il livello di preparazione e di esperienza dello specialista e dello studio medico.

A questo punto possiamo avere più elementi per conoscere i costi medi della devitalizzazione di un dente.

Devitalizzazione dente: prezzo medio con ricostruzione

Dopo la devitalizzazione vera e propria, si rende necessario intervenire per otturare o ricostruire il dente interessato. Il prezzo medio di una devitalizzazione si aggira intorno ai 200 e i 350 euro (talvolta nel caso in cui lo specialista dovesse intervenire su una precedente devitalizzazione, il prezzo può toccare anche i 450 e i 500 euro, secondo il grado di intervento). A queste cifre si deve poi sommare il prezzo della ricostruzione che può essere eseguita con diverse tecniche, quali:

la capsula dentale (o anche corona dentale ), che si effettua sia per i denti parzialmente danneggiati che per quelli sottoposti a devitalizzazione. La capsula è una copertura in ceramica o porcellana o zirconio creata in laboratorio, che viene in seguito applicata sul dente ricostruito con l’ausilio di un perno in fibra che stabilizza la ricostruzione artificiale. La capsula poi costituirà l’appoggio ideale per la corona. Il suo costo si aggira di media intorno ai 500 euro ;

(o anche ), che si effettua sia per i denti parzialmente danneggiati che per quelli sottoposti a devitalizzazione. La capsula è una copertura in ceramica o porcellana o zirconio creata in laboratorio, che viene in seguito applicata sul dente ricostruito con l’ausilio di un perno in fibra che stabilizza la ricostruzione artificiale. La capsula poi costituirà l’appoggio ideale per la corona. Il suo costo si aggira di media intorno ai ; l’intarsio, che è un metodo di ricostruzione molto simile all’otturazione, con la differenza che l’intarsio viene eseguito in un laboratorio odontotecnico. Come? Il dentista realizza un calco della bocca del paziente, che viene inviato al laboratorio il quale poi provvederà alla creazione di un elemento artificiale da incorporare nella cavità interessata. I costi di un intarsio si aggirano intorno ai 250 e i 350 euro.

Devitalizzazione dente: prezzo medio senza ricostruzione

Per i più fortunati, che dopo la devitalizzazione non devono ricorrere alla ricostruzione del dente, basta una semplice otturazione per concludere l’intervento. L’otturazione dentale è un’attività consueta e molto semplice, di solito viene effettuata per eliminare la corrosione del dente a seguito di una carie dentale. La parte erosa viene pulita e riempita con un composto materico molto simile, esteticamente, al dente naturale e infine viene controllata e lucidata. Il suo prezzo si aggira tra gli 80 e i 120 euro.

In conclusione, la devitalizzazione di un dente e la sua successiva ricostruzione, è un’operazione piuttosto onerosa, ed è perciò sempre opportuno informarsi bene sui costi e sulla qualità dei servizi offerti dagli studi medici della nostra città, poiché la sicurezza e la qualità del servizio non devono essere mai svantaggiate dalla prospettiva di un eventuale risparmio, poiché risparmio non è sempre sinonimo di qualità.