Crypto per le scommesse sportive con Sportaza: vantaggi e informazioni

Migliaia di scommettitori sportivi sono già passati dalle scommesse offline all’attività online. Questo passaggio è dovuto alla convenienza e alla facilità. Gli scommettitori online hanno a disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico posto e possono fare previsioni direttamente dai loro smartphone. Inoltre, è disponibile un’ampia gamma di sistemi di pagamento per il prelievo delle vincite. La criptovaluta è entrata di recente nel settore delle scommesse. Pertanto, sempre più siti web integrano questa opzione di pagamento per le scommesse sportive e un esempio concreto è Sportaza.

La criptovaluta è un metodo bancario nuovo ma in rapido sviluppo nella sfera delle scommesse online. Sportaza è una delle poche scommesse sportive online che accettano i canali crittografici per le transazioni di denaro.

Criptovalute disponibili per le scommesse sportive Sportaza

Oltre ai portafogli elettronici, ai bonifici e alle carte bancarie, le seguenti monete alternative sono accettate per le scommesse sportive da Sportaza:

Bitcoin (BTC);

Litecoin (LTC);

Ethereum (ETH);

Ripple.

Queste sono le criptovalute più popolari e diffuse. Se gli scommettitori trasferiscono denaro (sia per i depositi che per i prelievi) tramite criptovalute, i limiti vanno da 25$ (soglia minima) fino a 5.000$ (soglia massima).

Vantaggi dell’elaborazione delle criptovalute a Sportaza

L’uso di metodi crittografici per le transazioni di denaro è vantaggioso per i seguenti motivi:

Velocità di elaborazione. Le transazioni vengono elaborate istantaneamente. La criptovaluta è considerata il metodo di pagamento più veloce.

Senza commissioni. Il sistema di pagamento non applica commissioni per le transazioni. Gli scommettitori risparmiano sul deposito e sul prelievo di fondi.

100% di riservatezza. Il sistema è assolutamente sicuro e garantisce la privacy dei dati dell’utente.

Trasparenza. I canali crittografici utilizzano algoritmi decentralizzati per elaborare le transazioni.

La maggior parte degli scommettitori passa a questo tipo di sistema bancario grazie a queste caratteristiche. Per trasferire denaro tramite criptovaluta, è sufficiente avere un conto su un sito web di criptovaluta.

Le complessità delle scommesse sportive Sportaza con le criptovalute

Si noti che le moderne scommesse sportive offrono due tipi di scommesse in criptovalute. La maggior parte dei bookmaker accetta le criptovalute per le transazioni, ma non consente l’apertura di conti in criptovalute, vale a dire che le altcoin non possono essere valute del conto. Ciò significa che una volta accreditato il denaro in cripto su un conto scommesse, i fondi vengono automaticamente convertiti nella valuta del conto (USD, EUR, ecc.). La maggior parte dei siti web utilizza questa strategia.

Le scommesse sportive più avanzate consentono di aprire conti in criptovalute, il che significa che gli scommettitori non devono scambiare fondi e possono aprire scommesse in criptovalute. Si tratta di un caso raro per le moderne scommesse sportive. Tuttavia, sempre più siti web aggiungono questa opzione alle loro funzionalità.

Altri vantaggi delle scommesse sportive Sportaza

Oltre alla compatibilità con le criptovalute, le scommesse sullo sport di Sportaza presentano altri vantaggi rispetto alle scommesse sportive online della concorrenza. Questi includono:

Oltre 30 discipline sportive per scommettere in modalità prematch e live. Un’ampia gamma di virtuali, tra cui cani, motori e baseball. Trasmissioni giornaliere in diretta delle partite più importanti. Una sezione del casinò online per divertirsi tra una partita e l’altra e trarre profitto dall’intrattenimento del casinò. Un sito web mobile è compatibile con iOS, Blackberry, Android e Windows Phones. Un generoso bonus di benvenuto per gli scommettitori – 100% fino a 200$, a seconda della regione. Un programma VIP multilivello con maggiori vantaggi per i clienti fedeli.

Sportaza rappresenta con le sue scommesse un modo comodo, fruttuoso e accessibile per monitorare i risultati sportivi, guardare le partite delle squadre preferite, fare pronostici e trarne profitto. Il sito offre condizioni favorevoli agli scommettitori. La compatibilità con le criptovalute è una delle caratteristiche principali delle scommesse sportive di Sportaza. Inoltre, ha un’interfaccia intuitiva e orientata all’utente, che rende il processo di scommessa chiaro e semplice.