Borraccia cani Doggy Bottle Starlyf: prezzo Amazon, opinioni e sito ufficiale

Doggy Bottle Starlyf è la nuovissima borraccia portatile per cani senza BPA, facile da usare, sicura, con un bel design e una capienza di circa 550 ml.

Ma vediamo nel dettaglio come funziona Doggy Bottle Starlyf, le caratteristiche principali, il prezzo su Amazon e le istruzioni su come ordinarla tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice. Per verificare se funziona davvero e non è una truffa, scopriremo cosa ne pensano le persone che l’hanno già acquistata ed hanno lasciato le proprie opinioni e recensioni online.

Istruzioni Doggy Bottle Starlyf: come funziona e come usare la borraccia per cani

Oggi vi parliamo di Doggy Bottle Starlyf, la nuova e speciale borraccia portatile per cani della linea Kalaishop pensata per tutti coloro che hanno un amico a quattro zampe e amano spesso portarlo fuori o in viaggio con loro. Chi possiede un cane è ben consapevole che richiede molto impegno ed ha bisogno di cure e attenzioni giornaliere.

Per questo motivo se decidete di portarlo a fare una passeggiata o dovete intraprendere con lui un lungo viaggio in auto, è importante mantenerlo sempre idratato e la borraccia Doggy Bottle Starlyf è la soluzione perfetta per voi. E’ pratica, comoda, sicura ed ha una capacità di capienza di circa 550 ml, fornendo così al vostro cane il giusto apporto di acqua. E’ stata realizzata con materiali di alta qualità ed è priva di BPA, ossia il bisfenolo A contenuto nelle plastiche e resine, e di qualsiasi altra sostanza nociva.

Ma come funziona e come si usa? Il suo utilizzo è davvero molto semplice e vi basterà seguire le istruzioni d’uso disponibili all’interno della confezione. Ecco tutti i passaggi da seguire: per prima cosa dovrete svitare la ciotola superiore e staccarla dal contenitore; dopo versate un massimo di 550 ml di acqua potabile all’interno del contenitore e richiudetela. Premete il contenitore con una o entrambe le mani in modo che l’acqua possa fuoriuscire dalla ciotola superiore e avvicinare la borraccia al vostro cane. Continuate a tener premuto il contenitore, mantenendo così la ciotola superiore piena d’acqua. Una volta finito, smettete di premere e l’acqua ritornerà nella ciotola superiore della borraccia ed eviterete fuoriuscite e sprechi.

Recensioni e opinioni Doggy Bottle Starlyf: cosa ne pensano gli utenti online

Ma cosa ne pensano le persone che hanno già potuto acquistare e provare la nuova Doggy Bottle Starlyf? Abbiamo fatto un giro nei vari forum e sul sito ufficiale dove gli utenti hanno lasciato le loro recensioni in cui hanno espresso le opinioni sulla borraccia portatile per cani, confermando che non si tratta di una truffa ma di un prodotto che funziona come descritto sul sito ufficiale. Ecco alcuni dei loro commenti:

“Ero da tempo alla ricerca di una borraccia per il mio fidato amico a quattro zampe e mi sono imbattuta nella nuova Doggy Bottle Starlyf. Il mio cane l’ha adorata fin da subito e per me è stata una svolta perchè in borsa porto solo quella, lo faccio bere e l’acqua che avanza la rimetto dentro senza sprechi. TOP”. Daniele S. “Estremamente comoda per chi come me ama molto viaggiare e soprattutto amo portare sempre con me il mio adorato cane! Doggy Bottle Starlyf ha un’ottima capienza e si trasporta con facilità. Assolutamente consigliata” Sara P.

Prezzo Amazon Doggy Bottle Starlyf: quanto costa e come acquistare sul sito ufficiale

La nuova Doggy Bottle Starlyf non la troverete in vendita nei normali negozi per animali e non è disponibile nemmeno nel vasto store di Amazon, dove rischiate di imbattervi in prodotti simili o in banali imitazioni. La borraccia originale per cani della linea Kalaishop infatti potrete acquistarla solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale e ad un prezzo super conveniente, ma questo lo scopriremo tra poco.

Ma come fare per ricevere Doggy Bottle Starlyf? Vi diciamo subito che è molto semplice: vi basterà compilare correttamente il form che trovate nel sito con tutti i vostri dati anagrafici comprensivi di nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio, il vostro numero di telefono cellulare e la vostra mail. Completati questi passaggi, sarete ricontattati da un operatore che vi confermerà il buon esito dell’acquisto. La spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 2-3 giorni lavorativi e la consegna è gratuita per tutti i clienti.

Torniamo adesso al prezzo di vendita della nuova borraccia per cani portatile. Sul sito ufficiale la casa produttrice ha messo a disposizione della propria clientela un’incredibile offerta di lancio 2×1 che vi permetterà di acquistare ben 2 borracce al costo speciale di soli 49,99 euro. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente in contanti alla consegna al corriere espresso oppure se preferite anche in anticipo con carta di credito, PayPal o PostePay.

Se non siete soddisfatti del prodotto, avrete 14 giorni dall’avvenuta consegna del prodotto per contattare l’azienda e richiedere il rimborso, effettuando così il reso.