Digi Cushion Cuscino: opinioni, funziona o è una truffa, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Un pratico e rivoluzionario cuscino di supporto che permette di utilizzare qualsiasi device, dai tablet al pc fino ai cellulari, in totale autonomia mentre state comodamente a letto, sul divano oppure seduti su una poltrona: si tratta di Digi Cushion, un prodotto assolutamente innovativo messo sul mercato dall’azienda Kalaishop. Questo cuscino è stato creato utilizzando un materiale in schiuma poliuretanica leggera, che è in grado di adattarsi praticamente a qualunque genere di dispositivo e garantisce un pieno comfort.

Come funziona Digi Cushion: istruzioni per l’uso del cuscino

Spiegate in linea generale le caratteristiche principali di questo prodotto, andiamo a scoprire maggiormente nel dettaglio come funziona. Come detto in precedenza, si tratta di un cuscino decisamente comodo, morbido e allo stesso tempo anche pratico. Grazie al materiale con il quale viene realizzato, è in grado di adattarsi a qualunque tipo di dispositivo elettronico, come ad esempio pc, tablet oppure cellulare.

Grazie alle sue dimensioni non eccessive, risulta essere anche poco ingombrante, così da poter essere facilmente trasportato: in questo modo, lo potete portare sempre con voi, in qualsiasi momento e per qualunque circostanza. Oltre ai dispositivi elettronici, questo strumento può essere utilizzato anche per leggere ricettari, riviste, libri, e-reader e così via.

Il materiale con il quale viene realizzato non presenta al suo interno alcun genere di sostanza chimica che possa danneggiare la salute dei clienti. Prima di essere diffuso sul mercato, infatti, il prodotto è stato sottoposto ad una serie di test, dai quali è risultato che non presenta particolari controindicazioni o effetti collaterali. La qualità del materiale è superiore, in grado di garantire allo stesso tempo un comfort decisamente ottimale e un supporto rigido. Questo significa che è capace di rimanere stabile ogni volta che lo si tocca o quando si vuole scrivere un testo.

Andiamo ora a vedere più da vicino le caratteristiche tecniche di questo rivoluzionario cuscino. In primo luogo, presenta tre diversi angoli di visione perfetti. Garantisce, ad esempio, una inclinazione di 180°, che consente di leggere comodamente le ricette in cucina. L’inclinazione di 70°, invece, può essere utile per lavorare senza problemi a mani libere. L’inclinazione di 62°, infine, serve soprattutto per riuscire a leggere senza problemi e senza affaticarsi.

Come detto, il prodotto non presenta particolari precauzioni: tra le altre caratteristiche, non emana nessun tipo di odore e può essere tranquillamente utilizzato sia da parte dei bambini che degli adulti.

Ma non è finita qui. Questo cuscino, infatti, consente di navigare su internet stando comodamente distesi a letto o sul divano. Lo stesso discorso vale anche per chi volesse guardare un film sul tablet oppure scrivere una e-mail utilizzando il proprio pc portatile senza affaticarsi e avendo sempre le mani libere. Inoltre, è in grado di proteggere tutti i dispositivi digitali ed elettronici da possibili cadute: questo viene garantito soprattutto grazie al materiale con il quale è realizzato. Inoltre, essendo abbastanza leggero e con dimensioni ridotte, può essere tranquillamente usato in ogni stanza della propria abitazione.

Digi Cushion è in grado di rimanere comodamente appoggiato al corpo delle persone e l’angolo può essere facilmente regolato: per avere una visibilità perfetta, non si deve fare altro che capovolgere il dispositivo. Si può, ad esempio, navigare su internet in modalità orizzontale oppure guardare un film verticale.

Opinioni Digi Cushion Cuscino: funziona o è una truffa?

Per capire la reale validità di un determinato prodotto, una buona strategia potrebbe essere quella di andare a leggere le numerose recensioni che vengono lasciate da parte degli utenti che hanno avuto la possibilità di provarlo ed utilizzarlo. Sul web, infatti, tra canali social e forum vari si possono trovare tantissime opinioni praticamente su qualsiasi oggetto. Compreso, ovviamente, Digi Cushion.

Come nel caso di una ragazza, che descrive il prodotto definendolo leggero, pratico e comodo. Secondo l sue esperienza, è risultato particolarmente adatto per sostenere l’iPad, che grazie a questo cuscino non cade e non si muove praticamente mai. Inoltre, la donna ammette di aver provato in passato altri prodotti simili, ma questo secondo la sua testimonianza risulta essere il migliore in assoluto attualmente sul mercato. Per questa ragione, ne consiglia assolutamente l’utilizzo.

Opinione confermata da un’altra donna, che ha dichiarato di aver trovato il dispositivo conforme alle sue aspettative: sicuramente un ottimo appoggio, leggero e allo stesso tempo anche decisamente molto comodo. La ragazza, inoltre, rivela di aver scritto la sua tesa interamente utilizzando Digi Cushion stando comodamente seduta sul divano. In questo momento, comunque, continua ad utilizzarlo soprattutto di sera quando si mette a guardare a letto qualche serie tv oppure dei film.

Il prodotto può essere tranquillamente usato da chiunque: giovani, anziani, bambini. Un uomo ha ammesso di essere particolarmente soddisfatto dell’acquisto fatto: ha spiegato di aver deciso di comprare il cuscino soprattutto come supporto per i suoi dispositivi digitali. L’uomo, infatti, afferma che in precedenza si stancava di dover tenere in mano un tablet per vedere un film per diverse ore. Ma fortunatamente la situazione è migliorata con Digi Cushion, grazie al quale ora non si affatica più.

Un’altra ragazza, invece, rivela di aver deciso di acquistare il cuscino per regalarlo al proprio fidanzato: secondo la sua opinioni, non poteva trovare miglior dono per il partner! Il fidanzato, infatti, ama stare diverse ore a letto a guardare film, serie tv oppure per giocare. E adesso, grazie a questo supporto si stanca decisamente di meno, in quanto non deve più sorreggere i suoi device per molto tempo. La ragazza, infine, sottolinea un altro punto di forza del cuscino, ovvero quello relativo all’ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Concludiamo, infine, con la testimonianza di un uomo, il quale ha definito il prodotto particolarmente comodo per il letto e per il divano. Ma non solo: risulta essere anche conforme alla descrizione. In base alla sua esperienza, ha dichiarato di utilizzare il cuscino soprattutto in macchina, come supporto per l’iPad per i figli.

Dunque, in base alle tante testimonianze rilasciate da coloro che hanno avuto l’opportunità di provare il prodotto, il cuscino risulta essere perfettamente funzionante: un aspetto particolarmente gradito è quello relativo alle tre diverse angolazioni che vengono garantite, grazie alle quali il dispositivo può essere sfruttato praticamente per qualsiasi esigenza, andando ad ottimizzare la visione dei dispositivi elettronici.

Cuscino Digi Cushion: prezzo Amazon e sito ufficiale

Arriviamo ora agli ultimi aspetti per quanto riguarda la valutazione di questo prodotto, ovvero quelli relativi al costo e al luogo in cui acquistare il cuscino. Partiamo da quest’ultimo punto e chiariamo fin da subito un concetto: in giro, online, si possono trovare veramente tantissime copie di questo strumento, magari anche con un nome simile, ma che invece risulta essere nient’altro che una imitazione, che però non garantisce assolutamente i medesimi risultati. Per questa ragione, dunque, per evitare il rischio di cadere in truffe o bufale, vi consigliamo di acquistare il prodotto unicamente sul sito ufficiale della casa produttrice: non andate assolutamente su siti cinesi o portali di e-commerce, come Amazon o eBay. Lo ripetiamo: il cuscino nella sua versione originale è disponibile solamente online, sul sito ufficiale dell’azienda.

Andiamo ora a vedere maggiormente nel dettaglio quali sono i passaggi da effettuare per poter ordinare il dispositivo. Innanzitutto, come ampiamente ribadito, bisogna accedere al sito internet ufficiale della casa produttrice del cuscino, dove potete trovare un modulo di registrazione che deve essere compilato inserendo tutte le varie informazioni personali che vengono richieste (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo di residenza e così via). Nello stesso modulo è presente anche una specifica sezione, dedicata in particolar modo alle note da far leggere al corriere, come ad esempio il numero di citofono da digitare nel momento in cui verrà effettuata la consegna del pacco.

Una volta compilato il modulo di cui vi abbiamo parlato in abbondanza, non bisogna fare altro che aspettare di essere ricontattati da parte di un operatore, che andrà a confermare l’avvenuta presa in carico dell’ordine. Questo operatore può essere utile anche per chiarire qualsiasi dubbio: è a disposizione per fornire qualsiasi informazione di cui si ha bisogno. Arrivati a questo punto, il gioco è fatto. Si deve solo aspettare, stando comodamente a casa, la consegna del pacco, che solitamente avviene nel giro di due o al massimo tre giorni lavorativi (fate attenzione, non vanno conteggiati il sabato, la domenica e tutti i giorni rossi).

C’è ancora un aspetto fondamentale da prendere in considerazione: stiamo parlando ovviamente del prezzo. Quanto si deve spendere per portare a casa questo rivoluzionario cuscino? Andando sul sito internet dell’azienda non si trova solamente il modulo di registrazione di cui vi abbiamo parlato in precedenza, ma anche una imperdibile offerta: grazie a questa incredibile promozione, si possono comprare due confezioni del prodotto ad un prezzo leggermente inferiore a 60 euro (59 euro, per la precisione). Ma attenzione: non si tratta di una offerta illimitata nel tempo, ma sarà valida fino ad esaurimento scorte.

E il pagamento? In questo caso, l’azienda cerca di andare incontro alle esigenze dei clienti, offrendo loro due diverse modalità di pagamento: in anticipo, attraverso carta di credito, Paypal o PostePay. Oppure al momento della consegna del pacco, in contanti e direttamente al corriere. In ogni caso, non vi preoccupate: qualsiasi modalità scegliate, viene garantita una massima e totale sicurezza.

Ma non è finita qui. L’azienda dimostra di andare incontro alle esigenze degli utenti fornendo anche la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. In poche parole, è possibile, nel caso in cui non foste convinti dell’acquisto fatto, restituire il prodotto e ricevere il totale rimborso di quanto speso. Ad una sola condizione: il rimborso può essere richiesto entro 14 giorni dall’avvenuta consegna del dispositivo. Come fare per effettuare il reso? Semplicemente, non si deve fare altro che contattare la casa produttrice, fornire tutti i vari dati personali e poi sarà direttamente il personale dell’azienda ad occuparsi del problema. Facile, comodo e utile.