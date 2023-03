Costo patch cutanea capelli: i più economici e i prezzi medi in circolazione

La perdita dei capelli può diventare un vero e proprio incubo per qualcuno, tanto da ostacolare la propria vita quotidiana.

Per combattere la calvizie, soprattutto quella in stato avanzato vi sono diversi rimedi utili che è opportuno considerare. Uno tra questi, forse il migliore, è rappresentato dalla patch cutanea. Vediamo di cosa si tratta e quali sono i prezzi in circolazione.

Patch cutanea: cosa c’è da sapere

Benché colpisca sia gli uomini che le donne, la calvizie è un problema prettamente maschile. Ogni anno, infatti, la percentuale dei pazienti affetti da questo fastidioso disturbo è maggiore tra gli individui di genere maschile. Pertanto non deve sorprendere che siano più gli uomini, rispetto alle donne, a cercare un qualsiasi tipo di rimedio. Motivo per il quale, le stesse aziende che producono i rimedi attualmente in commercio si rivolgono molto spesso più agli uomini che alle donne.

Tra i rimedi più diffusi e più conosciuti del momento, troviamo senza dubbio la Patch cutanea. Se siete capitati su questa pagina perché alla ricerca di un rimedio contro la vostra calvizie allora forse potreste considerare di ricorrere a una Patch cutanea. Prima di vedere quale è il suo costo medio, cerchiamo di capire cosa sia e come funziona.

La patch cutanea non è altro che una sorta di protesi per capelli, qualcun altro invece la definisce una specie di parrucca. Benché nei fatti possa esserci molta somiglianza tra una patch e una parrucca, dobbiamo tuttavia fare attenzione a non confondere la patch cutanea con una parrucca vera e propria, tra le soluzioni, infatti, vi è una sottile quanto importante differenza.

Una patch, infatti, non è altro che un vero e proprio innesto di capelli mentre invece la parrucca agisce in sostituzione della chioma originale. Questa differenza rende la patch utile soprattutto nei casi di calvizie temporanea oppure avanzata, mentre invece la parrucca è soprattutto utile nel caso in cui la calvizie sia totale.

In altre parole la patch è una sorta di parrucca moderna e innovativa che agisce come soluzione per il rinfoltimento non chirurgico della chioma. A sua volta, questa caratteristica rende la patch ben distinta da un’altra soluzione al problema della calvizie, e cioè il trapianto di capelli che, invece, è una vera e propria operazione chirurgica.

La patch cutanea quindi si dimostra un rimedio particolarmente apprezzato soprattutto da chi cerca una soluzione efficace ma non invasiva quanto può esserlo un’operazione chirurgica. Questo perché la patch cutanea è al contempo una soluzione altamente personalizzabile in base agli obiettivi che si desidera raggiungere. La patch è infatti costituita da una sottile membrana – solitamente realizzata con materiali biocompatibili come il lace e il poliuretano – la quale aderisce perfettamente al cuoio capelluto. Anche i collanti utilizzati per garantire una migliore presa con il cuoio capelluto sono assolutamente indolori e non fastidiosi.

L’effetto estetico della patch cutanea è immediata e questo la rende una delle soluzioni più apprezzate da pazienti.

I prezzi più economici e quelli medi di una patch cutanea per capelli

Anche se nel funzionamento le patch cutanee svolgono tutte la stessa funzione, naturalmente non sono tutte uguali e questo determina anche il cambio di prezzo che spesso si può riscontrare tra un modello e un altro.

La patch cutanea, quindi, non ha un prezzo fisso né un prezzo di partenza.

Il costo di una protesi tricologica varia molto in base a:



qualità dei materiali utilizzati (tanto per la cute quanto per i capelli);

durata;

eventuali materiali ed elementi accessori inclusi.

Premesso, quindi, che ogni protesi varia il suo costo in base a queste caratteristiche, vediamo adesso quali sono le protesi più economiche e il prezzo medio per i modelli in circolazione.

Le protesi più economiche rientrano in una fascia di prezzo compresa tra i 200 e i 300 euro. Questo genere di protesi possono essere acquistate anche facendo un rapido giro su alcune delle piattaforme e-commerce più famose, quali Amazon. Alcuni rivenditori, infatti, si servono del noto canale di vendita per far conoscere il loro prodotto a una platea di consumatori maggiore. Va da sé, naturalmente, che le protesi di questo valore non siano le migliori in assoluto.

Trattandosi di un innesto cutaneo, più la protesi costa, maggiore è la sua qualità, diversamente, minore è il suo costo, minore sarà anche la qualità della protesi.

Pertanto, tutte le protesi che troviamo al di sotto dei 400 euro, sono protesi di qualità più scadente. Magari sono utili come prova, nel senso che, prima di imbarcarsi in una spesa del genere, potrebbe essere utile testare una protesi di qualità inferiore per effettuare una scelta in un secondo momento.

Per comprendere quanto stiamo dicendo, potrà essere utile constatare come il prezzo di una patch cutanea di alta qualità si aggiri tra i 3000 e i 4000 euro. Le protesi che arrivano a sfiorare questa cifra sono indubbiamente le migliori presenti sul mercato. Tuttavia, si tratta di una cifra davvero molto elevata che non tutti possono sostenere. In questo caso, non disperate, perché in commercio si trovano delle protesi tricologiche di buona qualità a un prezzo più contenuto. In questo caso, la spesa media per una protesi di qualità buona ma non superiore è pari a circa 1000-1500 euro. Questa è la fascia di prezzo media di una buona patch cutanea. Naturalmente occorre ricordare che la cifra è da rimodulare nell’arco di un intero anno, poiché una patch per capelli dura all’incirca dai 3 ai 4 mesi massimo, trascorsi i quali è opportuno procedere con il cambio dell’innesto.

Proprio per venire incontro ai propri clienti, alcuni distributori consentono di beneficiare di pacchetti d’acquisto così che con un prezzo vantaggioso si possono acquistare dalle 3 alle 4 parrucche per volta. Pertanto, il prezzo potrebbe salire e scendere rispetto alla stima che abbiamo proposto. Tuttavia, per una patch di buona fattura, ma dal prezzo contenuto consigliamo di non scendere mai al disotto dei 1000 euro poiché la qualità potrebbe scendere sensibilmente e così anche l’effetto estetico dell’innesto patch per capelli.