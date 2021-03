Dicer Express: truffa o funziona, istruzioni, prezzo Amazon, AliExpress e sito ufficiale

Il nuovo Dicer Express è l’innovativo tagliatutto della linea Kalaishop che vi consentirà di affettare, sminuzzare, grattugiare e tritare ogni tipo di verdura, facilitandovi la vita in cucina soprattutto se non avete molto tempo e dovete preparare dei piatti veloci per la vostra famiglia.

Ma scopriamo quali sono le sue caratteristiche principali, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon, su AliExpress e come è possibile ordinarlo tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice. Inoltre per verificare se funziona davvero e non è una truffa, leggeremo le recensioni dei clienti che abbiamo trovato in giro per il web.

Istruzioni Dicer Express: caratteristiche tecniche del nuovo e innovativo tagliatutto

Se siete alla ricerca di un utensile in grado di affettare, grattugiare, tritare, sminuzzare tutto quello che desiderate, sappiate che sul mercato esiste un apparecchio che fa al caso vostro: stiamo parlando di Dicer Express, un comodo e pratico affettatutto che fa parte della linea Kalaishop. Dotato di lame molto affilate in acciaio inossidabile, questo strumento vi permetterà ad esempio di tagliare le verdure in qualsiasi modo desideriate (in fette sottili, a cubetti, a julienne, a spicchi, in fette grosse e così via).

Inoltre si pulisce con facilità, basta sciacquarlo sotto l’acqua corrente. Poi essendo molto compatto, potrete riporlo facilmente e non occupa molto spazio in cucina. Potrete cucinare in modo sano, salutare, diminuendo l’accumulo di calorie nei vostri piatti e favorendo così, la vostra linea e la vostra salute. Quando acquistate il nuovo Dicer Express, riceverete a casa un comodo kit composto da diversi accessori:

1 lama per sminuzzare grande

1 lama per tagliare a dadini media

1 piccola lama per tagliare a cubetti

1 lama per affettare

1 lama per julienne

1 grattugia normale ed 1 grattugia per cospargere

1 protettore per le mani

1 contenitore per alimenti extra large e 1 contenitore con coperchio

Ma come deve essere utilizzato questo strumento? Uno dei punti di forza di questo prodotto è senza dubbio la semplicità del suo utilizzo. Stando a quanto riportato sul libretto di istruzioni che trovate nella confezione, vi basterà scegliere la lama del taglio che desiderate e posizionarla all’interno del contenitore del tagliatutto. Successivamente, si deve andare a posizionare sulla lama l’ortaggio o qualsiasi tipo di verdura che volete affettare, sminuzzare o grattugiare. Infine, non si deve fare altro che chiudere lo strumento e il gioco è fatto.

Dicer Express funziona davvero o è una truffa? Le recensioni e opinioni degli utenti

Ma siamo sicuri che Dicer Express funziona come descritto sul sito ufficiale e non è invece l’ennesima truffa presente su internet? Per scoprirlo, vediamo cosa ne pensano i clienti che hanno già acquistato questo innovativo utensile da cucina ed hanno lasciato commenti e recensioni. Abbiamo scelto per voi alcune delle testimonianze trovate sul sito ufficiale:

“Dicer Express è un ottimo prodotto facile da utilizzare, con tante funzionalità e soprattutto facile da pulire. Si compone di diversi set per rendere più semplice e veloce i vari tagli di verdura e frutta in cucina. Sicuramente lo consiglio” Sara P. “In passato avevo già provato utensili simili ma nessuno è riuscito a soddisfarmi perché c’erano sempre problematiche e pulirli non era mai semplice. Il nuovo Dicer Express invece è incredibile e funziona perfettamente. Taglia magistralmente le verdure e le lame in acciaio inossidabile sono eccellenti. Ottimo articolo per la sua qualità e la facilità di utilizzo” Linda R. “Devo dire che questo prodotto è veramente funzionale e pratico. Uno dei punto di forza secondo me è il contenitore dove finiscono le verdure tagliate, così evito di spargerle per la cucina. Lo sforzo nel tagliare è minimo grazie alle lame molto affilate. Molto semplice da ripulire. Ottimo acquisto” Vincenzo R.

Prezzo Amazon Dicer Express: quanto costa su AliExpress e come acquistare sul sito ufficiale

Se vi siete convinti anche voi ad acquistare il nuovo Dicer Express, vi diciamo fin da subito che non lo troverete in vendita nei tradizionali negozi specializzati in elettrodomestici e utensili da cucina. L’unico tagliatutto originale della linea Kalaishop potrete ordinarlo soltanto tramite il sito ufficiale dell’azienda che lo produce.

Vi basterà compilare correttamente il form con tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza) e il vostro numero di telefono cellulare. Dopodiché la spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 2-3 giorni lavorativi e senza costi aggiuntivi per la consegna che è gratuita.

Il pagamento può essere effettuato direttamente in contanti al corriere oppure in anticipo con carta di credito, PayPal o Postepay.

Ma quanto costa il nuovo Dicer Express? Attualmente sul sito ufficiale è disponibile un’offerta di lancio davvero molto conveniente che vi permetterà di acquistare il tagliatutto ad un prezzo speciale pari a soli 59,99 euro, anziché 89,99 con un risparmio di ben 30 euro.