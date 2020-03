Dolci Sogni Cuscino: opinioni mediche, funziona o è una truffa, dove trovare sul sito ufficiale e prezzo

In questa pagina faremo conoscenza di Dolci Sogni, il cuscino che è stato presentato come la soluzione naturale per dormire bene e riposarsi veramente. Molte persone nel mondo la mattina si alzano con dolori oppure più stanche di quando si erano coricate: vuol dire che non hanno riposato bene; questo è un gran bel problema e tante ditte hanno lanciato sul mercato prodotti pensati per esigenze di questo tipo, anche se i risultati non sono sempre quelli sperati: vediamo se Dolci Sogni Cuscino funziona davvero o è una truffa; diamo un’occhiata alle caratteristiche del prodotto, alle opinioni mediche e alle recensioni degli utenti prima di scoprire dove si può trovare e qual è il prezzo proposto sul sito ufficiale e su altri siti di e-commerce come Amazon.

Cos’è Dolci Sogni: le opinioni mediche sul cuscino

Parliamo di un prodotto che è stato lanciato sul mercato come: Dolci Sogni, il cuscino che ti aiuta a dormire bene. Perché una persona dovrebbe essere interessata ad un cuscino? Ogni mattina milioni di persone nel mondo si svegliano indolenziti e stanchi: non hanno dormito bene E dormire bene è importantissimo: ci fa stare in salute, ci protegge dalla depressione e tiene lontano lo stress, favorisce la creatività, migliora la memoria, ci rende più lucidi, più creativi, più efficienti e più forti nelle attività lavorative e sportive e poi ci mantiene giovani. Tante persone tra quelle che non dormono bene non sanno che il loro problema può essere legato alla posizione che si assume durante il sonno. E qui entra in gioco Dolci Sogni: questo cuscino ortopedico va posizionato tra le gambe, favorendo il corretto allineamento delle gambe stesse e della colonna vertebrale; in questo modo si può assumere la giusta posizione per dormire bene e svegliarsi riposato, in forma e senza dolori.

Il chiropratico statunitense Mattew Finlinson dice che sono davvero tante le persone che vanno da lui lamentandosi del fatto che non riescono a riposarsi durante il sonno e che quando si svegliano sono più stanche della sera precedente; una delle principali cause di questo problema è la postura: quelli che dormono su un fianco spesso tendono ad incrociare le gambe perché quella sembra la posizione più comoda; in realtà dormendo così si possono causare dolori vari, in particolar modo nella parte bassa della schiena. Dolci Sogno Cuscino ha un particolare design ergonomico ed è realizzato in Memory Foam: queste sue caratteristiche, ha detto il dottor Finlinson, permettono al cuscino di guidare il corpo ad assumere la giusta postura, con l’allineamento naturale delle gambe e della colonna vertebrale. Questa posizione riduce gli indolenzimenti e i fastidi e soprattutto favorisce un sonno davvero ristoratore.

Le caratteristiche tecniche del cuscino Dolci Sogni

Vediamo quali sono le principali caratteristiche tecniche di questo particolare cuscino:

ha un design ergonomico studiato per assumere una posizione corretta durante il sonno;

studiato per assumere una posizione corretta durante il sonno; ha ottenuto la certificazione TÜV , quindi prima di essere immesso sul mercato Dolci Sogni è stato sottoposto ad una serie di rigorosi test di sicurezza;

, quindi prima di essere immesso sul mercato Dolci Sogni è stato sottoposto ad una serie di rigorosi test di sicurezza; è realizzato in Memory Foam , quindi si adatta facilmente ad ogni corporatura ed è in grado di ritornare sempre alla sua forma originale;

, quindi si adatta facilmente ad ogni corporatura ed è in grado di ritornare sempre alla sua forma originale; per la sua realizzazione è stato impiegato uno speciale tessuto fresco, asciutto e traspirante ;

; la fodera è estraibile e può essere comodamente lavata in lavatrice;

può essere utilizzato sia dagli uomini che dalle donne;

Le dimensioni del cuscino sono 27 X 24 X 12,8 centimetri, per un peso complessivo di 320 grammi; l’interno del prodotto è realizzato in Memory Foam (100% Poliuretano), mentre la fodera è realizzata al 60% in Poliestere e al 40% in Lyocell.

I segreti principali dell’efficacia del cuscino Dolci Sogni sono rappresentati dal suo design ergonomico e dall’interno realizzato in Memory Foam. Basta osservarlo per capire che questo cuscino ha una forma particolare: non si tratta di una scelta estetica, ma è il frutto di studi e di un’accurata progettazione; l’obiettivo è quello di far assumere all’utilizzatore del prodotto una posizione corretta e confortevole che favorisca un riposo ristoratore. Il fatto che l’interno del cuscino sia realizzato in Memory Foam permette al prodotto di adattarsi alle forme dell’utilizzatore, a prescindere dalla sua corporatura, per poi ritornare alla sua forma originale; questo lo rende perfetto sia per gli uomini che per le donne di ogni taglia e corporatura. Le istruzioni per l’uso sono decisamente semplici: Dolci Sogni va posizionato tra le gambe ed in questo modo aiuta il corpo ad assumere la postura ottimale che permette di riposare bene ed evita di doversi girare e rigirare durante la notte alla ricerca della giusta posizione.

Come funziona: le recensioni dei consumatori

Dopo aver posizionato il cuscino tra le gambe ci si sentirà finalmente comodi e rilassati. Dolci Sogni favorisce l’assunzione di una posizione corretta che garantisce un sonno lungo e tranquillo con conseguente miglioramento della circolazione; inoltre si riducono i risvegli notturni e i continui cambi di posizione, con il risultato che la mattina ci si sveglia riposati ed in forma, senza dolori e indolenzimenti muscolari. Ma siamo di fronte ad un prodotto che funziona davvero oppure è una delle tantissime truffe con cui da anni si prende in giro chi fatica a dormire bene? Abbiamo già visto il parere del chiropratico, ma alla fine quello che conta sono le opinioni degli utenti che hanno già provato Dolci Sogni Sul web è possibile trovare tantissime recensioni su questo cuscino ed il livello di gradimento espresso è davvero molto alto.

Riportiamo giusto un paio di recensioni a titolo di esempio: Cristiana dice di essere finalmente riuscita a capire cosa significa dormire bene; suo marito nel corso della notte si girava di continuo nel letto, ma da quando gli ha regalato il cuscino Dolci Sogni riesce a rimanere tranquillo durante il sonno; in più ne ha preso uno anche per lei e ora ha scoperto qual è il vero significato della parola riposare. Sauro non si perde in chiacchiere: Dolci Sogni è una soluzione semplice ed efficace per dormire meglio: tutti noi quando cerchiamo una posizione comoda per addormentarci tendiamo ad aggiustare il cuscino sotto la testa oppure ad aggiungerne altri; in realtà si dorme male anche per via di un’errata posizione delle gambe e della schiena; con questo cuscino si assume la postura corretta per dormire bene e risvegliarsi davvero riposati.

Dove trovare Dolci Sogni e il prezzo del cuscino sul sito ufficiale

Visto che sono davvero molte le persone che non dormono bene la notte, probabilmente chi è arrivato alla lettura fino a questo punto si sarà già fiondato sui principali siti di e-commerce per cercare ed eventualmente acquistare Dolci Sogni. Ma attenzione: il cuscino originale si può acquistare solo ed esclusivamente dal suo sito ufficiale! I cuscini che si trovano su siti come Amazon o nei negozi delle nostre città in realtà sono prodotti che possono anche assomigliare (sia per le fattezze che per il nome) a Dolci Sogni, ma che nulla hanno a che fare con il prodotto originale: fondamentalmente si tratta di imitazioni che difficilmente presentano le stesse caratteristiche di Dolci Sogni e sulla cui efficacia ci possono essere diversi dubbi.

L’unico modo per avere la certezza di comprare il Dolci Sogni originale è quindi quello di collegarsi alla sua pagina ufficiale, in cui sarà possibile trovare il modulo d’orine da riempire ed inviare per completare l’acquisto. Nel form è sufficiente inserire il proprio nome e cognome, un numero di telefono (preferibilmente quello di un cellulare, in modo da poter essere sempre raggiungibili) e l’indirizzo (via con numero civico, città e codice di avviamento postale); ci sono anche gli spazi da riempire facoltativamente per indicare un indirizzo email e per le eventuali note per il corriere; una volta riempito il modulo (e letto l’informativa sulla privacy) basta cliccare sul bottone giallo Completa l’acquisto per portare a termine l’operazione. Il prezzo di listino di Dolci Sogni sarebbe di 89,90 euro, ma per chi ordina in questo periodo c’è un’offerta particolare che permette di acquistare il cuscino al prezzo promozionale di 59,90 euro. La confezione che verrà recapitata a casa dal corriere contiene un cuscino, una federa e una guida all’uso.

Le conclusioni: Dolci Sogni Cuscino funziona o è una truffa?

Siamo arrivati alla conclusione: è il momento di tirare le somme per cercare di capire se Dolci Sogni è il cuscino giusto per dormire bene oppure se si tratta dell’ennesimo inutile prodotto che viene propinato alle persone che faticano a riposare durante la notte. Dalle opinioni dei medici coinvolti e dalle recensioni rilasciate dai consumatori emerge che stiamo parlando di un prodotto davvero efficace, capace di risolvere in modo molto semplice un problema che riguarda milioni e milioni di persone nel mondo. Quando si sente nominare la parola cuscino si pensa immediatamente a qualcosa di soffice da mettere sotto la testa e il collo: in questo caso invece si parla di un cuscino ortopedico per le gambe che grazie al suo design ergonomico ammortizza le ginocchia e sostiene gli arti inferiori, permettendo al bacino e alla colonna vertebrale di mantenere un giusto allineamento; in questa posizione i muscoli si possono davvero rilassare ed è più facile addormentarsi.

Oltre alla qualità del design ergonomico che consente di dormire comodi e rilassati, un altro aspetto da sottolineare è la bontà dei materiali utilizzati: il tessuto fresco, ventilato e asciutto, l’interno realizzato in Memory Foam (quindi capace di adattarsi ad ogni corporatura per poi tornare sempre alla sua forma originale) e la fodera estraibile e lavabile in lavatrice rendono questo cuscino un prodotto davvero completo. La certificazione TÜV è un altro punto di forza di Dolci Sogni: per poterla ottenere il cuscino è stato sottoposto ad una serie di rigorosi test di sicurezza. Non ci sono effetti collaterali collegati all’utilizzo di Dolci Sogni.

Bisogna fare attenzione però: sul mercato (ed in particolare sui più importanti siti di e-commerce) sono presenti tantissime imitazioni: esiste solo un modo per comprare il cuscino originale, vero ordinarlo dal suo sito ufficiale; è sufficiente compilare il modulo con alcuni dati personali (nome, cognome, indirizzo e numero di telefono) per completare l’ordine.

Chi compra Dolci Sogni in questo momento può beneficiare di uno sconto che gli consente di pagare il cuscino solo 59,90 euro (anziché 89,90 euro). Nella confezione che verrà recapitata a casa dal corriere sono inclusi un cuscino, una federa ed una guida all’uso.