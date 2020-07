Costo del Trapianto Capelli: tutti i prezzi per ogni tipologia di operazione

Ad una certa età, soprattutto per gli uomini, si presenta un mostro terribile che mina autostima e amor proprio a molti: la calvizie. Una operazione per il trapianto di capelli in media oggi dura fra le 6 e le 10 ore a seconda di quanto sia necessario aggiungere e viene effettuata sotto anestesia locale o indolore per privare il paziente di ogni eventuale fastidio. Il costo dell’operazione cambia in base a molteplici fattori fra cui il medico che esegue l’operazione; il luogo in cui essa viene svolta, in particolare il tipo di clinica o di struttura e, per concludere, la tipologia stessa dell’operazione.

Esistono, infatti, tre diverse tipologie di operazione per ottenere un trapianto di capelli: quelle più famose sono le cosiddette FUT, FUE e Ectopica.

Vediamo adesso le peculiarità e le varie versioni di ognuna e le diversità di prezzo fra le varie tecniche.

Prezzi del trapianto di capelli con tecnica FUT (FUSS), STRIP o Folicular Unit Strip Surgery

La prima tipologia di trapianto che analizzeremo è quella detta FUT, Follicolar Unit Transplantation o FUSS, acronimo di Folicular Unit Strip Surgery anche detto, più semplicemente, STRIP.

Questa tecnica è una delle prime utilizzate per il trapianto di capelli e, proprio per questo, è anche una delle più diffuse e utilizzate nonostante, anche ad oggi, non riesca a garantire con assoluta certezza un effetto naturale.

Il procedimento viene effettuato mediante l’uso di un bisturi con il quale viene realizzata una incisione longitudinale nella parte posteriore del cuoio capelluto. Con questo taglio, che spesso lascia una cicatrice più o meno evidente, a seconda dell’abilità del chirurgo, vengono estratte le unità follicolari di uno, due o tre capelli che in 6 o 7 ore verranno impiantati nelle zone più rade mentre il paziente si trova in una situazione di anestesia totale.

Il massimo di unità follicolari che possono essere trapiantate è di circa 3000 unità follicolari per un massimo di tre interventi di trapianto.

Questa tecnica, consigliata nel caso in cui le zone rade fossero molto ampie, in Italia ha un prezzo variabile.

Il costo di un intervento con tecnica FUT, infatti, può aumentare o diminuire in base alla fama e alla capacità del chirurgo, necessaria non soltanto per garantire la riuscita dell’intervento da un punto di vista medico, ma soprattutto per accertarsi della buona estetica finale del risultato che dovrà essere il più possibile privo di imperfezioni. Un altro criterio necessario per decretare l’esborso finale che il paziente dovrà versare per essere sottoposto ad una operazione per un trapianto di capelli secondo la tipologia FUT è, ovviamente, il numero di unità follicolari da trapiantare, dalla situazione di partenza e dal genere di risultati che si vogliono raggiungere. Sebbene sia molto complesso, vista la molteplicità di possibili variazioni, stabilire un prezzo iniziale per questo genere di operazione, possiamo comunque affermare che il costo di un trapianto di capelli della tipologia FUT in Italia si aggira fra i 3000 e i 6000 euro, con una media di 5000.

Vi invitiamo, inoltre, a diffidare di coloro che vi propongono il medesimo trattamento ad un prezzo molto inferiore da questo minimo, in quanto potrebbe dipendere da condizione igienico sanitarie non ottimali.

Costo del Trapianto Capelli: quali sono i prezzi del trapianto di capelli con tecnica FUE

Una seconda tipologia di trapianto di capelli utilizzata molto spesso è la cosiddetta tecnica FUE o Microfue, dall’espressione estesa che anticipa il procedimento ed è Follicular Unit Extraction.

Ad oggi questa tipologia è quella che viene scelta più spesso, nonostante in totale l’operazioni sia lunga quasi il doppio di una realizzata con tecnica FUT, per una durata complessiva fra le 6 e le 14 ore.

La caratteristica che rende la metodologia FUE di gran lunga migliore della precedente per quanto riguarda l’effetto finale è la possibilità di ottenere, persino con una singola sessione, talvolta suddivisa in due giornate, un risultato ben visibile senza lasciare la testa del paziente dalle fattezze irreali e senza che il trapianto risulti troppo evidente.

L’aspetto naturale del risultato è anche la stessa ragione per cui una operazione FUE o Microfue potrebbe arrivare a durare così tanto: questa tipologia consiste nell’estrazione di ogni singolo follicolo manualmente.

Ciò purtroppo comporta, oltre ad un positivo effetto maggiormente nature, anche una difficoltà maggiore di ricrescita dei capelli rispetto alla FUT stando alle percentuali di alcune statistiche a causa della facilità di danneggiamenti alle stesse unità: la tecnica FUE assicura, quindi, un effetto più naturale, ma un risultato meno folto.

La FUE, a sua volta, deriva dallo sviluppo di un’altra tipologia di trapianto di capelli, quella detta “punch” o, in Italia, “a ciuffetti di bambola” che, invece, rappresentava una via d mezzo fra le due.

Il fatto che vengano estratti ad uno ad uno con uno specifico strumento chirurgico fa in modo che le cicatrici siano così piccole da risultare impercettibili ad occhio nudo anche dopo più di una settimana dall’operazione. In una sola sessione, nel corso della quale verrà effettuata una anestesia locale sul paziente, si potrà trapiantare fino a 5000 unità follicolari.

Questa tecnica spesso viene svolta da un braccio robotico e, proprio per questo, la tecnica prende il nome di FUE robotizzato.

In Italia, generalmente, il prezzo di un trapianto di capelli portato a termine usando la tecnica FUE o Microfue, in questo caso non robotizzata, si aggira intorno ai 4000 euro.

Nella versione in cui il chirurgo è costituito dal braccio meccanico, invece, il prezzo aumenterà drasticamente: nel nostro Paese, infatti, non sarebbe strano trovare un trapianto di capelli con FUE Microfue robotizzato per una spesa di, addirittura, 35000 euro.

Costo del Trapianto Capelli con tecnica Ectopica

L’ultima tipologia di trapianto di capelli che vogliamo proporvi e di cui vi riveleremo il range di prezzo, è la tecnica Ectopica.

La diversità di questa modalità utilizzata per rinfoltire le zone rade della testa non è insita nel metodo con cui le unità follicolari vengono estratte e poi inserite nelle parti interessate, bensì nella zona stessa nella quale vengono reperite le unità follicolari destinate a rinfoltire il capo del paziente.

La procedura, infatti, è la medesima di un qualsiasi trapianto di capelli portato a termine con la tecnica FUE: persino le apparecchiature e la strumentazione sono le medesime in entrambe le tipologie di operazione.

Qual è, quindi, la differenza fra FUE e trapianto Ectopico? Come dice l’origine della denominazione stessa del termine ecto che, dal greco antico, significa “fuori, esterno”, le unità follicolari che verranno trapiantate non sono capelli, ma peli provenienti da altre zone del corpo, a primo impatto impensabili per un trapianto di capelli, come petto, braccia o gambe.

Il trapianto Ectopico si rivela, dunque, come la scelta ottimale qualora la calvizie del paziente sia ormai in uno stato avanzato e anche solo prelevare qualche unità follicolare potrebbe mettere a rischio la zona interessata oppure quando si è alla ricerca di una nuova fonte per sessioni successive alla prima: estendere la zona donatrice riuscirà a garantire la perfetta crescita del pelo una volta impiantato e anche di quelli che resistono, ancora, sulla cute. Per queste ragioni il trapianto Ectopico viene considerato utilissimo per incrementarla presenza di capelli sia nell’area donatrice che per quanto riguarda la presenza di bulbi sulla cute.

Non essendo capelli, però, sono anche molto più ricci, delicati e sensibili e, proprio per questa ragione, estrarre le varie unità diventa un lavoro ancor più complesso e necessariamente meticoloso. Ad eccezione di questa prima fase in cui è richiesta una maggiore attenzione per il prelievo delle unità che dovranno essere impiantate sul capo del paziente, il resto dell’intervento è assolutamente il medesimo, compresa anche la routine del post intervento nel corso della quale i microfori, impercettibili anche in questo caso, si cicatrizzano e guariscono con naturalezza.

La delicatezza tassativa che il chirurgo dovrà adoperare nel momento in cui verranno asportate le prime unità follicolari dalle diverse zone del corpo ne fa una tecnica altamente onerosa. Il trapianto Ectopico, per questa ragione, è probabilmente la tecnica che richiede un maggiore esborso di denaro rispetto alle precedenti, ad eccezione, ovviamente, di quella che fa uso del braccio robotico. Un intervento di trapianto ectopico, infatti, ha come costo base non meno di 4000 euro e può arrivare a toccare, se non a superare addirittura, gli 8000 euro nel nostro Paese.