Costumi Halloween 2020: migliori idee fai da te e da acquistare su Amazon

Ottobre oramai è alle porte e tutti si preparano a festeggiare la festa più spaventosa dell’anno: Halloween. Tra costumi di mostri, streghe e mummie c’è proprio l’imbarazzo della scelta! All’interno del seguente articolo è riportata una selezione delle migliori idee fai da te per e tante soluzioni da acquistare direttamente su Amazon per terrorizzare tutti nella notte di ognissanti.

Costumi Halloween Fai da Te 2020: migliori idee

Coloro che amano la festività di Halloween non possono certo rinunciare ad un travestimento unico e mai banale per terrorizzare e divertirsi in compagnia degli amici.

Esistono tantissime soluzioni già preconfezionate, ma per assicurarsi l’originalità la via migliore è quella del “fai da te”.

Oltre a risparmiare un bel po’ di soldi si lascia spazio alla propria creatività, realizzando dei costumi davvero… spaventosi!

La famiglia Addams è senza dubbio uno dei soggetti più copiati durante la celebrazione di Halloween, in particolare Mercoledì rappresenta un evergreen facile da realizzare e perfetto sia per le più giovani che per gli adulti.

L’occorrente è facilmente reperibile all’interno dell’armadio, infatti è sufficiente un abito nero oppure una maglia nera a manica lunga con la gonna della stessa tinta, ballerine nere, una parrucca avente due trecce laterali a meno che non si abbia già la fortuna di avere dei capelli lunghi (ancora meglio se neri corvini), un po’ di cipria ed uno smalto laccato rosso… il gioco è fatto!

Il segreto è quello di saper lavorare bene la cipria sul viso, con l’intento di conferire un incarnato smorto e pallido, riproducendo così alla perfezione il viso tetro della giovane figlia degli Addams.

Il tocco in più è trovare un collettone bianco da apporre sulla maglia o sull’abito, copiando così lo stile tetro del personaggio in questione.

Un costume di Halloween ancora più semplice da realizzare è quello del dottore assassino.

Anche in questo caso l’occorrente non è difficile da reperire, infatti basterà trovare un vecchio camice ed una mascherina chirurgica e tingere il tutto con del sangue finto; il trucco è una parte altrettanto importante di questo travestimento in quanto è fondamentale rendere il viso pallido grazie all’impiego di un fondotinta molto chiaro oppure mediante il cerone e far risaltare le occhiaie usando una matita sfumata e oppure un rossetto scuso picchiettato.

Per completare il tutto sarebbe perfetto poter trovare uno stetoscopio ed una siringa… ma senza ago per evitare inutili incidenti!

Altro travestimento davvero terrificante da sfoggiare durante la notte di Halloween è quello di Samara, il celebre personaggio del film The Ring.

Per il costume occorre indossare un vestito lungo leggermente largo ed informe, meglio se sporco e stropicciato, per rendere il tutto ancora più realistico, inoltre è fondamentale trovare una parrucca nera, molto lunga da stropicciare tutta e grazie all’impiego di gel, lacca e cera per regalare al look un effetto bagnato e scompigliato.

Il trucco in questo caso richiede qualche attenzione in più, ma nulla di davvero impossibile o difficile da fare: l’importante è usare un fondotinta molto chiaro, al di sopra del quel apporre un ombretto grigio; successivamente si può usare una matita per disegnare sul volto qualche ruga ed infine sfruttare un abile gioco di ombretti per dare l’idea delle occhiaie.

Coloro che hanno la fortuna di avere dei capelli molto lunghi possono anche non usare la parrucca, ponendo il gel e la lacca direttamente sulla propria cute.

Nella festa più tenebrosa dell’anno perché non scegliere il costume del gatto nero, al posto della solita strega?

Forse il più facile da realizzare in quanto necessita solamente di un pantalone nero oppure un leggings e di un body aderente sempre di colore nero; per creare la coda si può usare della lana intrecciata ed un fil di ferro da attaccare direttamente alla cintura.

Per le orecchie è sufficiente sfruttare un cerchietto e applicarvi sopra dei cartoncini che ricordano le orecchie di un gatto.

Il trucco di Halloween del gatto nero è altrettanto semplice: la soluzione è quella di marcare gli occhi con una matita nera oppure mediante un eyeliner, per poi disegnare sia il naso che i baffi.

Coloro che ricercano un effetto ancora più realistico possono indossare delle lenti a contatto gialle o rosse che ricordano gli occhi ipnotici dei gatti.

Un’altra idea altrettanto lowcost e facilmente riproducibile a casa è quella di truccare solamente il viso; non tutti amano indossare abiti strani per riprodurre i personaggi più spaventosi di sempre, per questo la soluzione potrebbe essere quella di sfruttare un ottimo trucco scenografico.

All’interno del web esistono tantissime idee e soluzioni da copiare, sfruttando tutto il materiale che si possiede direttamente a casa.

Migliori costumi Halloween 2020 da acquistare su Amazon

Durante il periodo di Halloween in ogni vetrina e sul web vengono proposti costumi per dare vita a travestimenti veramente molto realistici e spaventosi.

Una delle vie migliori per trovare delle soluzioni in modo facile e veloce è senza dubbio l’e-commerce Amazon.

Digitando nella barra di ricerca “costumi per Halloween” si accede ad una vasta gamma di idee, spesso molto divertenti tra le quali scegliere; il vantaggio di questo sito è dato anche dal risparmio economico, il quale rappresenta un elemento davvero molto importante specialmente per le famiglie.

Uno dei migliori presenti nel sito è il costume Smiffys da sposa sepolcrale; questo travestimento è davvero perfetto per le feste in maschera a tema Halloween in quanto, pur essendo di buona fattura il prezzo è molto contenuto.

Nella confezione sono inclusi sia il velo che le rose nere, ideali per rendere l’effetto ancora più terrificante e realistico ed è maggiormente adatto pe gli adulti poiché le taglie di partenza vanno da una S fino ad una XXL.

Questo prodotto è supportato dalla funzione Prime, dunque una volta effettuato il pagamento il servizio garantisce l’arrivo a casa in un solo giorno.

I dettagli sono molto curati e per completare il look basta fare un trucco spettrale con del cerone oppure con una cipria molto chiara, marcando gli occhi con abili sfumature di colore nero.

Per i ragazzi che apprezzano il mondo messicano perché non volgere lo sguardo al bellissimo costume tipico del Dia de losmuertos?

L’azienda Smiffys, reperibile direttamente su Amazon, ha proposto per il 2020 un travestimento davvero ben fatto comprendente giacca, pantaloni e camicia, oltre al cappello tipico ed alla fusciacca.

Le recensioni di coloro che hanno avuto modo di provarlo sono davvero entusiaste per via della qualità e del risultato nel complesso, tuttavia quasi tutti gli acquirenti consigliano di indossare questo completo per le feste al chiuso, in quanto il tessuto risulta essere un po’ leggero e poco adatto al clima spesso rigido di fine ottobre.

Anche in questo caso merita un’attenzione particolare il trucco che deve rispecchiare con precisione quello tradizionale messicano.

Il prodotto in questione è coperto anch’esso dal servizio Prime, dunque i tempi di consegna sono nettamente abbattuti.

Un altro dei migliori costumi proposto per Halloween 2020 è quello del Marchio Lath Pin raffigurante una strega; questo personaggio è uno dei preferiti dalle giovani che vogliono travestirsi ad Halloween, in quanto è terrificante ma semplice da realizzare.

Il bustino è nero ed aderente per conferire una maggiore sensualità per poi scendere fino alle caviglie, mentre le maniche sono lunghe ed amie.

E’ ben lavorato in quanto possiede delle parti in pizzo di alta qualità e nella confezione è presente anche un accessorio da indossare al collo, che non rischia di dar fastidio in quanto dotato di elastico.

Il prezzo è di circa 24,50€ ed anche questo prodotto si avvale delle funzionalità Prime; è anche disponibile in tre taglie M, L e XL.

Per terrorizzare davvero non c’è nulla di meglio del costume ufficiale del film The Nun, proposto dall’azienda Rubie’s.

Un travestimento davvero molto realistico che include il vestito, il copricapo ed infine una maschera che spaventerebbe chiunque.

I feedback sono molto positivi e tutti sottolineano la grande corrispondenza sussistente con il personaggio protagonista della pellicola del 2018.

A differenza di quelli precedentemente citati non si avvale del servizio Prime, tuttavia la consegna è abbastanza veloce ed affidabile; per quanto riguarda il prezzo è altresì conveniente in quanto si attesta sui 30€ ed è disponibile in diverse taglie, per adattarsi così a differenti corporature.

Anche per i bambini su Amazon si possono trovare delle soluzioni molto divertenti a prezzi davvero bassi, come il travestimento da zucca per bimbe del marchio Carolilly.

Il prodotto si compone di tre pezzi: una maglietta con la stampa, una gonnellina in tulle ed un delizioso fiocchetto da mettere in testa.

Il materiale è davvero di ottima qualità infatti è in puro cotone, molto morbido al tatto e resistente all’usura per permettere alle bambine più scatenate di diversi durante la festa di Halloween.

Il design è davvero unico e rappresenta un’ottima soluzione per un travestimento non troppo impegnativo ma divertente.

Altra nota positiva del prodotto è data dal costo davvero irrisorio se confrontato con quello di altri costumi per bambini, infatti oscilla tra gli 8,68€ fino ai 14,68 ed è disponibile in taglie che vanno dai 2 anni, fino ai 6.