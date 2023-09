Dyson V15 Detect Absolute: offerte, novità, recensioni e accessori

La Dyson Ltd, azienda britannica leader mondiale delle vacuum cleaner, ha lanciato un nuovo modello sul mercato: la Dyson V15 Detect Absolute. La tecnologia della comune aspirapolvere è stata rivoluzionata da Dyson. Abbiamo ormai dimenticato l’ingombrante e pesante elettrodomestico, perché ora, quando si parla di aspirapolvere, s’immagina alla scopa elettrica senza fili Dyson, un apparecchio leggero, potente e dal design accattivante.

Vediamo quali sono le qualità della nuova nata.

La V15 Detect, tra tutti i modelli Dyson, è la più potente; la sua potenza di aspirazione, calcolata in Air watt, può arrivare a 240 Air watt. La sua capacità di aspirazione supera di gran lunga le altre scope elettriche senza filo in commercio. Inoltre la nuova top gamma è dotata di molti accessori. Il kit per la Detect Absolute comprende:

Bocchetta a lancia con LED integrato;

Adattatore per angoli nascosti;

Spazzola sporco difficile;

Mini spazzola delicata;

Spazzola per imbottiti;

Bocchetta a lancia flessibile;

Adattatore Up top;

Tubo flessibile.

Sono strumenti che generalmente sono utilizzati per le faccende domestiche, ma data la loro versatilità, sono possibili altre operazioni igieniche come quelle volte alla cura dei nostri animali domestici. Degno di nota è l’ottimo risultato che si ottiene per la profilassi delle allergie. Gli accessori si cambiano con un click e si passa da uno all’altro con facilità. Gli attacchi sono solidi e affidabili. L’utilizzo è molteplice, basta solo fare la scelta adeguata al compito da svolgere. Una novità nel kit accessori è la spazzola con laser integrato, laser detect, che illumina per vedere cosa si sta aspirando e come si sta aspirando.

La Dyson V15 Detect Absolute ha la sua App dedicata. Si può utilizzare sia per il sistema operativo iPhone sia con Android. Una volta scaricata e abilitata è possibile attivare la garanzia sul prodotto Dyson, operazione valida se fatta entro un anno dall’acquisto, e vedere i video tutorial e i manuali d’uso della scopa elettrica.

Le recensioni su Dyson V15 Detect Absolute non possono essere che positive. Come abbiamo detto sopra, si tratta di un prodotto con un’ottima potenza di aspirazione, poi è nota per la sua maneggevolezza. Inoltre è stata migliorata la durata delle batterie, che è sempre stata un handicap per i dispositivi senza fili, che danno alla Dyson V15 una buona autonomia. L’unica nota dolente è il prezzo, ma si sa, quando si acquista una Dyson, si è consapevoli che si tratta di un prodotto di alto livello, per cui si è disposti a pagare di più. Si può dire che la Dyson è la Ferrari delle aspirapolveri elettriche senza fili e questo giustifica il suo prezzo di vendita.

Il prezzo più basso che si può trovare nei siti di vendita on line dell’aspirapolvere a batteria Dyson V15 Detect Absolute in questo periodo è di € 583,00. Altri siti vendono il prodotto a 640,00€, ma il prezzo ufficiale da sito Dyson è di 599,00€. Acquistando direttamente dal sito Dyson si ha la certezza di ricevere a casa il prodotto desiderato e di trovare nell’imballaggio tutti gli accessori previsti per questo modello. La garanzia attivata è quella di Dyson.

Tutti ci provano ad imitarla, ma Dyson rimane sempre inarrivabile.