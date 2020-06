Cylinder Air: recensioni, truffa o funziona, prezzo Amazon e sito ufficiale

Cylinder Air è l’innovativo aspirapolvere senza fili, pratico e silenzioso, che vi consentirà di pulire facilmente ogni angolo della vostra casa e potrete finalmente liberarvi del vecchio e ingombrante aspirapolvere. Progettato nei minimi dettagli, questo nuovo e incredibile accessorio sarà il vostro alleato più fidato nelle pulizie domestiche e non riuscirete più a fare a meno di usarlo perché vi renderà il lavoro estremamente semplice.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI IL NUOVO CYLINDER AIR SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON SPEDIZIONE GRATIS E IMMEDIATA <<<

Scopriamo insieme quali sono le sue caratteristiche e funzionalità principali, come usarlo, il suo prezzo di vendita su Amazon e sul sito ufficiale e dove è possibile ordinarlo e acquistarlo online. A seguire poi, per capire se funziona davvero e che non si tratta di una truffa, troverete anche le testimonianze delle persone che lo hanno già comprato e testato lasciando una recensione nei vari forum presenti sul web.

Come funziona Cylinder Air: le istruzioni d’uso dell’innovativo aspirapolvere senza fili

Finalmente pulire casa potrebbe non essere più così stressante e faticoso e potrete dire addio al vostro vecchio e scomodo aspirapolvere. E’ infatti arrivato in commercio il nuovo e rivoluzionario Cylinder Air, un pratico aspirapolvere senza fili grazie al quale riuscirete a svolgere le pulizie domestiche senza alcuna fatica e senza avere fili ingombranti in giro per casa. Questo interessante elettrodomestico è davvero semplice da usare e molto maneggevole e vi permetterà di raggiungere anche gli angoli della casa che risultano sempre difficili da pulire a fondo. In questo modo potrete mantenere sempre il vostro ambiente sano e salutare per la tua famiglia.

Potrete spostare questo aspirapolvere ovunque e una delle sue caratteristiche principali è l’elevata e costante potenza di aspirazione (circa 4000pa) che vi aiuterà a risucchiare ogni detrito – come acari della polvere, allergeni, capelli e peli di animali – presente sul pavimento della vostra casa. Cylinder Air presenta una doppia funzionalità: oltre ad essere un notevole aspiratore, è anche un utile soffiatore e nella confezione trovate poi un beccuccio con spazzole. Questo articolo viene venduto con un set completo di accessori che vi consentiranno di pulire davvero ovunque ed è composto da:

Cavo USB per il caricamento

Beccuccio a punta

Beccuccio con spazzola

Beccuccio tondo

Custodia

Realizzato con un design compatto e materiali leggeri, è inoltre dotato di sistema di filtrazione ad alta efficienza che elimina le particelle solide (particolato) e dannose dai vostri materassi e da tutti gli imbottiti di casa come divani, cuscini e guanciali. Questo speciale dispositivo è molto semplice da usare, basta seguire attentamente le istruzioni d’uso, e una volta che avete terminato di pulire potrete ricaricarlo tramite cavo USB ed è compatibile con tutti i dispositivi. Cylinder è dotato poi di una batteria agli Ioni di litio da 2000mAh che garantisce una performance di qualità e durevole nel tempo. Ecco tutte le sue specifiche tecniche:

Batteria 5G da 2000mAh

Voltaggio di caricamento: DC5V

Potenza di aspirazione: 4kpa

Velocità di rotazione: 28000 – 32000r

Peso e dimensioni: 478gr e 380mm

Provvisto di filtro HEPA

Potenza caricamento: 80W

Recensioni Cylinder Air: il nuovo aspirapolvere senza fili funziona o è una truffa?

In questo paragrafo vi riporteremo alcune delle testimonianze lasciate dagli utenti che hanno già avuto l’opportunità di testare il nuovo e innovativo Cylinder Air. E’ importante leggere le opinioni delle persone perché ci aiutano a scoprire se il prodotto o l’articolo che vogliamo acquistare funziona realmente e non si tratta della solita truffa online. Di seguito ecco un paio di recensioni presenti sul sito ufficiale dell’azienda produttrice:

“Ho comprato il nuovo Cylinder Air in quanto una mia amica mi ha detto che è molto pratico e facile da usare. In questo modo ho potuto finalmente evitare di montare ogni volta il mio vecchio aspirapolvere a corrente. E devo dire che sono soddisfatta perché svolge al meglio il suo lavoro, è molto potente, comodo e si ricaricare velocemente. Inoltre presenta diversi accessori utili per pulire anche gli angoli più difficili. Lo consiglio a tutte le casalinghe come me”. Mara M.

“Questo aspirapolvere è stato davvero un ottimo acquisto. E’ un prodotto realizzato con materiali di qualità ed è stato pensato per essere facile da maneggiare vista la sua estrema leggerezza. Ha un’aspirazione molto potente che riesce ad eliminare qualsiasi tipo di detrito e in particolare l’ho trovato utile per i peli che il mio cane lascia ovunque in casa. Perfetto aspirapolvere”. Francesca B.

Cylinder Air: prezzo Amazon e dove acquistare sul sito ufficiale

Ma quanto costa e dove si può comprare online il nuovo Cylinder Air? Questo rivoluzionario aspirapolvere non lo troverete in vendita nei normali negozi di elettrodomestici o su Amazon, dove invece sono presenti solo delle semplici imitazioni che non garantiscono un reale e duraturo funzionamento. Il dispositivo senza fili originale potrete acquistarlo solo ed esclusivamente collegandovi al sito ufficiale della casa che lo produce.

>>> ORDINA SUBITO CYLINDER AIR SUL SITO UFFICIALE: CLICCA QUI E SCOPRI L’OFFERTA ESCLUSIVA CON SPEDIZIONE GRATUITA E IMMEDIATA <<<

Vi basterà inviare il modulo d’ordinazione, compilato correttamente con tutti i vostri dati anagrafici, e la spedizione vi sarà recapitata a casa vostra in 2-3 giorni lavorativi. La consegna è completamente gratuita in tutta Italia; il pagamento invece potrete effettuarlo sia anticipatamente e in assoluta sicurezza tramite carta di credito, Pay Pal o Postepay e sia direttamente in contanti al corriere espresso che vi porterà il vostro Cylinder Air.

Infine per quanto riguarda il prezzo, sul sito ufficiale trovate (ancora per un tempo limitato e fino ad esaurimento scorte) delle offerte speciali davvero molto convenienti. Ecco tutte le promozioni disponibili: