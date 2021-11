Costo iPhone 13: offerte, finanziamenti, assicurazioni, nuovo e usato

iPhone 13, con le sue linee 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max, è un vero e proprio gioiello di tecnologia. Vediamo quanto può costare, le offerte disponibili, e le eventuali polizze assicurative per tutelare il nuovo iPhone da furti e smarrimenti.

Offerte iPhone 13: quanto costa acquistarlo nuovo?

In media, il prezzo per l’acquisto di un dispositivo della nuova gamma di iPhone 13 si aggira intorno ai 900 euro.

Il prezzo è piuttosto in linea con quello del precedente modello 12. Tuttavia, la cifra può variare sensibilmente a seconda delle linee in commercio e della memoria interna del telefono. A differenza dei precedenti dispositivi, i nuovi modelli della gamma di iPhone 13 partono tutti con il doppio della memoria interna. Pertanto la memoria minima di partenza è 128GB, mentre sono spariti i modelli con una capacità di memoria da 64GB. I prezzi sono così suddivisi per memoria e modello:

iPhone 13

128GB: 939 euro

256GB: 1.069 euro

512GB: 1.299 euro

iPhone 13 Mini

128GB: 849 euro

256GB: 959 euro

512GB: 1.189 euro

iPhone 13 Pro

128GB: 1.179 euro

256GB: 1.319 euro

512GB: 1.529 euro

1T: 1.759 euro

iPhone 13 Pro Max

128GB: 1.299 euro

256GB: 1.419 euro

512GB: 1.649 euro

1T: 1.879 euro

Le cifre si riferiscono ai dispositivi di prima mano, acquistati presso i rivenditori di oggetti di telefonia mobile e/o di articoli di tecnologia digitale più famosi (MediaWorld, Euronics, Unieuro, Trony, ecc.), tuttavia è possibile trovare qualche offerta vantaggiosa soprattutto sui volantini pubblicati periodicamente dai rivenditori noti che potranno applicare qualche piccolo sconto sul prezzo finale, che al momento non supera il 10-15%.

Attualmente, infatti, trattandosi degli ultimi modelli della casa Apple, gli sconti non sono ancora altissimi se però volete risparmiare qualche euro, potete sempre prendere in considerazione l’idea di acquistare un dispositivo ricondizionato, cioè un dispositivo già usato ma rigenerato sotto il profilo estetico-funzionale.

Quanto può costare un iPhone 13 usato?

Il mercato dell’usato sta riscuotendo molto successo e negli ultimi anni ha preso piede anche nel settore della tecnologia e della telefonia mobile. Sempre più spesso, i clienti scelgono infatti di acquistare gli ultimi modelli di cellulare presso rivenditori autorizzati di dispositivi rigenerati. La scelta si rivela conveniente sotto diversi aspetti: scegliendo di acquistare un modello di iPhone ricondizionato, si contribuisce sensibilmente ad abbattere la produzione di rifiuti elettronici a beneficio dell’ambiente e, fattore indubbiamente allettante, c’è un discreto risparmio di prezzo.

Per ogni modello di iPhone 13 ricondizionato, il risparmio si aggira intorno a 100/150 euro e talvolta può arrivare fino a 200 euro. La differenza di prezzo, paragonata alla cifra dei nuovi modelli, è piuttosto evidente, soprattutto nei modelli base della gamma iPhone 13:

iPhone 13 usato

128GB: 849 euro

iPhone 13 Mini usato

128GB: 749 euro

iPhone 13 Pro usato

128GB: 1.109 euro

iPhone 13 Pro Max usato

128GB: 1.199 euro

Questi prezzi sono delle indicazioni di media, pertanto il prezzo potrebbe variare a seconda del rivenditore al quale deciderete di rivolgervi e anche dalla condizione oggettiva del cellulare.

Finanziamenti iPhone 13: calcolo del costo finale

Se la spesa per l’acquisto del nuovo iPhone rimanesse ancora troppo onerosa da sostenere, sappiate che è possibile richiedere un finanziamento che vi consentirà di pagare il vostro iPhone con comode rate mensili.

Il finanziamento può essere richiesto anche online nell’apposita area Apple online Store dedicata sul sito di Apple, al momento della finalizzazione dell’acquisto del vostro iPhone. Tuttavia, è bene sapere che Apple concede il finanziamento solamente per l’acquisto di un iPhone nuovo e non può essere erogato per il pagamento di iPhone ricondizionato o acquistato con permuta, in questi casi l’iPhone dovrà essere pagato integralmente o, in alternativa, in comode rate stabilite dal rivenditore.

Il partner finanziario di Apple è AGOS Ducato e l’importo finanziabile concesso va da un minimo di 299 euro a un massimo di 6.000 euro da estinguere in comode rate mensili (24 o 30) comprensive dei valori percentuali TAN e TAEG.

Ricordiamo che il TAN è il tasso annuo che definisce gli interessi del prestito, mentre il TAEG è il costo totale del prestito comprensivo degli oneri accessori connessi.

Facciamo un esempio:

un finanziamento di 600 euro da restituire in 24 rate, dovrà comprendere il TAN fisso al 9,91% e il TAEG al 10,64% (valore percentuale costituito da interessi, imposta sostitutiva 0,25%, importo finanziato, spesa mensile per la gestione della pratica), per un totale dell’importo totale di 665,34 euro. A questo punto, le 24 rate mensili avranno un costo pari a 27,66 euro.

Lo stesso principio di calcolo è naturalmente applicabile anche per altri importi erogati, a variare saranno solamente le cifre e i costi.

Costo Assicurazione Kasko su iPhone 13

Oltre ai costi da sostenere per acquistare il nuovo iPhone 13, c’è da considerare anche la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa per tutelare il telefono da furti e smarrimenti. Il costo per assicurare l’iPhone potrebbe incidere di qualche centinaia di euro sul prezzo finale dell’iPhone.

Una delle migliori polizze assicurative attualmente in circolazione e pensata appositamente per i prodotti iPhone è l’assicurazione Kasko, fornita da diversi gestori telefonici quali: Tim, Vodafone e Tre, le migliori sia per garanzia di tutela sia per il rapporto tra costi e servizi forniti.

Il costo annuale della polizza assicurativa per tutelare gli ultimi i modelli di iPhone 13, si aggira intorno a una media di 50/60 euro, una cifra decisamente facile da sostenere; facendo un rapido calcolo infatti, l’aggravio economico della eventuale polizza ammonta a non più di 4,00/5,00 euro.

Naturalmente, il costo può variare in base al tipo di contratto che si sceglie di sottoscrivere, alle clausole assicurative incluse nel pacchetto prescelto e dal gestore telefonico al quale si deciderà di affidarsi.