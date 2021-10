Ear Zoom Pro: truffa o funziona, opinioni negative, istruzioni, prezzo Amazon e sito ufficiale

Ear Zoom Pro è il nuovo amplificatore sonoro super tecnologico, che si propone sul mercato per supportare chiunque abbia problemi di udito in caso di rumori di fondo o suoni disturbati. Visto il successo scatenato negli ultimi mesi, andremo a scoprire se questo apparecchio funziona davvero oppure è una truffa, se è un buon alleato acustico nei momenti in cui ci sono troppi rumori di fondo e non si riesce a percepire il suono, quali sono le opinioni negative, le istruzioni per il corretto utilizzo e il prezzo per l’acquisto su Amazon e sul sito ufficiale.

Come funziona Ear Zoom Pro e quali sono le istruzioni

Grazie a 16 livelli sonori, Ear Zoom Pro sembrerebbe essere davvero una soluzione efficace per amplificare i suoni e riuscire finalmente a capire bene quello che il nostro interlocutore ci sta dicendo. Capita a molti, in età avanzata o anche giovanile, di dire “non ci sento bene“. Potrebbe essere a causa di troppi rumori di fondo o suoni. Insomma, come soluzione efficace Ear Zoom Pro si presenta come l’unico apparecchio di questo genere sul mercato.

Caratteristiche tecniche di Ear Zoom Pro:

16 livelli sonori;

amplificatore di suoni fino a 60 decibel;

sistema per captare onde sonore fino a 30 metri di distanza;

elimina il rumore di fondo e le interferenze acustiche;

piccolo e pratico, con design in stile radio tascabile;

funzionante con 2 batterie AA;

auricolari inclusi nel pacchetto.

Per utilizzare correttamente Ear Zoom Pro e farlo funzionare da subito, le istruzioni sono semplicissime: basta attaccare le cuffiette all’apparecchiatura, inserire due batterie AA e iniziare a captare suoni fino a 30 metri di distanza da dove vi trovate.

Opinioni negative su Ear Zoom Pro: è una truffa?

Sono state segnalate, già da alcuni giorni, delle opinioni negative che sul web sembrerebbero riguardare proprio Ear Zoom Pro. Trattandosi di un apparecchio professionale ci sembrava strano, ma effettivamente anche a seguito di verifiche è scaturito che alcuni utenti dicono che Ear Zoom Pro è una truffa e non funziona.

Andando a leggere bene queste recensioni negative, tuttavia, abbiamo scoperto che puntualmente riguardavano acquisti effettuati su Amazon e su siti non autorizzati, che hanno iniziato a vendere prodotti non corrispondenti all’originale con difetti tecnici ed estetici. Vi consigliamo di acquistare Ear Zoom Pro solo sul sito ufficiale, unico canale autorizzato alla vendita dello strumento, per non incorrere in truffe di alcun genere.

L’originale, infatti, ha totalizzato soltanto opinioni positive con un punteggio complessivo di 4,8 stelle su 5, insomma: quasi la perfezione. Gli utenti che hanno rilasciato recensioni online hanno apprezzato il design portatile, l’adattamento sia ad ambienti interni che esterni che può essere utile sia a chi non sente bene in caso di interferenze, sia a chi vuole divertirsi per sentire cosa spifferano i suoi amici. Insomma, uno strumento dalla massima potenza aperto ad utilizzi di vario genere.

Quanto costa Ear Zoom Pro: prezzo sul sito ufficiale e su Amazon

Chiarendo una volta per tutte che Ear Zoom Pro originale non si trova su Amazon perché i suoi produttori l’hanno messo in vendita in esclusiva sul sito ufficiale, passiamo al prezzo di vendita di questo apparecchio professionale.

Generalmente il prodotto viene venduto al prezzo di listino di 89,99 euro (già competitivo, se rapportato alla qualità della vita che questo strumento vi andrà subito a migliorare), ma da pochi giorni è attiva un’offerta esclusiva valida fino ad esaurimento scorte che vi permetterà di acquistare Ear Zoom Pro sul sito ufficiale a soli 59,99 euro: ben 30 euro di sconto. Vi consigliamo di approfittarne prima che le scorte finiscano.