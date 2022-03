Costo visita pneumologica e spirometria: prezzo ticket ASL e in privato

La visita pneumologica è una visita medica specialistica che consente di monitorare lo stato di salute dell’apparato respiratorio (bronchi, polmoni ecc.) e di intraprendere un eventuale percorso terapeutico mirato, nel caso in cui si riscontrassero problematiche che richiedono un intervento successivo.

Solitamente, questo genere di visita si accompagna a un esame obiettivo particolare, la spirometria, volto a misurare i volumi dei polmoni e cioè l’aria contenuta nei polmoni e, più in generale, l’aria che i polmoni sono in grado di incamerare. Trattandosi di due esami complementari, molto spesso le due visite si accompagnano e vengono svolte nello stesso momento.

Vediamo quindi quanto possono costare i due esami presso l’ASL e presso le strutture private.

Visita pneumologica e spirometria: il prezzo del ticket ASL in pubblico

Una visita pneumologica accompagnata dalla spirometria può essere eseguito sia presso una struttura pubblica che presso una struttura privata.

Naturalmente a seconda del tipo di ambulatorio prescelto il costo sarà differente.

Scegliere di affidarsi a una struttura pubblica comporta, in verità, solamente il sostenimento del costo del ticket ospedaliero, uno strumento introdotto dal Servizio Sanitario Nazionale come forma di compartecipazione cittadina alle spese sanitarie pubbliche.

In generale il pagamento del ticket è previsto ogni qualvolta si debba svolgere una visita specialistica e gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio presso un ospedale pubblico, anche se vi sono delle circostanze in cui invece il ticket non è obbligatorio. Tuttavia, nel caso il vostro medico vi avesse prescritto di effettuare una visita pneumologia e la spirometria, e qualora decideste di rivolgervi presso un ambulatorio pubblico, allora anche in questo caso occorrerà procedere con il pagamento del ticket, poiché si tratta di due visite diagnostiche di laboratorio.

Il pagamento del ticket viene sempre effettuato direttamente presso la struttura alla quale si decide di rivolgersi una volta che si è prenotata la visita e per determinare il valore del ticket da corrispondere concorrono diversi fattori come la Regione nella quale si svolge la prestazione sanitaria e il tipo di esame che deve eseguirsi.

Infatti, il prezzo del ticket varia di regione in regione anche se è stato fissato un tetto massimo nazionale pari a 36,15 euro a cui vanno ad aggiungersi spese accessorie assolutamente variabili, come: la digitalizzazione dei referti (Toscana); l’aggiunta del super ticket che va dai 3 ai 25 euro aggiuntivi (applicato in quasi tutte le regioni ad eccezione della Basilicata); ulteriori 35 euro nel caso di TC e RM; 10/20 euro per ricette mediche aggiuntive; dai 5 ai 10 euro per eventuali scaglioni di reddito ecc.

Perciò, con tutte le dovute cautele del caso, in caso di visita pneumologica accompagnata da spirometria da effettuarsi presso l’ospedale della propria città, il costo del ticket dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 euro più eventuali oneri a caso, fino a un massimo di 50/60 euro.

Costo in privato della visita pneumologica con spirometria: comparazione prezzi e media

Affidarsi a un ospedale pubblico, tuttavia, comporta uno svantaggio che spesso fa desistere i pazienti dall’affidarsi presso le strutture pubbliche: le liste di attesa. può capitare infatti, soprattutto nel caso di visite di controllo ordinarie, di dover aspettare diversi mesi prima di poter effettuare la visita di controllo.

Se occorre quindi accelerare i tempi, è possibile rivolgersi presso presidi ambulatoriali privati che effettuano una visita pneumologica con spirometria in tempi decisamente più brevi, talvolta anche nell’arco di qualche giorno dalla prenotazione della visita.

La velocità però ha un costo da pagare, che deve essere tenuta in considerazione quando si decide di rivolgersi a un ambulatorio privato.

Ad esempio: il costo di una visita pneumologica con spirometria a Roma, oscilla tra i 96 euro e i 160 euro; ancora, a Milano il costo sale maggiormente e il costo si aggira tra i 150 e i 180 euro.

Più lineare invece appare la situazione nei centri ambulatoriali privati di Torino, dove pare che il prezzo medio per una visita pneumologica con spirometria si aggiri tra i 150 e i 160 euro. A Napoli, invece, gli ambulatori forniscono questo tipo di prestazioni a costi più contenuti, infatti è possibile effettuare questo genere di visita pagando da un minimo di 50 euro fino a un massimo di 120 euro. In questo caso c’è una netta differenza di prezzo tra le prestazioni erogate in un ambulatorio del nord con uno del sud dove, pur mantenendo alto il livello qualitativo degli esami diagnostici, è possibile, in alcuni casi, risparmiare fino a 100 euro.

Come si può vedere anche da questi pochi esempi, il costo di queste visite effettuate privatamente costa davvero molto di più rispetto a un ospedale pubblico. In media i prezzi non scendono quasi mai al di sotto dei 100 euro e, in alcuni casi, possono addirittura arrivare a sfiorare i 200 euro, soprattutto se l’esame viene svolto presso lo studio privato del medico più blasonato.

Probabilmente, la ragione del costo elevato di queste prestazioni, risiede nella possibilità di effettuare gli esami praticamente in qualsiasi momento, senza la difficoltà che comporta dover aspettare i lunghi tempi di attesa della sanità pubblica.

Se state cercando un ambulatorio o uno studio privato dove effettuare la vostra visita pneumologica con spirometria e non sapete dove rivolgervi, sappiate che in rete esistono diversi strumenti utili a trovare l’ambulatorio privato di riferimento. Tra questi, uno degli strumenti migliori e anche dei più intuitivi da utilizzare è Cup Solidale, una piattaforma che consente in una sola volta di trovare migliaia di prestazioni con un solo click e di comparare il costo di centinaia di ambulatori dislocati per tutta la città. Attraverso la piattaforma, inoltre è possibile prenotare anche il giorno e l’ora dell’esame e, in alcuni casi anche il medico con il quale eseguire la propria visita medica. In questo modo, sarà possibile effettuare un confronto, anche solo per curiosità, tra i costi dei servizi effettuati nelle varie regioni di Italia e valutare dove conviene effettuarla. Infatti, se vi trovaste ad abitare in una piccola città, potreste valutare in quale grande centro converrebbe effettuare questo genere di visita e magari risparmiare notevolmente sul prezzo finale.