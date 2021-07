Costo di un monopattino elettrico: prezzo medio acquisto, spese di manutenzione ed elettricità al km

In giro si vedono sempre più bici e monopattini elettrici, soprattutto a noleggio. Spostarsi su questi mezzi, infatti, oltre che inquinare di meno, è utile anche per spostarsi velocemente e senza dover pensare al parcheggio. Non si brucia infatti carburante guidandolo, basta spingere con il piede a terra e va da solo. E può essere anche molto vantaggioso in termini economici. Vedremo, dunque, quanto costa comprare e mantenere un monopattino elettrico.

Quanto costa un monopattino elettrico: il prezzo d’acquisto

Se si parla di monopattini elettrici, c’è innanzitutto da fare una macro distinzione. Ne esistono infatti tre grandi tipi: il monopattino elettrico che tutti conosciamo, il segway (o monopattino biga) e l’hoverboard (o streetboard).

In generale, il prezzo medio d’acquisto di un qualsiasi tipo di monopattino elettrico va dai 100 ai 250 euro. Ci sono molti marchi con un buon rapporto qualità/prezzo, mentre altri hanno un costo decisamente spropositato. Non sempre, infatti, un prezzo alto coincide con una qualità altrettanto alta. Nello scegliere il monopattino elettrico più adatto a noi dovremmo valutare alcune caratteristiche specifiche: il tipo di batteria, il materiale di cui è composto il monopattino, la velocità (a quanti km/h può arrivare), l’autonomia, le funzionalità aggiuntive e il software che stabilisce il modo in cui si guida.

Bisogna sempre capire di che brand si tratta ed evitare di acquistare un monopattino elettrico privo di marchio, perché questo potrebbe voler dire che è privo di garanzia e supporto.

Spese di manutenzione di un monopattino elettrico

Occuparsi della manutenzione del proprio monopattino elettrico è abbastanza semplice, basta sapere cosa fare. Innanzitutto, è tutto scritto sul libretto di istruzioni che viene consegnato al momento dell’acquisto.

In generale, ogni quanto fare la manutenzione dipende da quanto lo si usa: 4 mesi circa se lo si usa relativamente poco e più o meno ogni mese e mezzo se lo si usa quotidianamente.

Va data particolare attenzione ad alcuni aspetti come la pulizia del mezzo, le luci, il sistema di frenata e, soprattutto, la batteria. Quest’ultima, infatti, va ricaricata esattamente nel modo in cui è scritto sul libretto d’istruzioni.

Per quanto riguarda la pulizia del monopattino, ciò che serve è un panno in microfibra e dell’ sgrassatore, quindi si va in tutto dai 6 ai 12 euro circa, se si opta per prodotti mediamente economici.

Se si vuole cambiare la luce, invece, un faretto costa più meno dai 15 ai 20 euro.

Controllare i freni di tanto in tanto è fondamentale, e se si ha difficoltà a frenare, forse è il caso di cambiare le pastiglie. In questo caso, i prezzi vanno dai 5 ai 10 euro, sempre se ci si vuole tenere su prodotti non troppo costosi.

Se invece vediamo che le gomme del nostro monopattino sono troppo consumate (e di solito capita dopo aver percorso almeno 1500 chilometri), allora è bene cambiarle e in tal caso il costo di due gomme nuove va dai 30 ai 40 euro.

Parlando invece di batteria, è sempre meglio non mettere le mani se non c’è bisogno per evitare di fare danni. Se però sentiamo che il monopattino è umido in alcune parti e che si surriscalda dopo poco che lo guidiamo, allora il problema potrebbe essere proprio legato alla batteria. In questo caso, il prezzo medio di una batteria nuova per monopattini elettrici è di circa 90 euro.

A questo proposito, ecco alcuni consigli per poter gestire al meglio la batteria del proprio monopattino elettrico, in modo da evitare di doverla cambiare spesso: prima di tutto, bisogna sempre ricaricarla quando il mezzo è fermo da almeno 10 minuti, quindi quando non è più “caldo”. In più, se si usa quotidianamente come mezzo di trasporto, è bene fare alcune ricariche non complete, e solo ogni tanto arrivare al 100% della carica. Un’altra cosa che non tutti sanno è il fatto che sia meglio evitare di guidare il monopattino quando fa troppo freddo, proprio per evitare di danneggiare la batteria. Allo stesso modo, è altrettanto sconsigliato lasciare il monopattino per troppo tempo sotto al sole quando fa eccessivamente caldo.

Ricaricare un monopattino elettrico: i costi

Non c’è neanche da dirlo: rispetto a mettere la benzina o il diesel in un’auto, ricaricare un monopattino elettrico non costa nulla. Infatti, caricare completamente la batteria di questo tipo di mezzo, sulla bolletta costa circa 6 centesimi di corrente.

Anche le modalità sono estremamente semplici: tutto ciò che serve, infatti, è una comune presa della corrente elettrica.