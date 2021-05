Differenze tra negozi di fotografia online e fisici

Se da un lato il mercato dei computer sta vivendo un momento molto duro, con alti e bassi che si posizionano quasi sempre agli estremi, il mondo della fotografia non sembra voler cedere alle numerose crisi che caratterizzano questi ultimi anni. Se la fotografia poteva essere vista come un’attività di nicchia, riservata solamente ai professionisti, agli artisti e comunque a persone con un occhio molto attento, l’avvento degli smartphone e dei cosiddetti cameraphone (ossia telefoni che puntano tutto sul comparto fotografico) ha catalizzato l’avvicinamento dei meno esperti a un mondo fatto di arte e idee più che di apparecchiature costose.

Stando a degli studi, quasi tutte le fotografie presenti sul web oggi sarebbero da attribuire a uno smartphone; questo è da ricollegare ai social network, dove per farsi notare è necessario sapersi distinguere dalla massa attraverso il miglioramento continuo di ciò che si ha da offrire; prendiamo come esempio Instagram, che basa la sua intera struttura sulla condivisione di immagini.

È altresì vero che il lato opposto della medaglia sta nella difficoltà di poter riconoscere, al giorno d’oggi, un vero professionista di fotografia da un amatoriale, saper trovare qualcuno che conosca cosa voglia dire scatto di qualità.

Il mondo delle reflex, compatte, mirrorless soprattutto, di videocamere e obiettivi fotografici ha trovato giovamento dal mondo virtuale in sostanza, non solo per la popolarità delle reti sociali ma anche quando si tratta di compravendita in un negozio di fotografia sul web.

Considerando che gli strumenti per la fotografia tendano ad essere molto costosi, anche l’usato ha saputo riaffiorare, in quanto anche le stesse macchine di ultima generazione non portino davvero enormi vantaggi rispetto al modello precedente; non così netto come lo poteva essere dieci anni fa.

Conviene, quindi, rivolgersi ai negozi online per la fotografia?

Diciamo che il discorso non esula troppo dalla differenza tra un negozio fisico e un e-shop generico. Esistono diversi vantaggi per i quali è preferibile rivolgersi ai negozi che si possono trovare in rete e uno fra questi riguarda proprio i costi degli apparecchi in sé.

Rivolgersi a un negozio fisico per l’acquisto di una reflex, ad esempio, coinvolge spesso anche la competenza di colui che sta dietro al bancone, il quale spesso è un fotografo professionista. A meno che non si apra la porta del negozio sapendo già il modello che si desideri acquistare, si chiede un servizio al professionista che va retribuito. Ciò riguarda il dover trovare un dispositivo che rispecchi le esigenze di chi alla fine deve sborsare parecchi soldi.

Il discorso è differente online, dove ogni prodotto è categorizzato, presenta molteplici immagini che lo raffigurano e spesso in alta risoluzione e, soprattutto, ognuno di questi prodotti ha una propria descrizione, pertanto diventa molto più facile consultare il catalogo e, in caso, trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze. E questo si traduce in costi minori, considerando anche che mantenere uno store online è meno oneroso di un negozio fisico.

Non è raro, inoltre, trovare numerose offerte vantaggiose che arrivano anche a dimezzare il prezzo di un articolo.

Per non parlare del fatto che il mercato sul web sia vastissimo, una vera e propria vetrina lunga chilometri, attraverso la quale poter consultare un’infinità di prodotti, cosa che sarebbe impossibile per un comune negozio.

Se, infine, ci dovesse essere qualche dubbio riguardo le spedizioni o le politiche di reso, è utile sapere che esistono delle regolamentazioni che vanno a risolvere proprio questo genere di problemi, consentendo al cliente di essere sempre a proprio agio e di poter provare gli articoli e restituirli in caso di problemi, senza costi aggiuntivi e, proprio per il fatto che la disponibilità dei prodotti su un e-shop sia cruciale, si può comodamente ordinare e ricevere un prodotto di fotografia in pochi giorni, spesso entro 48 ore dall’ordine.