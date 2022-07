Cure palliative: l’impegno di VIDAS a favore dei più piccoli

Quando le malattie colpiscono i bambini non è mai facile, sia per il coinvolgimento emotivo maggiore, sia perché si tratta di soggetti di fronte ai quali viene ancora più facile avvertire una sensazione di impotenza.

Se poi ci si trova nella situazione in cui una guarigione non è più possibile, le cose richiedono ancora più attenzione. Questo non significa che non possa essere fatto comunque tanto, anzi: lo conferma l’impegno di VIDAS, un’associazione che assiste malati inguaribili e con oltre quarant’anni di esperienza nel campo delle cure palliative.

VIDAS è attiva per garantire ad adulti, anziani, ma anche bambini e adolescenti, la migliore qualità della vita possibile, nel rispetto della dignità umana fino agli ultimi istanti. Un team multidisciplinare che vede l’uno accanto all’altro il lavoro di diversi professionisti, dell’ambito medicale e non solo, insieme a volontari selezionati e preparati. In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più su che cosa fa VIDAS, concentrandoci in modo particolare sui servizi che mette a disposizione dei più piccoli e delle loro famiglie.

Come nasce VIDAS

VIDAS nasce a Milano nel 1982 per iniziativa di Giovanna Cavazzoni, la quale fonda sia l’associazione sia la Fondazione VIDAS. L’obiettivo è quello di soddisfare i bisogni di tutti i pazienti che hanno necessità di cure palliative, fornendo un supporto interamente gratuito anche alle loro famiglie.

Il servizio viene inizialmente garantito ad adulti e anziani, in degenza, day hospital e nell’hospice Casa VIDAS. Dal 2015 si estende a bambini e adolescenti; nel 2019 viene realizzato l’hospice pediatrico Casa Sollievo Bimbi.

Un impegno che ha al centro il lavoro di un’équipe multidisciplinare con professionisti diversi caso per caso che vedono la collaborazione di medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, educatori, terapista occupazionale e molti altri ancora. Importante anche il lavoro dei volontari, a stretto contatto con i pazienti e le loro famiglie. Sono muniti di cartellino di riconoscimento e ricevono una formazione ad hoc in seguito a un’attenta selezione che ha come requisiti indispensabili qualità empatiche e umane importanti.

Casa Sollievo Bimbi: l’hospice pediatrico di VIDAS

A partire dal 2019 VIDAS è attiva verso i bambini e gli adolescenti con Casa Sollievo Bimbi: il primo hospice pediatrico della Lombardia e uno dei sei presenti su scala nazionale. Una struttura dotata di sei mini-appartamenti, pensati per accogliere i piccoli pazienti e le loro famiglie quando l’assistenza domiciliare si rivela non più sufficiente.

L’arredamento caldo consente di respirare un’atmosfera non diversa da quella che si vive nelle proprie case: il bambino, infatti, non si separa dalla sua famiglia. Presso Casa Sollievo Bimbi è sempre presente l’assistenza di un’équipe multidisciplinare pediatrica, in grado di supportare nel modo migliore possibile il paziente e il suo nucleo familiare.

Gli spazi comuni sono realizzati in maniera tale da favorire le pratiche di gioco dei bambini e la loro relazione. Una condivisione che è favorita anche tra genitori, senza che manchino gli ambienti in grado di offrire intimità.