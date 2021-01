Da uno smartphone a uno smartwatch: l’evoluzione della tecnologia

Con il passare degli anni le potenzialità e le performance degli smartwatch hanno portato questi strumenti a compiere azioni prima impensabili. Appena pochi anni dopo il 2010 si fantasticava su dispositivi che fossero mini smartphone da polso e dopo qualche anno dei semplici disegni sono diventati realtà. Nel 2021 lo smartwatch è diventato uno strumento quasi essenziale per una certa categoria di persone, si pensi per esempio al mondo dello sport sia amatoriale che professionale, o semplicemente tutte quelle persone che vogliono un orologio evoluto.

Lo smartwatch infatti rappresenta un fantastico allenatore per qualsiasi tipo di sport, infatti basterà utilizzare applicazioni preinstallate o di terze parti per accedere a centinaia di allenamenti di ogni tipo. Le potenzialità di uno smartwatch sono innumerevoli e sono naturalmente proporzionate con la fascia di prezzo. Per gli smartwatch che appartengono ad una fascia di prezzo medio-alta offrono davvero dei servizi notevoli.

Potenzialità dello smartwatch

Primo fra tutti la rilevazione del battito cardiaco. Può sembrare inutile o superfluo, ma contrariamente a quanto si pensa, può essere davvero la svolta per quegli utenti cardiopatici o con problemi circolatori che possono usufruire di una misurazione costante. Oltre alla semplice misurazione, gli smartwatch sono intelligenti e ti notificano quando rilevano battiti cardiaci irregolari e anomalie, consigliandoti di rivolgerti ad un medico per analisi più approfondite.

Superando l’aspetto clinico la misurazione del battito può essere estremamente utile in tutti gli allenamenti ad alta intensità, che causano un notevole aumento dell’attività cardiaca.

La grande potenzialità degli smartwatch non è solo l’utilizzo in allenamenti, ma bensì la versatilità nell’utilizzo quotidiano. Di fatti il collegamento con lo smartphone tramite il bluetooth permette di migrare tutti i dati raccolti dai sensori dello smartwatch sul telefono. È dunque possibile visionare attraverso dei grafici l’andamento del battito cardiaco durante la giornata, o visionare quanto allenamento abbiamo fatto in una giornata, il dispendio energetico e addirittura la quantità di ossigeno nel sangue.

Mini-smartphone

Oltre a questi dati tecnici, è possibile utilizzare lo smartwatch per visionare le notifiche rapidamente, come per esempio una chiamata in arrivo in auto, e volendo si può anche rispondere alla chiamata dallo smartwatch e parlare in vivavoce senza distogliere lo sguardo dalla strada o tirare fuori il telefono dalla tasca.

Alcuni smartwatch più recenti hanno la possibilità di essere mini-smartphone a tutti gli effetti attraverso l’installazione di una sim virtuale. Infatti è possibile utilizzare il proprio smartwatch come un telefono, chiamare, ricevere chiamate, inviare messaggi e fate tutto quello che fa un comune telefono, solo che è tutto al polso. Attraverso il collegamento con delle cuffie bluetooth si possono ascoltare brani musicali direttamente dall’orologio o fare delle chiamate. Insomma le potenzialità sono innumerevoli e sicuramente in un prossimo futuro uno smartwatch potrà integralmente sostituire uno smartphone.