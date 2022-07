Allarme su cyber attacchi coordinati dalla Cina: come difendersi

La sicurezza informatica rappresenta un tema caldo sicuramente molto ricorrente negli ultimi tempi, a seguito dei numerosi attacchi informatici che hanno colpito non solo le grandi aziende ma anche gli utenti medi. Assicurarsi di protezione completa durante la navigazione su Internet o l’utilizzo di dispositivi informatici è diventato fondamentale. L’importanza crescente della cybersecurity nasce proprio dall’esigenza di proteggere i propri dati sensibili. Dagli Stati Uniti, infatti, arriva l’allarme di allerta nei confronti di possibili cyberattacchi da parte del governo della Repubblica Popolare Cinese.

Allerta da FBI e dalle altre agenzie di sicurezza statunitensi

L’FBI, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency e la National Security Agency hanno emesso un comunicato congiunto per mettere in allerta la popolazione e soprattutto coloro i quali usino ancora computer e dispositivi di rete non protetti e non aggiornati. È raro che le tre agenzie emettano tutte insieme un comunicato congiunto, a dimostrazione del fatto che l’allerta rimane alta.

Anche i router utilizzati negli uffici e nelle aziende risultano essere particolarmente vulnerabili. In particolar modo i router SOHO (adoperati per small/home office) e i dispositivi NAS di storage network-attached sono sensibili al furto di dati.

Una volta ottenuto l’accesso alla rete, si può infatti risalire ad altre informazioni e a sistemi di sicurezza quali l’autenticazione e l’autorizzazione. Dunque il furto di dati sensibili potrebbe essere accompagnato anche dalla manipolazione di questi ultimi, con conseguenze non poco gravi.

I consigli per proteggersi

Per evitare questi pericoli, è necessario attuare una serie di accorgimenti, proprio per garantire al meglio la protezione della propria navigazione e dei propri dati:

Scegliere e installare un antivirus

Su siti come HTML.it è possibile trovare i migliori antivirus disponibili sul mercato, ad oggi, sono molto efficienti e sono in grado di rilevare prontamente e di intervenire contro i malware (come programmi, documenti, email pericolose) o file danneggiati, avendo una copertura totale che protegga tutti i sistemi aziendali compresi gli end-point e dispositivi mobili;

Usare l’autenticazione a due fattori

In questo modo si avrà un’ulteriore protezione rispetto all’accesso con soli nome utente e password, molto più facile da oltrepassare;

Usare password complesse

Quelle più sicure comprendondo almeno sedici caratteri, e sono complete anche di numeri e simboli. Sono quelle più difficili da hackerare, e soprattutto è fondamentale sceglierle diverse per ogni applicazione o sito web a cui si accede;

Aggiornare tutto

Lo si deve frequentemente per quanto riguarda software, applicazioni e in generale i propri dispositivi, effettuando backup e controlli di sicurezza regolari.

Tutti questi accorgimenti aiuteranno a prevenire e a proteggersi non solo da attacchi informatici, ma anche da eventuali truffe, oggi perpetrate sempre di più tramite i social network. La navigazione sul web e sui social così non sarà più rischiosa.