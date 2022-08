Distributori automatici e alimentazione sana: un binomio possibile?

Se si pensa ai distributori automatici, la mente corre subito a immaginare merendine tanto buone quanto piene di grasse, o magari panini invitanti e farciti con tanti ingredienti il cui apporto energetico è a dir poco discutibile. Insomma, il cosiddetto junk food, un mondo che comprende una vasta categoria di prodotti alimentari. Si tratta, tuttavia, di un pregiudizio che vale la pena di smentire, perché non è detto che la distribuzione automatica implichi per forza l’erogazione di cibo spazzatura. Un esempio di eccellenza in tal senso proviene da World Matic.

Che cos’è World Matic: la qualità dei distributori automatici

World Matic è una realtà specializzata nella fornitura di distributori automatici di bevande, di snack e di prodotti alimentari. Si tratta di un’azienda caratterizzata da una spiccata tendenza all’evoluzione tecnologica, come dimostra il fatto che gli unici distributori installati siano quelli del marchio italiano Necta – Gruppo Evoca, che è sinonimo di eccellenza nel comparto della produzione di distributori automatici.

La gestione dei distributori automatici

A ben vedere i distributori sono dei semplici contenitori, e tutto dipende dalla tipologia di alimenti che si sceglie di mettere a disposizione dei consumatori. Come dire: sono solo scelte, dal momento che esiste la concreta possibilità di rifornire con alimenti di qualità, biologici e sani tutti i distributori automatici. Non è un’utopia, anzi: passi importanti lungo questa strada sono già stati compiuti da World Matic, che ha deciso di inserire nei propri distributori prodotti a km 0 e artigianali, ideali per un regime alimentare salubre ed eterogeneo.

Golosità e salubrità

La paura di dover dire addio al junk food è accompagnata al timore di rinunciare a sapori invitanti e golosità irresistibili. Non è così, perché ci sono un sacco di alternative al junk food che possono apparire perfino più allettanti. Quindi, si può mettere una pietra sopra le bevande zuccherate e i cibi grassi con la consapevolezza che esistono molte altre soluzioni a disposizione. Si pensi, per esempio, al panino che in genere si mangia durante la pausa pranzo. Non serve rinunciare, se quel panino viene farcito con ingredienti genuini e non elaborati, come i formaggi e gli affettati, evitando dosi eccessive di salse che a ben vedere hanno il solo effetto di compromettere i sapori.

Le bibite gassate e le merendine

Al posto delle classiche bevande gassate, invece, si possono gustare i succhi biologici, che non contengono zuccheri aggiunti perché sono già dolci. Ma oggi i distributori automatici come quelli di World Matic sono in grado di erogare addirittura le spremute di arancia. E le merendine? In molti casi si decide di mangiarle non perché si sia ingolositi dal loro sapore, ma solo perché si ha poco tempo per mangiare e si ha bisogno di una carica di energia istantanea, garantita da un prodotto che possa essere consumato in poco tempo. Ma sarebbe un grave errore pensare che questo risultato possa essere ottenuto solo con le merendine; un effetto simile, infatti, è garantito anche dalla frutta secca, che rappresenta un eccellente spuntino per spezzare la fame e al tempo stesso contiene numerosi nutrienti preziosi per l’organismo, oltre alle fibre.

La versatilità dei distributori automatici

La versatilità è uno dei tratti distintivi dei distributori automatici, il che vuol dire che le opzioni che abbiamo elencato fino a questo momento rappresentano solo alcune delle tante opportunità di cui si può usufruire. Come noto, i distributori automatici sono in grado di erogare le più diverse tipologie di alimenti, a cominciare dalle lasagne o da altri primi piatti caldi, offrendo pasti che non hanno niente da invidiare a quelli che vengono proposti in un ristorante. Non bisogna mai trascurare il fatto che decidere di puntare su un regime alimentare sano non solo fa bene all’organismo ma è anche una scelta di carattere etico.

La questione della salute

I bambini di oggi, che sono poi gli adulti di domani, devono essere educati a un modello di alimentazione il più possibile sostenibile. Il junk food è cibo spazzatura non perché non sia saporito, ma perché può favorire il sovrappeso e addirittura l’obesità, che sono due fattori di rischio per il diabete e per lo sviluppo di altri problemi di salute.