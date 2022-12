Dimagrire velocemente 5 kg in un mese: dieta ed esercizi

Si possono perdere 5 kg in un mese senza vedersi costretti per forza a stravolgere la propria routine giornaliera. In modo graduale ma costante ci si può porre l’obiettivo di dimagrire 1 kg a settimana e, con qualche piccolo sacrificio in più, si potrà giungere al traguardo desiderato. Una buona dose di forza di volontà è l’aspetto principale: alimentazione sana e pratica dell’attività sportiva sono i due comandamenti per raggiungere risultati inaspettati nel giro di soltanto quattro settimane. Ciò che conta è non avere fretta di dimagrire troppo velocemente: così facendo, infatti, si potrebbe rischiare di perdere la massa muscolare insieme a quella grassa ed un dimagrimento eccessivo e troppo veloce non sarebbe ben accolto dal nostro fisico e dal nostro organismo.

Qualche suggerimento per perdere 5 kg in un mese

Anziché voler fare a tutti i costi il passo più lungo della gamba, si potrebbe dunque fissare un obiettivo nel breve periodo, come quello di perdere poco più di un chilo a settimana, in maniera tale da non dover sottostare a troppi sforzi per dimagrire 5 kg in un mese. Naturalmente in seguito si dovrà avere la forza di resistere alle tentazioni e di persistere nel proprio intento di contenersi a tavola e di praticare maggiore attività sportiva. Solamente coloro che dimagriranno in modo lento e costante consentiranno al proprio corpo di metabolizzare il nuovo regime alimentare e di mantenere il peso forma acquisito senza particolari difficoltà.

Sono circa 7000 le calorie che bisognerebbe bruciare per dimagrire 1 chilogrammo di massa grassa in soli sette giorni. Perciò, con poco più di 1000 calorie consumate al giorno, sarà possibile dimagrire in maniera agevole 5 kg in un mese. Al di là delle esigenze personali che attengono al regime dietetico proprio di ciascun individuo, esistono alcune regole davvero importanti per vincere la sfida quotidiana con la bilancia e mantenere sotto controllo il proprio peso corporeo.

Sport e alimentazione per perdere 5 chilogrammi in 30 giorni

Prima di tutto è necessario praticare almeno mezz’ora di esercizio fisico al giorno. Non occorre necessariamente iscriversi in palestra o in una squadra di atletica leggera per ottenere buoni risultati ma è sufficiente il rispetto di una serie di accorgimenti: guai a prendere l’ascensore quando si avrebbe la possibilità di utilizzare le scale, a servirsi dei mezzi pubblici per recarsi in ufficio quando si potrebbe camminare comodamente a piedi, a pranzare ogni giorno al ristorante quando si potrebbe portare a lavoro un pasto più salutare da casa, e via dicendo.

Da una parte l’attività fisica aiuterà il nostro organismo ad avvertire di meno lo stimolo della fame e a consumare una maggiore quantità di calorie, dall’altra una dieta equilibrata consentirà di non accumulare massa in eccesso, con evidenti ricadute positive anche sul funzionamento del nostro apparato cardio-circolatorio. Dal punto di vista dell’alimentazione, la ricetta perfetta non è quella di mangiare di meno ma di mangiare meglio! In quale maniera? Ad esempio tenendosi a debita distanza dagli alimenti eccessivamente grassi, dai fritti, dalle salse e dai condimenti superflui. Inoltre, è molto importante bere tanto, anche al fine di avvertire meno la fame: di solito i nutrizionisti suggeriscono di bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno e di limitare ai minimi termini le bibite gassate e le bevande alcoliche.

Dieta per dimagrire cinque chili in un mese

La sana abitudine di effettuare spuntini leggeri nel corso della giornata è un valido espediente per evitare di giungere ai tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) con quella fame eccessiva che molto spesso ci porta a non controllarci a tavola. Durante la giornata si potrebbero mangiare, anche a metà mattinata o a metà pomeriggio, frutta, verdura e yogurt. Da evitare assolutamente, invece, gli snack preconfezionati.

Si potrebbe anche ricorrere al supporto di integratori naturali, ma il vero segreto è quello di seguire un regime alimentare equilibrato e salutare, come quello garantito dalla famosa dieta mediterranea. Altrettanto importante è il modo in cui si mangia: chi mangia in maniera lenta e graduale digerisce meglio e avverte anticipatamente il senso di sazietà. Allo stesso tempo, non bisogna trascurare l’utilità del riposo. Il corpo, infatti, ha bisogno del tempo necessario per recuperare energie e bruciare con maggiore facilità calorie all’indomani: dormire almeno sette/otto ore a notte è altamente consigliato.

Infine, è doveroso ricordare l’importanza di rivolgersi a professionisti dell’alimentazione, come un dietista e un nutrizionista, con i quali concordare nel dettaglio il piano alimentare e verificare periodicamente la bontà dei propri progressi. Questo non solo per assicurarsi di avere davvero bisogno di dimagrire cinque chili in un lasso di tempo così ristretto ma anche per accertarsi che il proprio fisico sia in grado di sostenere un simile dimagrimento senza alcun effetto collaterale.