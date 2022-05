Detrazione e risparmio energetico: come e perché migliorare l’immobile

Nel settore immobiliare si sente di frequente parlare di efficienza energetica e di quanto sia importante ai fini del contenimento dei consumi di corrente elettrica e gas.

Apportare dei miglioramenti all’efficienza energetica della tua casa comporta tutta una serie di vantaggi, quali un sostanzioso risparmio di soldi sulla bolletta, l’ottimizzazione delle prestazioni dell’immobile, ottenere detrazioni (puoi avere più informazioni sulle detrazioni per l’energia su agnenergia.com) e, ultimo ma non per importanza, la salvaguardia dell’ambiente.

Come fare quindi per migliorare l’efficienza energetica del tuo immobile e come ottenere le detrazioni per il risparmio energetico ottenuto? Te lo spieghiamo in questa guida.

Che cos’è l’efficienza energetica

Migliorare l’efficienza energetica vuol dire poter ottenere delle agevolazioni, vale a dire ricevere delle vere e proprie detrazioni dall’Irpef o dall’Ires.

Cominciamo col dire che per efficienza energetica si intende la capacità di un sistema di ottenere, usando una minore quantità di energia, un rendimento comunque ottimale. Così facendo anche i costi sono più bassi. Un immobile è dotato, quindi, di una soddisfacente efficienza energetica quando viene messo nelle condizioni di risparmiare energia.

La riqualificazione energetica di un immobile avviene mediante particolari lavori che mirano a produrre l’energia strettamente necessaria e a ridurre le emissioni di sostanze nocive: in questo modo anche il ricorso alle fonti non rinnovabili diminuirà sensibilmente.

Alcuni lavori sono di tipo strutturale e possono beneficiare dei già citati incentivi statali, come il conto termico, o delle detrazioni fiscali destinate alla riqualificazione energetica degli immobili; ci sono però molti altri espedienti che è possibile adottare per rendere migliore l’utilizzo dell’energia di un’abitazione e risparmiare molto denaro. Ecco quali sono.

Come migliorare l’efficienza energetica

Tra i rimedi utili a migliorare l’efficienza energetica di un immobile il primo che devi prendere in considerazione è l’ottimizzazione dell’isolamento termico dell’abitazione: per arrivare a questo risultato puoi effettuare la coibentazione dei telai verticali esterni dell’immobile e di quelli interni, cioè di pareti, infissi e tetto.

Per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’Ecobonus si può poi scegliere di installare un cappotto termico sia all’esterno che all’interno dell’immobile, in modo da riuscire a recuperare fino a 4 classi di efficienza energetica (passando dalla F alla B): i consumi dovuti allo scambio termico tra l’interno e l’esterno della tua casa verrebbero notevolmente ridotti con un risparmio di almeno il 30%.

Per quanto riguarda gli infissi, sostituire quelli vecchi con serramenti nuovi a doppio o, addirittura, a triplo vetro consente di aumentare le classi energetiche dell’immobile.

Impianti di riscaldamento

Gli impianti adibiti al riscaldamento e alla fornitura di acqua calda costituiscono uno degli elementi più importanti di un immobile.

Per consumare meno energia, a seconda delle tue esigenze personali, puoi installare:

Caldaie a condensazione , che a differenza delle caldaie tradizionali rendono molto di più perché recuperano e riutilizzano il calore emesso dal vapore acqueo e dai fumi di combustione;

Termocamini con alimentazione a legna o pellet , capaci sia di fornire riscaldamento all’abitazione sia di produrre acqua calda;

Pompe di calore geotermiche , che rappresentano la soluzione ecologica perfetta per sostituire i classici sistemi di riscaldamento e refrigerazione dell’immobile, visto il basso consumo di combustibili fossili richiesto per il loro funzionamento;

Impianto solare termico , capace di sfruttare la luce solare;

Tetto fotovoltaico , grazie al quale è possibile ottenere energia elettrica sempre dal sole, con l’energia che va ad accumularsi in una batteria per poi essere usata quotidianamente, sia di giorno che di notte.

La domotica

Per migliorare l’efficienza energetica di un immobile devi, inoltre, tenere presente che non conta solo il modo in cui l’energia che ti serve viene prodotta, ma anche come essa viene amministrata.

A tal fine è essenziale che la casa venga dotata di tutti i più moderni elettrodomestici di Classe energetica A++ o A+++. Solo in questo modo potrai, infatti, beneficiare di importanti risparmi in bolletta che possono arrivare anche al 50%, senza dimenticare i bonus messi a disposizione dallo Stato e le detrazioni fiscali.

Quando devi comprare degli elettrodomestici nuovi ti conviene, quindi, puntare su prodotti di alta qualità, perché sebbene la spesa iniziale potrà essere maggiore dei modelli proposti in offerta, nel tempo verrà del tutto ammortizzata dai costi di gestione più bassi.