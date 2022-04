Droppare: significato in italiano e sinonimi

Negli ultimi anni, soprattutto dopo l’avvento dei social media come Instagram e Facebook e delle piattaforme come Netflix per le serie tv, il “gergo di internet” si è fatto sempre più globale. Gli slang linguistici iniziano a prendere sempre più campo e termini come Droppare sono all’ordine del giorno. Droppare è un neologismo che deriva dalla lingua inglese, in particolare dal verbo “to drop” che significa “lasciar cadere”. Questo termine chiaramente italianizzato viene utilizzato in diversi contesti, dalla musica allo sport alla psicologia, ma in particolare su Instagram. Non è una novità l’importazione di un termine inglese che viene italianizzato, abbiamo infatti assistito negli ultimi anni alla diffusione di parole come skippare, scrollare, spoilerare che sono entrate ormai nel linguaggio comune. Con questo sempre più frequente dilagare di una sorta di globalizzazione digitale che mette in comunicazione tutto il mondo, anche le influenze linguistiche hanno subito dei cambiamenti e nuovi termini entrano a far parte del linguaggio comune.

Questo termine però non è parte di un dizionario vero e proprio, ma rientra nell’ambito del gergo giovanile, e i suoi significati non si troveranno quindi nelle fonti linguistiche ufficiali. Anche perché come sappiamo, la lingua italiana è molto rigida con la sua grammatica e i suoi significati!

Cosa significa droppare una foto su Instagram?

L’ambiente virtuale in cui il termine drappare si utilizza di più è quello del social media Instagram. Qui la parola droppare assume il significato di buttare, pubblicare, lanciare un qualsiasi post. Fa riferimento all’azione figurata di prendere una foto dalla propria galleria, trascinarla e lasciarla “cadere” (to drop) nell’app. Se ci arriva un invito a droppare una foto su Instagram non dobbiamo fare altro che recuperarla dalla memoria del nostro smartphone e pubblicarla sul nostro profilo.

Spesso succede che il termine venga utilizzato con il susseguirsi di una catena di condivisione di massa di foto o video inerenti alla stessa “campagna”, un sistema comunicativo che collega più persone. Sulle storie di Instagram, ad esempio, c’è un adesivo che invita a droppare. L’ultima tendenza è stata quella di una nostalgica pubblicazione di una foto estiva che ha fatto droppare tutti. Oppure possiamo ricordare l’#iorestoacasa durante il primo lockdown a causa del Covid-19 nel 2020, che invitava a lanciare una foto di noi a casa. Insomma, possiamo riferirci ad una singola pubblicazione o ad un invito di gruppo a droppare unendosi ad una tendenza di pubblicazione. Il succo fondamentale del termine è quello di pubblicare e condividere una foto.

Il termine inizia a dilagare proprio grazie ad Instagram che apre le porte a nuovi tipi di comunicazione e li linguaggio, sempre più spesso che intersecano una lingua con un’altra, inventando nuovi termini.

Significato di droppare musica

Ma approdiamo nel mondo della musica, anche qui il termine droppare è all’ordine del giorno.

In ambito musicale nel corso del tempo, questa parola ha assunto diversi significati. Il più comune si riferisce all’uscita di un nuovo album o singolo. Ad esempio: “Hai visto che i Greta van flit hanno droppato un nuovo singolo?”. Significa quindi che una novità è stata lanciata o “lasciata cadere” sul mercato. Droppare però può assumere anche un significato di lasciar perdere; interrompere una volta iniziato ad ascoltare un album e non finito “io l’ho droppato”. Questa accezione viene utilizzata molto anche per il mondo delle serie tv o dei film. In ambito musicale però c’è anche un’altra associazione che viene fatta, si fa infatti riferimento all’espressione “mic drop”, quell’azione di lasciar cadere il microfono al termine di un discorso o una performance, visto in tantissime occasioni al termine di concerti o eventi.

Droppare in psicologia: il significato di drop-out

Si, droppare entra anche nel linguaggio clinico anche se non è così comune come nel gergo di internet. Entriamo quindi nell’ambito dello State of mind e della psicologia e addentriamoci nel significato di drop-out. Qui il termine assume un significato di abbandono di un percorso. Il Drop out infatti è l’interruzione prematura della terapia da parte del paziente. Si tratta di un fenomeno per cui il paziente decide di abbandonare il percorso intrapreso prima di raggiungerne la fine e quindi di non abbandonare agli obbiettivi terapeutici prefissati all’inizio della terapia. Anche in questo ambito il termine droppare assume quindi un significato di “lasciare andare”, “abbandonare”.

Crossfit, golf, skate e surf: cosa significa droppare nello sport

Ma anche nel mondo dello sport il termine Droppare entra a far parte. Chi pratica skate, ad esempio, utilizza il termine quando fa un movimento che prevede il sollevamento dello skate da una parte mentre ci si sta muovendo sopra. Nel golf invece viene utilizzata nel momento in cui la pallina va fuori campo e allora “dobbiamo droppare la pallina in campo”.

Ma prendiamo la via del mare, nel surf, droppare viene utilizzato in particolare per due movimenti il drop the ossia il calo, indica il “prendere la caduta”, dove un surfista sale prima sull’onda e scenda dalla faccia dell’onda. Drop In ossia la caduta, un drop-in è dove un surfista cattura un’onda ma non ha priorità e insedia l’onda ad un altro che è già sopra. Nel mondo del crossfit infine, droppare significa lasciar cadere il bilanciere dopo aver completato una Rep.

Tutti i sinonimi di droppare

La parola droppare quindi assume un significato diverso in base al contesto in cui viene utilizzata, ma sullo sfondo c’è sempre l’idea di lasciare andare qualcosa, o recuperare qualcosa che è andata via. Così per quel che riguarda i sinonimi del termine possiamo utilizzarne di vario genere, come ad esempio pubblicare, lanciare, condividere, o come già detto lasciar cadere, per quel che riguarda il mondo di Instagram. Si può poi utilizzare espressioni come: far uscire (un singolo ad esempio), lanciare sul mercato, buttare fuori, per quel che riguarda la musica, un nuovo album o singolo. Si può anche comprenderne il significato con termini come abbandonare, lasciare andare, interrompere o chiudere, quando parliamo di serie tv ad esempio: “hai visto quella serie? Io l’ho droppata”. In generale però il sinonimo più utilizzato è quello di “condividere”.