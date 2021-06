DistanFix: opinioni mediche, controindicazioni, effetti collaterali, prezzo in farmacia e sito ufficiale

DistanFix è l’innovativo e rivoluzionario tutore della linea HTF che promette di aiutare tutte le persone che soffrono di alluce valgo, alleviando il dolore con un metodo non invasivo. Realizzato in silicone, questo prodotto può essere indossato da tutti in quanto è ipoallergenico e antibatterico, non presenta controindicazioni ed è perfetto per qualsiasi tipologia di scarpa.

A seguire vi forniremo tutte le informazioni utili sulle caratteristiche, i benefici, le possibili controindicazioni ed effetti collaterali, il prezzo in farmacia e quali sono le promozioni disponibili sul sito ufficiale dell’azienda produttrice. Inoltre analizzeremo le opinioni mediche degli esperti del settore e le recensioni lasciate dai clienti che hanno già provato questo tutore speciale.

Tra le patologie del piede più diffuse c’è senza dubbio quella dell’alluce valgo. Si tratta di un disturbo caratterizzato dallo spostamento verso l’esterno della base dell’alluce e dalla deviazione della punta dell’alluce stesso verso le altre dita. L’aggravarsi di questa patologia può provocare molto dolore e limita la capacità di movimento dell’alluce, causando anche deformazioni più o meno invadenti. Questo disturbo colpisce con maggior frequenza le donne piuttosto che gli uomini ma può essere curata.

A tal proposito vogliamo parlarvi del nuovo DistanFix, l’innovativo tutore della linea HTF che vi consentirà di porre finalmente rimedio ai dolori provocati dall’alluce valgo. Realizzato in silicone, questo tutore è ipoallergenico e antibatterico e per questo motivo non presenta effetti collaterali o controindicazioni. Inoltre è molto comodo da indossare in quanto è morbido, flessibile ma allo stesso tempo molto resistente ed è perfetto per qualsiasi tipo di scarpe volete indossare.

Distanfix è stato progettato per funzionare su tutti i piedi fin dalla prima volta che lo indossate. Non ha effetti solo nell’immediato, ma anche a lungo termine ed è davvero semplice da indossare. Vi basterà seguire le istruzioni presenti all’interno della confezione ed otterrete il massimo della sicurezza e dei risultati.

Come già accennato, sono diversi i medici e i podologi professionisti che hanno redatto delle recensioni mediche in cui parlano dei benefici offerti dal nuovo DistanFix. Fin dall’arrivo in Italia questo tutore ha già fatto registrato migliaia di vendita e la maggior parte degli utenti che l’hanno provato si sono detti soddisfatti per l’effetto benefico sull’alluce valgo. Di seguito vi riportiamo alcune delle testimonianze lasciate dai clienti nei vari forum online e sul sito ufficiale:

“Ormai da diversi mesi anche una semplice camminata al parco per me era diventata impossibile e insopportabile. Avevo dolori lancinanti anche solo restando in piedi e per me che lavoro in fabbrica è un vero e proprio dramma. Adesso grazie a DistanFix posso finalmente prendermi cura del mio alluce valgo in modo semplice ed eliminare una volta per tutte il dolore”. Luca M.



““Il nuovo DistanFix è davvero incredibile. Non avrei mai immaginato di poter avere questi risultati positivi in così breve tempo e con un tutore così economico. Devo dire che mai acquisto è stato più azzeccato come questo e il dolore per l’alluce valgo è finalmente sparito. Assolutamente consigliato a tutti, fidatevi che non ve ne pentirete”. Gianluca T.