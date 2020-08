Costume Swim Slim: recensioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

E’ arrivato in commercio il nuovo Swim Slim, il costume snellente e rimodellante della linea DCM che ogni donna vorrebbe avere per essere a proprio agio con le proprie curve e non sentirsi inadeguate in spiaggia per qualche chilo di troppo. Questo speciale capo di abbigliamento estivo vi offre la possibilità di poter nascondere tutte quelle piccole imperfezioni del vostro corpo e contenere al meglio le vostre forme, donandovi una silhouette perfetta da sfoggiare al mare.

Scopriamo adesso quali sono le sue funzioni principali e i benefici che offre questo costume da bagno rivoluzionario, quanto costa su Amazon e dove è possibile trovarlo in vendita online sul sito ufficiale dell’azienda italiana che lo ha realizzato. Nell’articolo poi potrete leggere alcune delle recensioni dei clienti che hanno già acquistato Swim Slim ed hanno lasciato nei vari forum il proprio commento (positivo o negativo) sull’articolo in questione. Le loro opinioni potranno aiutarvi a scegliere se vale la pena spendere soldi per questo costume snellente.

Swim Slim: caratteristiche principali e colori disponibili del costume rimodellante e snellente

Vi piace andare al mare e rilassarvi al sole sulla spiaggia, ma non vi sentite a proprio agio per via dei vostri chili di troppo e forme un po’ abbondanti? Non preoccupatevi perché è finalmente arrivata sul mercato la soluzione a tutti i vostri problemi e tornerete a star bene sentendovi belle anche con le vostre curve. Stiamo parlando di Swim Slim, il nuovissimo costume intero snellente e rimodellante che riesce a nascondere tutti i punti critici del vostro corpo, donandovi una linea armoniosa e perfetta ma senza comprimervi.

Questo capo di abbigliamento, tipicamente estivo, si adatta perfettamente alle vostre curve modellando i fianchi, contenendo al meglio le famose “maniglie dell’amore” e smetterete di sentirvi inadeguate in spiaggia. Ecco tutte le caratteristiche principali del nuovo Swim Slim:

Tecnologia rimodellante

Design ultra-elegante

Tessuto di alta qualità resistente, contenitivo e comodo da indossare

Si adatta alle forme e rimodella il corpo

Effetto visivo snellente

Il costume snellente è inoltre disponibile in diverse colorazioni, così potrete scegliere quello che più vi piace: nero, blu, melograno e petrolio. Swim Slim è in vendita anche in taglie differenti che vanno dalla 46/48 (M-L) fino alla 58/60 (3XL – 4XL).

Recensioni Swim Slim: i commenti e le opinioni degli utenti sul nuovo costume snellente

Ogni volta che ci apprestiamo a fare un acquisto online e dobbiamo spendere i nostri soldi, è opportuno prendere tutte le informazioni utili riguardanti il prodotto che vorremmo ordinare. Questo perché è facile imbattersi in una delle tantissime truffe che circolano sul web e ritrovarsi tra le mani articoli contraffatti e non funzionanti.

Per questo motivo, vi consigliamo sempre di andare a leggere le testimonianze di tutte quelle persone che hanno già avuto modo di provare il prodotto ed hanno lasciato un proprio commento. A seguire quindi abbiamo deciso di selezionare per voi alcune delle recensioni che abbiamo trovato sul sito ufficiale del nuovo Swim Slim:

“Io non sono una donna snella ma ho diverse rotondità sia sulle cosce che sui fianchi. Nonostante ho seguito diverse diete, non sono riuscita a perdere tutti i chili di troppo che avevo e per questo ho deciso di acquistare questo costume. L’estate amo andare al mare ma non mi sento a mio agio. Adesso però grazie a Swim Slim riesco a nascondere tutte le imperfezioni così da avere finalmente una linea più snella. Lo consiglio a tutte le donne un po’ curvy come me” Anna B. “Una mia amica mi ha consigliato il costume snellente Swim Slim in quanto riesce a rimodellare le curve e snellire il corpo. Dopo averlo provato, ho deciso di acquistarne altri 2 perché mi sono trovata davvero benissimo. In estate amo indossare tanti costumi diversi ma solo con questo sono tornata a sentirmi a mio agio con il mio corpo. Consigliatissimo”. Marisa L.

Prezzo Amazon Swim Slim: quanto costa e dove acquistare il costume sul sito ufficiale

Il nuovo costume snellente Swim Slim non lo troverete in vendita nei tradizionali negozi di abbigliamento specializzati in articoli da mare, spiaggia e piscina, e non è disponibile nemmeno nei vari portali di e-commerce come Amazon dove ci sono soltanto accessori simili e banali imitazioni. L’unico originale costume rimodellante potrete infatti ordinarlo e acquistarlo solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Una volta inviato l’ordine, sarete ricontattati da un operatore che vi confermerà il buon esito dell’operazione e il pacco contenente il vostro Swim Slim vi arriverà direttamente a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi.

Non ci saranno costi aggiuntivi per la consegna che è completamente gratuita in ogni parte d’Italia (isole comprese).

Ma qual è il prezzo di questo incredibile costume snellente? Se vi collegate sul sito ufficiale troverete una sorprendente offerta speciale che vi permetterà di acquistare Swim Slim pagando solo 59,90 euro, anziché 119,90 usufruendo così di uno sconto di circa il 50%.