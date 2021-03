Costo visita oculistica: prezzo ticket, privata dall’ottico, pediatrica, per rinnovo patente, per il cane

Qual è il costo di una visita oculistica? Non è possibile rispondere in maniera univoca a questa domanda dato che il prezzo del controllo agli occhi varierà in base alle modalità e alle esigenze del paziente. La visita avrà un costo differente, infatti, a seconda che si proceda con l’esame in una Asl oppure da un professionista privato così come procedura e prezzi saranno diversi in caso di rinnovo della patente oppure qualora la visita riguardi non una persona ma un cane. Sono molteplici, dunque, le strade da seguire per capire quanto si pagherà per svolgere un esame oculistico che, generalmente, dovrebbe essere effettuato ogni due anni. Agli over 65, invece, si consiglia di procedere con la visita ogni 12/18 mesi dato che l’insorgere di patologie come la cataratta, il glaucoma o la degenerazione maculare della retina è più probabile. Inoltre, anche i bambini devono periodicamente ricorrere ad un controllo oculistico per tenere sotto controllo l’insorgere di miopia, astigmatismo o della presbiopia. In molti si chiederanno perché non si può andare solo ad effettuare la visita oculistica presso un negozio di ottica che la propone gratuitamente invece che spendere cifre più o meno elevate in una struttura sanitaria o da un professionista. L’ottico non è un medico e per quanto scrupoloso potrebbe non rilevare problematiche o comunque non può somministrare farmaci. La visita oculistica professionale, dunque, si rende necessaria ma vediamo quanto costa.

Costo visita oculistica ASL o in ospedale: prezzo del ticket

Siamo portati a pensare che effettuare una visita oculistica presso l’ASL o in ospedale è sicuramente il modo migliore per risparmiare. Il ticket, infatti, dovrebbe consentire di pagare di meno rispetto a quanto chiederebbe un professionista privato, ma è veramente così? Innanzitutto occorre sottolineare come il ticket per le visite e gli esami abbia applicazioni regionali diversi e debba essere pagato prima di effettuare il controllo. Per poter usufruire della quota di compartecipazione diretta dei cittadini italiani alla spesa pubblica occorrerà richiedere al medico di famiglia l’impegnativa per poter procedere con la prenotazione presso una ASL oppure presso l’ospedale cittadino. Facendo affidamento sul sistema nazionale sanitario si dovrà, dunque, sostenere una spesa che si aggira intorno ai 23,00 euro per una prima visita di base e di 18,00 euro per una visita di controllo.

Quanto costa una visita oculistica privata dall’ottico o dall’oculista

Il ticket consente di risparmiare sui costi di una visita oculistica ma spesso i tempi di attesa per un appuntamento presso l’Asl o l’ospedale sono lunghi e si possono avere fastidi tali da non poter aspettare mesi e mesi per il controllo. L’utente, a questo punto, ha due possibilità. La prima è rivolgersi ad un ottico in un negozio che si occupa della vendita degli occhiali e affidarsi ai suoi strumenti e alla sua esperienza. La seconda possibilità è, invece, quella di rivolgersi ad un oculista professionista recandosi nel suo studio privato. La differenza è che l’ottico è abilitato a vendere e misurare gli occhiali ma non può assolutamente né diagnosticare malattie o problematiche di varia natura né prescrivere farmaci. L’ottico non esegue l’esame del fondo oculare ma analizza semplicemente i difetti della vista e predispone il giusto paio di occhiali (o lenti a contatto) seguendo le indicazioni dell’oculista. Nella maggior parte dei casi, la visita da un ottico presso il negozio in cui si compreranno gli occhiali non prevede costi, è completamente gratuita.

L’oculista, invece, è un medico specialista in oftalmologia ed è lui che diagnostica malattie, prescrive farmaci, trova le cure adatte ed esegue gli interventi chirurgici. Una visita privata presso un professionista ha costi differenti in base al tipo di controllo che il medico deve effettuare e alla presenza o meno di esami più approfonditi. Influiscono sul prezzo, poi, lo studio a cui ci si rivolge, la località, la politica e la tecnologia adottata dal professionista. In generale, è possibile affermare che il costo per una visita oculistica privata varia dagli 80,00 euro ai 250,00 euro. Il prezzo, dunque, non è assolutamente paragonabile al costo del controllo presso una Asl o in ospedale con il ticket. Di contro, però, i tempi di attesa sono brevi, anche a distanza di pochi giorni o una settimana dal momento della prenotazione e spesso può essere necessario dovervi ricorrere.

Costo di una visita oculistica pediatrica

Il controllo della vista per i bambini è un passaggio fondamentale a partire dai 6 anni di età (se non si manifestano sintomi ricollegabili a difetti dell’occhio nei primi anni di vita). In linea generale, non si trovano grandi variazioni di prezzo tra una visita oculistica pediatrica e il controllo di un adulto anzi la maggior parte dei professionisti privati non differenza affatto il costo in base all’età del paziente. E’, dunque, discrezionale la scelta di adottare tariffe inferiori se a sottoporsi all’esame oculistico è un bambino. Tenendo conto di queste considerazioni, è possibile ipotizzare che il costo della visita oculistica pediatrica varia, in Italia, tra i 40,00 e i 220,00 euro.

Il discorso cambia se si decide di procedere con il controllo utilizzando il sistema sanitario nazionale. In questo caso i bambini di età inferiore ai sei anni e con reddito ISEE inferiore a 36 mila euro annui sono esenti dal pagamento del ticket. Ciò significa che non si dovrà pagare la visita ma solo prenotarla presso una Asl, un ospedale o un centro convenzionato. Alcune regioni italiane, poi, adottano maggiori esenzioni che coprono le visite di ragazzi fino a 14 anni indipendentemente dal reddito (Lombardia) oppure mini ticket dedicati ai minori (Campania).

Costo visita oculistica per rinnovo patente

La visita oculistica si rende necessaria anche per poter procedere con il rinnovo della patente. Il medico dovrà accertare l’idoneità alla guida e dovrà specificare l’obbligo degli occhiali per gli automobilisti con imperfezioni della vista. Nello specifico, verranno presi in considerazione il visus (grado di capacità funzionale posseduto dall’apparato visivo), il campo visivo, la sensibilità al contrasto, la visione crepuscolare e la sensibilità all’abbagliamento. Il costo del controllo per il rinnovo della patente varia da regione a regione e in base alla procedura eseguita per portare a termine il controllo stesso. La prenotazione dell’esame potrà essere prenotato presso una scuola guida, un’agenzia di pratiche auto (che solitamente includono il costo nel pacchetto completo di svolgimento della pratica) o in una sede dell’ACI. Per risparmiare è possibile recarsi presso una Asl e sfruttare il ticket ma solo se ci si ricorda di prenotare la visita con largo anticipo dato i già segnalati lunghi tempi di attesa del sistema sanitario nazionale. Il costo, dunque, può partire dai 23,00 euro con ricetta e ticket ed arrivare a superare i 50,00 euro in base all’agenzia scelta. Affidando il controllo ad un professionista privato, invece, i costi potrebbero come già detto raggiungere cifre elevate, anche 200,00 euro in base alla zona di residenza e agli esami da effettuare.

Visita oculistica per il cane: quanto costa?

Adulti, ragazzi e bambini non sono gli unici ad aver periodicamente bisogno di una visita oculistica. Anche i migliori amici dell’uomo, i cani, possono dovervi ricorrere soprattutto in età avanzata. Congiuntiviti, cataratte, glaucomi sono problematiche che potrebbero insorgere nei cani e, in generale, in tutti gli animali domestici. Alcune razze in particolare, poi, sono più predisposte a problemi di vista rispetto ad altre e, di conseguenza, la valutazione scientifica del campo visivo degli animali è stata approfondita notevolmente negli ultimi anni. Il veterinario per controllare la vista del cane procede con delle prove di luce, movimento delle mani e sfregamento degli oggetti. Lo scopo è verificare le reazioni agli stimoli dell’animale e il riconoscimento dell’ambiente che lo circonda. Inoltre, viene studiato l’occhio dal punto di vista della lacrimazione, del cristallino e la pressione intraoculare. Parliamo, dunque, di esami piuttosto complessi che a volte devono coinvolgere anche le palpebre, la cornea e l’iride. Quanto verrà a costare tutto questo? I costi sono discrezionali e dipendono dalle direttive della clinica a cui ci si rivolge o dal veterinario che si contatta. Inoltre, qualora si dovessero effettuare esami aggiuntivi come ad esempio il controllo di eventuali funghi che comporterebbe l’utilizzo di un vetrino e di un reagente, il prezzo potrebbe salire rispetto ad una visita base.

Generalmente, il costo potrebbe partire dai 30/40 euro ma superare i 50,00 euro è un attimo soprattutto in particolari casi. E’ consigliabile informarsi preventivamente del prezzo del controllo per poter scegliere la soluzione più idonea in termini di qualità/risparmio.

Dopo aver scandagliato in lungo e in largo i costi per una visita oculistica spaziando da un normale controllo di adulti e bambini ad un esame per il rinnovo della patente fino al prezzo previsto per far controllare la vista del proprio cane è chiaro che per poter risparmiare è preferibile ricorrere al Sistema sanitario nazionale (tranne nel caso di visita all’animale domestico). Il ticket, infatti, consentirà di ammortizzare la spesa ma per approfittare di questa opportunità è bene agire per tempo e procedere con la prenotazione molto tempo prima rispetto alla data in cui si deve procedere con il controllo. Qualora la visita dovesse essere fatta in tempi brevi per particolari problematiche occorrerebbe rivolgersi ad un professionista ma in questo caso i costi salirebbero fino a superare, in molti casi, i 100,00 euro.