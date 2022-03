Quanto costa un’ecografia in 4D nei principali centri in Italia

Nel settore della diagnostica per immagini, l’ultimo ritrovato è rappresentato dall’ecografia in 4D. Questo tipo di ecografia consente di visualizzare l’area interessata non solo in versione tridimensionale, ma persino in movimento, avendo quindi la percezione netta di osservare la zona interessata in tempo reale. Di seguito vediamo quanto costa un’ecografia in 4D nelle principali città italiane.

Ecografia in 4D a Roma: quanto costa?

Trattandosi di un’ecografia che sfrutta una tecnologia particolarmente avanzata, è probabile che non tutti gli ambulatori consentano di effettuare questo tipo di esame e questo è un altro dei motivi per cui il costo di questo tipo di ecografia è più elevato rispetto alla media degli esami diagnostici che conosciamo.

A Roma, il costo di questo tipo di esame si aggira da un minimo di 88 euro fino a un massimo di 130 euro. Di seguito alcune delle cliniche e/o ambulatori dove è possibile rivolgersi.

Anver – Ambulatorio Polispecialistico (Via del Forte Tiburtino, 110)

L’ecografia può essere prenotata sia nella fascia mattutina che in quella pomeridiana, il costo è pari a 88 euro. Uno dei più bassi della città.

Poliambulatorio MEDI.TER (Via Silber Eucario, 22)

L’ecografia, al momento è prenotabile solamente nella fascia pomeridiana e il costo è pari a 120 euro.

Centro medico Arcidiacono (Via Prataporci, 52)

Il centro medico, facilmente raggiungibile soprattutto da Roma Sud, dalla Via Casilina. Il centro medico consente di effettuare unitamente all’ecografia 4D anche l’esame morfologico, al prezzo agevolato di 150 euro. In questo modo sarà possibile effettuare in una sola volta due esami completi.

Oltre agli ambulatori appena visti è possibile recarsi anche presso altre strutture adibite all’esecuzione di ecografie in 4D, come gli ambulatori Artemisia Lab i cui studi si trovano praticamente in tutta Roma. In alcuni casi, presso alcuni di questi ambulatori privati è possibile usufruire di convenzioni speciali che consentono di ottenere uno sconto sul prezzo della prestazione.

Prezzo di un’ecografia 4D a Milano

Diversa è invece la situazione nei centri e ambulatori milanesi, dove il prezzo per un’ecografia 4d è decisamente più elevato. In alcuni casi il prezzo sfiora anche 300 euro. Anche il prezzo base è mediamente più elevato se confrontato con i prezzi degli ambulatori romani, infatti è difficile trovare un ecografia 4d che sia inferiore a 150/180 euro. Di seguito alcuni utili recapiti.

Centro Medico Euriclèa (Piazzale Libia, 7)

Un centro diagnostico di eccellenza, nato nel 2009 ed esperto nell’esecuzione di esami per immagini. Il costo medio di un’ecografia in 4D si aggira intorno ai 200/230 euro.

Altamedica (Via Ildefonso Schuster, 1)

Anche in questo caso il costo di un’ecografia 4D si aggira tra i 200 e i 250 euro.

Centro Medico Monterosa (Via Monterosa, 3)

Presso la clinica, tra le più conosciute della città, è possibile eseguire un’ecografia in 4D con professionisti di alto livello, il cui costo però è forse il più elevato della città. Il range di prezzo, infatti, si aggira tra i 250 e i 300 euro, a seconda dello specialista che effettuerà l’esame.

Ecografia 4D a Torino: i costi medi

Anche a Torino i prezzi rimangono intorno alla media delle grandi città.

Ecovision Bebe (Via Amerigo Vespucci, 34)

Presso la clinica è possibile acquistare un Pacchetto Premium dal costo di 180 euro. Il pacchetto di esami include: una sessione non diagnostica di 20 minuti; 3 immagini sul CD; valutazioni biometriche. Con un supplemento di 15 euro è possibile ottenere anche la registrazione su DVD degli ultrasuoni.

MED – Medicina e Diagnostica (Via Pastregno, 16)

Anche in questo caso, il costo di un’ecografia si aggira intorno ai 200 euro. Per la verità sul sito ufficiale dell’ambulatorio non si trovano informazioni relative ai costi degli esami, ma basandosi sulle ottime recensioni delle mamme che hanno provato il servizio, pare che il costo si assesti tra i 180 e i 200 euro.

Ospedale Sant’Anna (Via Ventimiglia, 1)

All’interno dell’ospedale della città è possibile eseguire questo test che, tuttavia, trattandosi di un esame specifico e non ordinario può essere eseguito in intramoenia e il prezzo si aggira intorno ai 200 euro.

Costo ecografia 4D a Napoli

Tra le ultime grandi città dove è possibile eseguire questo tipo di test, segnaliamo gli studi e gli ambulatori di Napoli. Forse, rispetto alle altre città, a Napoli si trova più oscillazione di prezzo tra i vari studi: infatti, il test può costare da un minimo di 80 euro, fino a un massimo di 200 euro. Di seguito i recapiti degli studi più rinomati e dai prezzi medi:

Centro Ippocrate (Via Lepanto, 137);

Studio Zurzolo (Parco Matarazzo e Via Torquato Tasso, 480);

Studio Cenzato (Viale di Augusto, 42/b) , tra i più economici della città.

Ecografia 4D nelle altre città italiane: i prezzi medi e i più economici

Naturalmente, effettuare un’ecografia 4D è possibile in ogni città italiana. A volte però, può capitare che in un piccolo centro non sia possibile effettuare questo genere di esame, perché non sempre negli ambulatori delle piccole cittadine ci sono gli stessi strumenti disponibili nelle grandi città e pertanto occorrerà spostarsi nei centri maggiori per effettuare questo genere di ecografia.

Tuttavia il costo medio di un’ecografia 4D rimane invariato anche in altre città italiane, raramente infatti si troverà un prezzo inferiore agli 80/100 euro, come invece è pur vero il contrario e cioè che a volte è possibile trovare studi medici che effettuano un’ecografia 4D a prezzi davvero molto bassi.

Tra i prezzi più economici si trovano quelli offerti ad esempio da alcuni studi medici che promettono ecografie in 4D a 40/50 euro. Se il risparmio è decisamente notevole, tuttavia occorre prestare attenzione, perché la qualità delle immagini e dell’esito potrebbero essere compromessi, pertanto forse è meglio spendere qualche euro in più, ma avere la garanzia di un esame eseguito con il massimo della cura e della qualità.