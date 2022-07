Criptovalute: dal trading al loro utilizzo nei casinò online

La realtà dei fatti è evidente: le criptovalute stanno prendendo sempre più piede, imponendosi all’attenzione degli investitori. Il successo delle criptovalute, con Bitcoin ed Ethereum in testa, è tanto più motivato, quanto più si considera che, malgrado le fluttuazioni, queste si stanno rivelando come uno dei beni di più logica acquisizione nel contesto attuale, segnato dalla stagflazione (situazione di coesistenza di inflazione e stagnazione economica) e da tutte le sue incertezze.

Come e perché procurarsi criptovalute

Data l’enorme capacità di calcolo e computazione, nonché la notevole quantità di energia necessaria a qualsiasi operazione di mining cripto, il metodo migliore per acquisire criptovalute è dato essenzialmente dal trading online. In questo senso, l’alta volatilità delle crypto permette ai trader di approfittare di numerose occasioni di acquisto e vendita, con cui entrare in possesso di moneta virtuale o disfarsene a prezzi vantaggiosi, in base alle oscillazioni di mercato.

I vantaggi di simili operazioni sono notevoli, perché permettono in primo luogo di approfittare delle regole della domanda e dell’offerta per aggirare la congiuntura sfavorevole dettata da inflazione e stagnazione dell’economia 2022; inoltre, le criptovalute sono degli strumenti sempre più utilizzati in una grande varietà di contesti, dai siti di intrattenimento online quali casinò e scommesse fino agli e-commerce, dimostrandosi performanti e sicure, e dunque spesso preferibili alle monete tradizionali.

Esempio pratico: associare il proprio fondo di Bitcoin o di crypto al conto di gioco in un casinò online come BetNero (tra i più conosciuti del panorama) garantisce una maggiore sicurezza nelle transazioni; come è evidente, se la sala da gioco digitale è autorizzata, si potrà disporre di un’ulteriore garanzia, che viene certamente rafforzata dall’utilizzo di moneta criptata in fase di registrazione. Se giocare responsabilmente è una necessità, infatti, è altrettanto importante essere sicuri che le slot machine e le roulette, ispirate ai temi più vari, siano certificate e possano intrattenere senza rischi di nessun tipo, garantendo solo il divertimento promesso in fase di login.

I campi di applicazione delle criptovalute, in ogni caso, sono ancora più estesi e, ad oggi, grazie ai Bitcoin, includono anche il colosso Amazon: questi garantisce anche uno sconto dietro il pagamento dei suoi beni tramite Bitcoin, offrendo anche la possibilità di acquisire buoni di diversa natura.

Allo stesso tempo, anche Expedia e Shopify permettono ormai di acquisire beni e servizi tramite criptovalute, rendendo queste monete sempre più prestanti e diffuse nell’ambito delle transazioni virtuali.

Conclusioni

I rischi del momento storico attuale sono resi evidenti dal concetto complesso di stagflazione. Le criptovalute si dimostrano una risposta eccellente a questa crisi, ma le operazioni di mining crypto sono molto dispendiose; da qui, la necessità di procurarsi moneta virtuale tramite broker e operazioni di trading online.

Il vantaggio risulta evidente, soprattutto se si considera che le monete criptate sono sempre più diffuse in una grande varietà di contesti digitali, che vanno da alcuni grandi e-commerce ai principali siti di intrattenimento.