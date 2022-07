Costo di un francobollo: lettera, posta ordinaria, prioritaria, estero e prezzo storico

Per viaggiare, le lettere hanno bisogno di tutta una serie di servizi dediti alla corrispondenza e, come ovvio che sia, si tratta di servizi che hanno un costo. La prova che attesta il pagamento anticipato dei servizi di corrispondenza è costituita dal francobollo, che altro non è che una carta-valore, oggetto centrale nel sistema di corrispondenza di tutto il mondo. Il suo valore però è anche storico, tanto da essere considerato un vero e proprio oggetto di culto da parte di collezionisti di tutto il mondo.

Vediamo allora quanto costa un francobollo per spedizioni ordinarie, e non ordinarie, quanto costa un francobollo per spedizioni internazionali e come è cambiato il prezzo nel passaggio dalla lira all’euro.

Quanto costa un francobollo per una lettera semplice

In Italia, ogni genere di servizio di corrispondenza è gestito quasi integralmente dall’azienda Poste Italiane. Pertanto, ogni utile informazione a riguardo è rintracciabile direttamente sul sito dell’azienda e più precisamente nella sezione Prodotti (a cui si accede direttamente dall’homepage, nel menù di testa).

Attualmente, con l’avvento del digitale, spedire una lettera (come un pacco o qualsiasi altro genere di corrispondenza) è diventato molto più semplice e anche l’iter di spedizione si è notevolmente alleggerito, tuttavia permane l’obbligatorietà di affrancare la corrispondenza mediante l’applicazione di un francobollo.

Per quanto riguarda i francobolli, essi possono essere acquistati direttamente presso l’ufficio postale oppure in tabaccheria. Dall’estate del 2016, tuttavia, sono stati introdotti nuovi francobolli che sulla carta non recano più il valore espresso in euro, ma lettere alfabetiche. Le lettere sono associate a loro volta ai rispettivi valori di affrancatura.

Per spedire una semplice lettera sarà sufficiente acquistare un francobollo dal valore più basso e il cui costo corrisponde a 1,20 euro.

Naturalmente, per spedire una semplice lettera non è sufficiente acquistare solamente il francobollo, ma occorrerà procedere anche con l’acquisto della giusta busta che deve rispettare dei formati specifici. Ad ogni formato corrisponde un valore monetario differente che andrà a sommarsi al costo del francobollo. Sulla pagina relativa ai prodotti di spedizione è possibile prendere visione dell’intero tariffario, ma non vi preoccupate: quando sarete all’ufficio postale sarà l’impiegato allo sportello a darvi le giuste indicazioni per spedire correttamente la vostra lettera.

Costo del francobollo per posta ordinaria e prioritaria

Come abbiamo visto, spedire una semplice lettera è davvero facile e anche molto economico. A tal proposito però, occorre specificare che il costo del francobollo varia in base al tipo di spedizione che occorre fare. Il servizio di corrispondenza si suddivide in:

Posta ordinaria , a cui sono destinati i prodotti di Posta4 ;

; Posta prioritaria, a cui sono destinati i prodotti di Posta1.

Il servizio di posta ordinaria Posta4 consente di:



spedire lettere in modo economico ;

; consegnare la lettera al destinatario entro 4 giorni lavorativi (successivi al giorno di spedizione);

spedire lettere in tutta Italia senza obbligo di firma per il destinatario;

usufruire del servizio di spedizione lettere online , sarà poi l’ufficio postale a farsi carico di stampare e spedire la lettera (tale servizio è disponibile per chi dispone del profilo online abilitato a svolgere operazioni telematiche);

applicare francobolli con il tariffario in vigore.

Per spedire la posta con il servizio ordinario i francobolli adeguati sono quelli che riportano la lettera B, i cui costi sono i seguenti:



Francobollo lettera B : 1,20 euro ( fino a 20g / formato piccolo standard);

Francobollo lettera B_50g : 2,70 euro ( oltre 20g e fino a 50g / formato piccolo standard ).

Il servizio di posta prioritaria Posta1 consente di:



spedire velocemente (1 giorno lavorativo) la propria corrispondenza in tutta Italia, fino a un massimo di 2 kg;

spedire lettere in tutta Italia senza obbligo di firma per il destinatario;

conoscere il momento dell’esatta consegna della corrispondenza mediante il codice fornito in fase di spedizione;

usufruire del servizio di spedizione lettere online , sarà poi l’ufficio postale a farsi carico di stampare e spedire la lettera (tale servizio è disponibile per chi dispone del profilo online abilitato a svolgere operazioni telematiche);

applicare francobolli con il tariffario in vigore.

Per spedire la posta con il servizio prioritario i francobolli adeguati sono quelli che riportano la lettera A, il cui costo è il seguente:



Francobollo lettera A : 2,80 euro ( fino a 100 g / formato medio-standard ).

Oltre al francobollo, per spedire la corrispondenza con il servizio prioritario Posta 1 occorre applicare anche una specifica etichetta, fornita direttamente all’interno dell’ufficio postale al momento della spedizione e munita di un codice bidimensionale che servirà a tracciare l’esito della spedizione.

Francobollo per spedizione all’estero: quanto costa?

Anche per spedire la corrispondenza all’estero esiste il servizio di posta ordinaria e prioritaria:



Postamail internazionale è il servizio internazionale di posta ordinaria;

Postapriority internazionale è il servizio internazionale di posta prioritaria.

Anche in questo caso, i francobolli – acquistabili sia presso gli uffici postali che in tabaccheria – riportano la lettera associata al valore monetario, seguita dalla dicitura “Zona”, a cui corrispondono gli scaglioni di peso.

Per quanto riguarda il servizio di posta ordinaria internazionale Postamail i francobolli costano come segue:



Francobollo B Zona 1 : 1,25 euro (fino a 20g / formato normalizzato):

Francobollo B Zona 1_50 g : 3,05 euro (oltre 20g e fino a 50g / formato compatto);

Francobollo B Zona 2 : 2,40 euro (fino a 20g / formato normalizzato);

Francobollo B Zona 2_50 g : 3,90 euro (oltre 20g e fino a 50g / formato compatto);

Francobollo B Zona 3 : 3,10 euro (fino a 20g / formato normalizzato);

Francobollo B Zona 3_50 g : 4,80 euro (oltre 20g e fino a 50g / formato compatto).

Per quanto riguarda il servizio di posta prioritaria internazionale Postapriority i francobolli costano come segue:



Francobollo A Zona 1 : 3,50 euro (fino a 50g /formato normalizzato + compatto);

Francobollo A Zona 2 : 4,50 euro (fino a 50g /formato normalizzato + compatto);

Francobollo A Zona 3 : 5,50 euro (fino a 50g /formato normalizzato + compatto).

Il prezzo dei francobolli nella storia, dalle lire agli euro

Con il passaggio dalla lira all’euro molte cose sono cambiate, tra le quali anche il costo dei francobolli.

Paragonare il costo di un francobollo di oggi al costo di un francobollo del passato non è facile, anche perché, come abbiamo anticipato, in passato i francobolli erano delle vere e proprie opere d’arte che, nel tempo, hanno accresciuto il loro valore storico e quindi anche quello monetario. Oggi, come abbiamo visto, è sparito il valore monetario applicato al singolo francobollo per lasciare spazio a un valore di affrancamento standardizzato a livello nazionale (equivalente a 1,20 euro).

Un tempo, tuttavia, il costo di un francobollo si aggirava, in media, tra le 10 e le 20 lire. Non mancavano tuttavia esemplari poco costosi, il cui valore si aggirava al di sotto della lira. Il tariffario medio dei francobolli, quando c’erano le lire, mediamente, era il seguente:



40 lire;

50 lire;

55 lire;

70 lire;

85 lire;

90 lire;

100 lire;

115 lire;

150 lire;

200 lire;

500 lire.

L’esemplare più costoso, dedicato a corrispondenze di un certo livello oppure stampato per occasioni speciali e/o dedicato a personaggi di spicco della politica e della cultura italiana, costava 1000 lire, che ad oggi corrisponderebbero a circa 50 centesimi di euro. Niente a che vedere quindi con le tariffe odierne, ma comunque un interessante spaccato del cambiamento della storia del nostro Paese.