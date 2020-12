Cuscino BluGel Postura: opinioni mediche, funziona o truffa, prezzo in farmacia, Amazon e sito ufficiale

Oggigiorno siamo costretti, soprattutto per motivi lavorativi, a trascorrere anche intere giornate seduti alla sedia della nostra scrivania e questo a lungo termine può causare diverse problematiche alla vostra schiena, alla colonna vertebrale e ai vostri glutei. Adesso sul mercato è finalmente disponibile la soluzione a tutti i vostri problemi e si tratta del nuovo cuscino BluGel, realizzato in gel polimerico iperelastico in grado di donare massimo sollievo e comfort quando state seduti per molto tempo.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI IL NUOVO CUSCINO BLUGEL SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATIS E PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

In questo articolo scopriremo cosa ne pensano i clienti che lo hanno già acquistato e grazie alle loro testimonianze e alle opinioni mediche degli esperti del settore, potremo capire se si tratta di un prodotto che funziona o dell’ennesima truffa che circola su internet. Inoltre a seguire troverete tutte le informazioni utili sul nuovo cuscino, sui benefici che riesce a garantire, sulle sue caratteristiche e sul prezzo di vendita del prodotto su Amazon e sul sito ufficiale della linea ItaloShop.

Caratteristiche Cuscino BluGel: come funziona e quali sono i benefici per la postura

Tra le novità presenti oggi in commercio troviamo anche Cuscino BluGel, il nuovo e innovativo cuscino di supporto che grazie ad una tecnologia speciale riesce ad assorbire la pressione dall’osso dell’anca, dalla colonna, dai nervi, migliorando così anche la circolazione nelle gambe mentre ci si trova seduti. Il sito ufficiale per verificarne l’effettivo funzionamento suggerisce di fare una prova con un uovo: se si poggia l’uovo sul cuscino e ci si siede sopra, non si romperà.

Il materiale polimerico in gel medico a doppia struttura a nido d’ape con cui è stato realizzato il nuovo Cuscino BluGel consente infatti di distribuire perfettamente e in maniera uniforme il vostro peso, senza schiacciare nervi e ossa. Quando stiamo per molto tempo seduti, tendiamo spesso a metterci in posizioni scorrette per poter stare più comodi. Adesso grazie a questo cuscino di supporto che riduce la pressione sul coccige, riusciremo a mantenere sempre una postura perfetta. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche principali di Cuscino BluGel:

Aiuta ad alleviare la pressione su ossa o nervi, facendo diminuire il dolore;

Consente di avere sempre una perfetta e giusta postura;

Ideale per chi trascorre molte ore seduto, viaggia ogni giorno in auto o deve lavorare alla scrivania;

Realizzato con materiale polimerico in gel medico e con doppia struttura a nido d’ape;

Fodera nera inclusa, molto semplice da pulire (anche in lavatrice).

Recensioni e opinioni mediche sul cuscino BluGel: funziona davvero o è una truffa?

Se ancora non siete convinti del nuovo Cuscino BluGel della linea ItaloShop, vi diciamo che si tratta di un prodotto consigliato anche dagli esperti e specialisti del settore ai propri pazienti che soffrono di dolori alla schiena e alla colonna vertebrale. Le loro opinioni mediche su questo innovativo cuscino sono tutte positive, visti gli ottimi materiali utilizzati per realizzare il prodotto. Ma cosa ne pensano i clienti? A seguire vi riportiamo alcune delle loro recensioni lasciate sul sito ufficiale e che confermano che il nuovo Cuscino BluGel funziona e non è una truffa:

“Sono mesi ormai che soffro di continui dolori alla schiena dovuti principalmente al fatto che trascorro gran parte della mia giornata seduto alla scrivania per lavoro e la sera ho continui fastidi alla colonna vertebrale. Il mio medico mi ha consigliato di acquistare il nuovo Cuscino BluGel e devo dire che ho notato fin da subito notevoli miglioramenti. Riesco infatti ad avere sempre la giusta postura e così la pressione sulla schiena e sui nervi viene alleviata. Lo consiglio a tutti coloro che stanno spesso seduti durante il giorno”. Pierpaolo S. “Ho deciso di acquistare il nuovissimo Cuscino BluGel e devo dire che, nonostante il mio scetticismo iniziale, sono rimasta molto soddisfatta del prodotto in quanto funziona perfettamente e garantisce tutti i benefici promessi sul sito. Sono spariti i dolori alla schiena e adesso stare seduta alla sedia non è più così scomodo come prima. Una piacevole sorpresa. Consigliatissimo” Federica C.

Cuscino BluGel per la postura: prezzo Amazon e quanto costa online sul sito ufficiale

Il nuovo Cuscino BluGel, a differenza di prodotti simili, non è disponibile nei normali negozi specializzati nella vendita di articoli di arredo per la vostra casa e non lo troverete nemmeno nel vasto store di Amazon. Se desiderate acquistare questo innovativo cuscino in gel, potrete farlo solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale di ItaloShop dove vi sarà richiesto di compilare un modulo d’ordinazione inserendo tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenz ecc..) e il vostro numero di telefono (meglio se cellulare).

>>> SITO UFFICIALE BLUGEL: CLICCA QUI E ORDINA SUBITO IL NUOVO CUSCINO IN OFFERTA SPECIALE, CON SPEDIZIONE GRATUITA E PAGAMENTO IN CONTANTI ALLA CONSEGNA <<<

Il pagamento potrete effettuare in due modalità: anticipatamente tramite carta di credito, PayPal o PostePay, oppure direttamente in contanti tramite contrassegno al corriere espresso quando vi consegnerà il vostro pacco. La spedizione poi vi verrà recapitata comodamente presso l’indirizzo che avete comunicato nel modulo e la consegna, che sarà gratuita per i clienti, avverrà nel giro di 2-3 giorni lavorativi, e l’acquisto sarà sicuro al 100%.

Infine per quanto riguarda il prezzo, ancora per diversi giorni sul sito ufficiale troverete un’interessante offerta di lancio riservata alla clientela dall’azienda produttrice e che vi permetterà di acquistare il vostro cuscino BluGel ad un costo conveniente pari a soli 59,90 euro, anziché 79,90, ma affrettatevi in quanto sono rimasti disponibili ancora pochi pezzi. Vi ricordiamo che all’interno della confezione troverete sia il cuscino che la federa.