Doppio misto, la commedia in scena al Teatro Golden di Roma: date, orari, prezzi dei biglietti e recensione

Date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a “Doppio misto”, la nuova commedia di Danilo De Santis in programmazione al Teatro Golden di Roma fino al prossimo 12 gennaio 2020. Sul palcoscenico, che per l’occasione si trasformerà in un campo da tennis, si sfideranno Milena Miconi, Marco Fiorini, Danilo De Santis e la giovanissima Giulia Todaro. A seguire trovate, oltre a tutte le informazioni utili, anche la nostra recensione sullo spettacolo teatrale.

Al Teatro Golden di Roma ha debuttato Doppio misto, la nuova commedia di Danilo De Santis

Lo scorso martedì 17 dicembre ha debuttato al Teatro Golden di Roma “Doppio misto”, la nuova e divertente commedia di Danilo De Santis che il pubblico romano potrà vedere fino al prossimo 12 gennaio 2020. Come potete intuire dal titolo, lo spettacolo trasformerà un normale palcoscenico in un vero e proprio campo da tennis dove si sfideranno la bella Milena Miconi, lo stesso Danilo De Santis, Marco Fiorini e la giovane attrice Giulia Todaro, che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla fiction Mediaset L’isola di Pietro.

Lo spettacolo racconta la storia di Armando (Danilo De Santis) e Giulio (Marco Fiorini), il cui rapporto di amicizia dura ormai da tutta la vita e ad unirli è anche la passione che entrambi hanno per il tennis. Ogni lunedì i due amici si ritrovano sul campo da gioco per sfidarsi a suon di colpi di racchetta. Una passione che Giulio è riuscito a trasmettere anche a sua figlia Luna,interpretata da Giulia Todaro, la quale ha già pianificato tutta la sua vita per riuscire a realizzare il suo più grande sogno: diventare la più grande tennista al mondo. Ma il desiderio di Luna deve fare i conti con i fallimenti e le delusioni di suo padre Giulio e del suo allenatore Armando, entrambi tennisti professionisti mancati. Tuttavia la strada per il successo di Luna sembra ormai in discesa, ma la ragazza non sembra molto felice. Sua madre, Mara (Milena Miconi), non smette di trattarla come se fosse ancora una bambina, mentre l’unica preoccupazione e ossessione di suo padre è il desiderio di vedere sua figlia trionfare.

Prodotta dall’agenzia LSD, “Doppio misto” è il una storia familiare e di una profonda amicizia che ruota attorno al gioco del tennis. Il nuovo spettacolo di Danilo De Santis non è solo una commedia divertente che sa far ridere gli spettatori in sala. Lo show riesce anche a far riflettere il pubblico su una tendenza che spesso hanno molti genitori, ossia il voler utilizzare i figli come l’ultima possibilità per poter finalmente realizzare i sogni che loro hanno visto infrangersi. Il tennis in questo caso è una metafora della vita stessa che spesso viene vissuta in competizione con gli altri, a causa di un’ambizione troppo forte e che alla fine si rivela solo distruttiva.

Doppio misto, orari e prezzi dei biglietti per assistere al nuovo spettacolo in scena al Teatro Golden di Roma

Come vi abbiamo già anticipato, la nuova commedia di Danilo De Santis intitolata “Doppio misto” ha debuttato lo scorso 17 dicembre presso il Teatro Golden di Roma dove resterà in programmazione fino al 12 gennaio 2020. Gli orari per assistere allo spettacolo, che vede protagonisti Milena Miconi, Marco Fiorini, Danilo De Santis e Giulia Todaro, saranno i seguenti: dal martedì al sabato alle ore 21, mentre il sabato, oltre che nella fascia serale, si terrà anche nel pomeriggio alle ore 17 , allo stesso orario in cui va in scena la domenica.

Tutti coloro che, durante le feste natalizie, hanno voglia di divertirsi e godersi questo nuovo spettacolo di Danilo De Santis, dovrà acquistare i biglietti che sono disponibili sul circuito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati presenti in Italia. Per chi volesse poi, i tagliandi potranno essere comprati anche presso il botteghino del Teatro Golden in via Taranto 36 a Roma che è aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.00. Per qualsiasi informazione utile e per prenotazioni, potete contattare il botteghino del teatro al numero 06/70493826 oppure inviando una mail all’indirizzo di posta info@teatrogolden.it.

I prezzi dei biglietti per assistere alla nuova commedia “Doppio misto” sono i seguenti: