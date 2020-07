Donna Camilla Savelli Hotel: riapertura in grande stile nel cuore di Trastevere

Dopo le chiusure forzate dovute al Covid-19, l’economia nazionale sta finalmente ripartendo anche nel settore più colpito: quello del turismo. L’hotel Donna Camilla Savelli di Roma, situato nel cuore di Trastevere (il Rione per eccellenza della Città Eterna), ne è un gradito esempio. Non capita spesso di ritrovarsi in una location immersa nella tranquillità, fuori dal traffico cittadino, con una veduta panoramica delle bellezze di Roma che comincia dal Gianicolo – a due passi dall’hotel – e che inoltre può vantare un tocco esclusivo di arte e storia allo stato puro. La location si trova, infatti, all’interno di un convento del ‘600 progettato da Francesco Borromini e nelle sue sale conta diversi dipinti risalenti al Rinascimento e al Barocco, oltre ad un’antica grotta del I secolo a.C. di costruzione romana. Queste autentiche perle culturali sono a disposizione degli ospiti che desiderano celebrare eventi di ogni tipo (aperitivi, degustazioni, cocktail party, meeting, matrimoni, compleanni e molto altro) in una struttura favolosa.

Giovedì scorso l’hotel Donna Camilla Savelli, pezzo forte della collezione LifeStyle di VOIhotels (gruppo Alpitour), ha celebrato la riapertura post-Covid con un menù esclusivo a cura del ristorante interno “il Ferro e il Fuoco“, anch’esso pronto a riaprire i battenti in una stagione ideale per godersi pienamente il clima estivo di una cena a lume di candela nel giardino dell’hotel. Oltre al tocco di classe che la location è in grado di offrire per una cena romantica, un aperitivo sensoriale o un brunch domenicale con dettagli estetici d’altri tempi, una particolare nota di merito va data ai piatti che vengono presentati e che nessuno potrà dire di aver già provato al di fuori del Donna Camilla Savelli. La particolarità del ristorante è infatti nel menù rinascimentale reinterpretato dallo chef Emidio Gennaro Ferro e presentato, in occasione della riapertura, dall’immenso bagaglio culturale della direttrice dell’hotel Elena Prandelli, autrice in prima persona della ricerca gastronomica che ha così consentito ai sapori e alle usanze culinarie di 500 anni fa di riprendere vita e regalare agli ospiti un’immersione completa nella storia dovuta alla meticolosa unione tra il cibo e l’architettura del luogo.

“Per il nuovo menù rinascimentale mi sono ispirata alle ricette di Martino da Como, il più importante cuoco europeo del 15° secolo. I suoi piatti univano zucchero e spezie, ingredienti di pregio, dai sapori forti e particolari. Le ricette inserite nel menù estivo risultano fresche e aromatiche, affini alla tradizione pur inserendo note moderne. Un’esperienza che completa il volto dell’hotel, più simile ad un museo che ad un albergo“, ha affermato la Direttrice Elena Prandelli.

Nella speranza che una riapertura così prestigiosa sia soltanto uno dei tanti segnali di ripresa che potrebbero pian piano tornare a far respirare il mondo del turismo, punto di forza del nostro Paese, l’Amministratore Delegato di VOIhotels Paolo Terrinoni ha tenuto a sottolineare l’importanza del rilancio in termini occupazionali: “La riapertura del Donna Camilla Savelli dopo l’emergenza è un segno emblematico per la nostra catena che possiede 18 strutture in tutto il mondo, realizza un fatturato di 110 milioni l’anno e impegna 1.500 dipendenti. Il Donna Camilla è stata la prima struttura della collezione Lifestyle e rappresenta l’avvio di un progetto ambizioso che ha come proposizione principale la volontà di celebrare ed esportare la bellezza italiana, esaltando storia, tradizioni e luoghi iconici del nostro Paese: tutti ingredienti armoniosamente custoditi nell’anima anche di questo hotel“.