Qual è il costo medio del noleggio auto a lungo termine?

Il noleggio auto a lungo termine è un’opzione alternativa all’acquisto dell’auto che si sta sempre più diffondendo presso aziende, possessori di partita IVA e privati. In Italia è stato introdotto negli anni Settanta, prendendo spunto dagli Stati Uniti e dal Nord America, in modo da consentire alle imprese che hanno bisogno di dotare i loro dipendenti di vetture aziendali di effettuare questa procedura secondo modalità vantaggiose.

Oggi il noleggio a lungo termine è sempre più digitale. Sono diverse le società a proporlo online e una delle più interessanti è GOcar, presente sul mercato da molti anni e capace di soddisfare le diverse esigenze grazie a un alto livello di efficienza e affidabilità. In questo articolo parliamo meglio di che cos’è e qual è il costo noleggio auto a lungo termine che rappresenta, come vedremo, uno dei motivi per cui questa soluzione sta conoscendo una crescita che sembra non conoscere fine.

Noleggio a lungo termine: una definizione

Il noleggio a lungo termine è una formula che, a fronte del pagamento mensile di un canone “all inclusive”, permette di avere a disposizione una vettura per un arco di tempo che va dai 24 ai 60 mesi. Sono comprese tutte le spese di gestione, tra cui quelle di assicurazione, manutenzione e bollo auto.

Il noleggio a lungo termine permette di scegliere all’interno di un’ampia offerta di veicoli, tutti monitorati costantemente e di ultima generazione. Le tipologie sono diverse e vanno dai SUV alle auto elettriche passando per i pick up, solo per citarne alcune. Trovare la vettura che meglio risponde ai propri bisogni, pertanto, non è difficile.

Il costo del noleggio auto a lungo termine

Il noleggio a lungo termine presenta una sola voce di spesa: quella del canone mensile. Si può scegliere di avvalersi dell’opzione con o senza anticipo: a cambiare è solo l’importo della rata e non le condizioni contrattuali. L’importo della rata dipende, quindi, dalla tipologia di veicolo che si sceglie di avere a disposizione, tenendo presente che, grazie all’alta quantità di vetture che la società di noleggio a lungo termine acquista ogni anno, il prezzo risulta estremamente competitivo.

Inoltre, ci sono categorie che presentano vantaggi fiscali importanti tra cui i possessori di partita IVA e le aziende, i quali hanno la possibilità di usufruire del trattamento fiscale previsto dal noleggio a lungo termine risparmiando non poco. Il noleggio a lungo termine, quindi, è vantaggioso a livello economico, anche se questo non è il solo beneficio che porta con sé. Vediamo quali sono gli altri.

Gli altri vantaggi del noleggio a lungo termine

Gli altri benefici che offre il noleggio a lungo termine sono:

Risparmio di tempo in termini di gestione della vettura, totalmente a carico della società di noleggio.

Zero imprevisti: le spese della vettura sono tutte pianificate.

Minori rischi rispetto all’esposizione finanziaria.

Nessun pensiero legato alla pratica di rivendita dell’auto.

Il noleggio a lungo termine, come si può vedere, è una soluzione conveniente a 360°. Un’opzione da considerare nel caso stiate valutando di acquistare una vettura o di cambiare quella che già avete.