Costo Esame Urine Completo: senza ricetta, citologico, tossicologico, sangue e urine, in privato

L’esame delle urine completo è un test diagnostico molto importante, che permette di valutare le caratteristiche chimiche e fisiche dell’urina. In questo modo possono essere trovati diverse malattie, come infezioni o le malattie all’apparato urinario oppure trovare l’origine dei sintomi di un problema; insieme alle analisi del sangue, sono uno degli esami più importanti per poter scoprire cosa c’è che non va oppure per controllare se i valori siano regolari e non sballati per qualche motivo.

Il test delle urine è un esame di routine, come le analisi del sangue, che può essere fatto sia come controllo che previa prescrizione del medico nel caso ci sia da controllare qualche valore. Le analisi delle urine servono per controllare le condizioni di salute del paziente, diagnosticare una presunta condizione medica e monitorare una condizione già presente.

L’esame delle urine avviene in tre fasi di analisi: la fase visuale, ovvero un controllo visivo all’urina che è stata prodotta (colore, trasparenza, aspetto generale); la seconda fase riguarda lo stick urinario, ovvero una striscia che è impregnata di composti chimici, i quali, immersi nell’urina, possono rilevare delle concentrazioni di alcune sostanze e, oltretutto, misurano i valori dell’acidità, della densità, del glucosio, etc.; per ultimo, c’è l’esame citologico, che indaga sulla parte corpuscolare delle urine, mediante il microscopio (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine).

Vediamo quali sono le modalità e i vari di esami delle urine da poter fare e i loro costi medi.

Costo dell’esame delle urine completo senza ricetta

Come abbiamo detto, l’esame delle urine è molto importante per la nostra salute per poter tenere sotto controllo i nostri valori oppure per andare a cercare il motivo di un problema che abbiamo. Le urine, dopotutto, sono prodotto di scarto liquido del nostro organismo ed è composto dal 90 – 95% di acqua e il resto da sostanze di scarto.

L’esame delle urine è un test di routine che, solitamente, viene prescritto dal proprio medico di famiglia, dal pediatra (se parliamo di minori), ma anche dal nefrologo o dall’urologo. Ma è un test che si può fare anche senza prescrizione medica e senza ricetta.

Prima del 2017 sull’esame delle urine senza ricetta doveva essere pagato anche ticket (che aveva un costo di 14 euro), in questo modo, chi andava direttamente in ospedale, senza passare dal proprio medico di famiglia, per fare un esame delle urine, l’avrebbe dovuto pagare per intero, al prezzo del laboratorio, pagando quasi come se ci stessimo rivolendo ad un privato. Fortunatamente dal 2017, non c’è più il pagamento del ticket quando si richiede un esame delle urine con la ricetta medica.

Il costo è molto basso e si aggira intorno ai 5 euro per il semplice esame delle urine, in questo caso senza ricetta medica, altrimenti il costo è veramente irrisorio ed è compreso tra i 2-3 euro per l’esame.

Costo dell’esame citologico delle urine

L’esame citologico delle urine (che viene anche detto citologia urinaria) è un esame che viene fatto in laboratorio, in modo non invasivo, per controllare che ci sia un’eventuale presenza di cellule anomale nelle urine.

L’esame citologico delle urine non è un un test di routine, come può essere il semplice test delle urine, bensì un esame che viene richiesto dal proprio medico per controllare che non ci siano problemi all’apparato urinario, come possono essere il dolore durante la minzione, la presenza di emoglobina nelle urine, la difficoltà di minzione, etc. Può essere richiesto anche in caso di monitoraggio di soggetti in cui si sospetta la presenza di alcune forme tumorali all’apparato urinario o di monitoraggio di pazienti sottoposti a radioterapia pelvica o chemioterapia.

Solitamente, se il paziente è in buona salute, non si dovrebbe riscontrare la presenza di cellule anomle nelle urine, ma in caso di qualche problema o patologia (non solo tumorale) può essercene la presenza, dato il passaggio dai reni all’uretra.

L’esame citologico delle urine viene effettuato su tre campioni di urina che il paziente deve raccogliere per tre giorni consecutivi, ovviamente in contenitori sterili, nei quali è presente una sostanza fissativa. A differenza del classico esame delle urine, non dovrebbero essere utilizzate le urine della mattina, poiché in esse sono presenti dei detriti cellulari che potrebbero dare un’interpretazione diversa ai risultati.

L’esame citologico delle urine può dare tre risultati: risultato negativo (nel caso non siano presenti delle cellule uroteliali atipiche o tumorali), risultato positivo (nel caso ci sia una presenza di cellule tumorali) e risultato dubbio (nel caso sia stata riscontrata la presenza di cellule atipiche, ma che non possono essere riconosciute con certezza come tumorali).

Purtroppo l’esame citologico delle urine non è un esame dall’elevata sensibilità, quindi anche in caso negativo, non si esclude totalmente la possibilità di forme tumorali all’apparato urinario.

L’esame citologico delle urine ha un costo che si aggira intorno ai 15 euro presso quasi tutti i laboratori di analisi e vale per la presentazione di tre campioni che vengono forniti dal laboratorio di analisi stesso. È importante quindi scartare le prime urine della mattina, bere almeno mezzo litro d’acqua ogni ora dopo l’emissione, usare dei contenitori sterili e presentarli entro un’ora al laboratorio di analisi ogni giorno.

Costo dell’esame tossicologico delle urine

L’esame tossicologico delle urine è un test antidroga, rapido e indolore e serve a rilevare l’eventuale presenza di droghe e di farmaci con obbligo di ricetta. Il test tossicologico delle urine può essere prescritto dal medico nel caso in cui ci sia il sospetto che il paziente abbia problemi di droga o alcol o da un medico del pronto soccorso nel caso che il paziente sia in un evidente stato confusionale o che assuma comportamenti strani o pericolosi. Inoltre, si tratta di un test che può essere richiesto anche dal datore di lavoro o dall’azienda, prima di un’eventuale assunzione, proprio per evitare problematiche spiacevoli, solo in casi in cui sia richiesta concentrazione e attenzione sul posto di lavoro per non mettere a rischio la sicurezza delle persone (alcuni esempi sono i controllori del traffico aereo, i piloti di aereo e gli autisti dei mezzi di trasporto). Si tratta anche di un test che viene richiesto e fatto nei centri di riabilitazione per alcol e droghe: i pazienti di questi centri, infatti, vengono sottoposti al test tossicologico delle urine più volte.

Col test tossicologico delle urine si ricercano alcune sostanze illegali e che danno dipendenza, come l’anfetamina (che ha una durata da 1 a 3 giorni nelle urine), consumo di THC occasionale (che ha una durata di 2 o 3 giorni nelle urine), moderato (con una durata che va dai 5 ai 14 giorni nelle urine) o cronico (che ha una durata dalle 2 alle 6 settimane nelle urine), la morfina (che ha una durata dalle 24 alle 48 ore nelle urine), eroina e oppiacei (che, a seconda delle dosi, può avere una durata dalle 48 alle 96 ore nelle urine) o di cocaina (che, a seconda delle dosi, può avere una durata fino a 12 ore nelle urine).

Si tratta di un test estremamente sensibile, quindi con una larga possibilità di dare risultati precisi. Il test tossicologico delle urine si basa sulla ricerca dei “metaboliti” ovvero delle sostante che vengono prodotte dal metabolismo in caso di sostanze di questo genere, la loro presenza può variare a seconda del porprio metabolismo, della propria tolleranza a queste sostanze, della frequenza di utilizzo di queste sostanze, del consumo di liquidi, della quantità di sostanza assunta e della percentuale di purezza della sostanza che viene assunta.

Il costo del test tossicologico delle urine cambia a seconda del laboratorio di analisi in cui si fa e se questo è pubblico o privato, ma in linea generale, ha un costo intorno ai 390 euro, mentre, se si fa in ospedale, lo screening ha un costo di 6 euro e di 70 euro per la conferma.

Bisogna fare attenzione al fatto che alcuni farmaci da banco prescritti dal medico possono dare un esito positivo al test, come nel caso di alcuni spray nasali che possono dare un esito positivo alla presenza di metanfetamina nell’organismo.

Costo dell’esame del sangue e delle urine

Per i controlli periodici, molto spesso vengono prescritti gli esami delle urine insieme all’esame del sangue. In questo modo il paziente e il medico possono avere un risultato completo della situazione e controllare che tutto vada bene oppure di individuare subito quale sia il problema. Il test, in questo caso, può essere richiesto sia in caso di normale controllo periodico e sia in presenza di alcuni disturbi, ma anche in soggetti che richiedono un controllo più frequente, come le donne in gravidanza.

Il test delle urine si articola in tre fasi. La prima fase è quella visuale, ovvero è un controllo relativo all’aspetto delle urine. In questo caso si controllano il colore (che può essere più o meno scuro a seconda del funzionameno dei reni); solitamente il colore dovrebbe essere tra il giallo pallido e il giallo scuro, nel caso siano trasparenti, potrebbero esserci dei problemi renali o un diabete che non è stato curato, mentre se appaiono rosse o marroni, vuol dire che c’è una presenza di tracce di sangue (ematuria) e, in quel caso bisogna approfondire la situazione. Un altro aspetto da controllare è la limpidezza, a seconda dei liquidi che vengono introdotti dall’organismo, ma cambia anche nel caso ci siano delle anomalie, come la presenza di globuli bianchi o globuli rossi (proprio per questo è importante abbinare l’esame del sangue a quello delle urine).

Mediante lo stick urinario si analizzano altri aspetti come l’odore (che cambia a seconda dei cibi assimilati, ma anche dall’eventuale assunzione di antibiotici e vitamine), il peso specifico, il ph (che deve essere compreso tra 4,6 e 8,0), la concentrazione di proteine (che devono essere assenti), la concentrazione di glucosio, la concentrazione di chetoni (che devono essere assenti), la presenza di bilirubina, la presenza di leucociti o di sangue.

Infine, se viene richiesto, le urine vengono sottoposte anche all’esame citologico per controllare se ci sia la presenza di globuli bianchi, globuli rossi, batteri, miceti o cristalli.

Per quanto riguarda l’esame del sangue, se non ci sono patologie o richieste particolari, viene fatto l’emocromo. Nell’emocromo vengono controllati i valori dei seguenti elementi: basofili, ematocrito, emoglobina, eosinofili, ferritina, leucociti, granulociti, indice di Kantz, indici corpuscolari, linfociti, macrofagi, monociti, neutrofili, piastrine e i reticolociti. Ci sono, poi, analisi del sangue più mirate, che vanno ad esplorare la situazione del sistema digerente, del colesterolo e del rischio cardiovascolare, del diabete, delle vie urinarie (col controllo di elementi come l’azotemia o la creatinina), i marker per i danni muscolari e cardiaci, i marker tumorali, l’analisi per le malattie autoimmuni, l’analisi per le malattie associate e le analisi del sangue per le donne in stato di gravidanza.

Il costo dell’esame delle urine e l’esame del sangue (inteso come emocromo) si aggira da un minimo di 15 euro e un massimo di 20 euro, anche se varia molto a seconda del laboratorio di analisi a cui ci si rivolge. Il costo dell’esame del sangue può variare a seconda delle richieste (ad esempio, il prezzo aumenterà in caso si richieda anche un controllo al colesterolo o ai valori del fegato).

Costo dell’esame delle urine completo da un privato

Se l’esame delle urine ha un costo irrisorio solitamente, il prezzo dello stesso esame da un privato può variare. Un esame delle urine senza ricetta ha un costo di 5 euro, mentre con la ricetta ha un costo di circa 2 euro. Se ci rivolgiamo ad un privato, il prezzo può salire a 7 – 8 euro per l’esame, anche se sono presenti molto spesso delle convenzioni direttamente presso il laboratorio di analisi.

Esiste anche il test per le urine a 24 ore che viene fatto mediante un recipiente graduato per la raccolta delle urine del giorno intero. Bisogna eliminare la prima minzione del mattino e poi raccogliere tutte le urine della giorno e della notte; il campione viene consegnato il giorno successivo al laboratorio di analisi. Questo tipo di test serve a controllare le concentrazioni specifiche di alcuni prodotti chimici come il sodio, il potassio, l’urea e la creatinina. In questo caso, il test da un privato ha un costo che si aggira intorno ai 20 euro.