Easy Lighter Accendino senza fiamma: truffa o funziona, opinioni negative, prezzo Amazon e sito ufficiale

Easy Lighter è il nuovissimo accendino senza fiamma che potrete usare in qualsiasi condizione meteorologica. E’ resistente al vento, ha un’impugnatura facile e si può ricaricare in modo veloce con una normale USB. Inoltre possiede un collo flessibile a 360°, in grado di raggiungere qualsiasi cosa come candele, sigaretta, fornello, barbeque e molto altro ancora.

Easy Lighter: caratteristiche e come funziona il nuovo accendino senza fiamma

Tra le novità arrivate in commercio troviamo Easy Lighter il rivoluzionario accendino senza fiamma della linea glam che vi permetterà di accendere qualsiasi cosa – barbeque, candele, sigaretta, fornelli o altro – senza dovervi preoccupare delle condizioni climatiche. Questo accessorio infatti è dotato di termoresistenza elettrica genera una fiamma simile agli accendisigari presenti in auto e ha fiamme libere che lo rendono del tutto sicuro e amico dell’ambiente.

Inoltre è resistente al vento ed è ideale per tutti coloro che usano spesso gli accendini all’aperto o per persone cieche o ipovedenti. E’ dotato di un collo flessibile a 360° che vi consentirà di raggiungere qualsiasi cosa. Si può ricaricare facilmente con una tradizionale porta USB. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche tecniche principali:

Resistente al vento;

Priva di fiamma e gas;

Impugnatura facile;

Blocco di sicurezza;

Ricarica USB;

Rotazione 360°;

Indicatore a led.

Recensioni Easy Lighter: funziona o è una truffa? Le opinioni negative e positive dei clienti

Dopo avervi parlato di quali sono le caratteristiche del nuovo Easy Lighter, adesso scopriamo se questo innovativo accendino senza fiamma della linea glam funziona davvero o se è l’ennesima truffa che circola su internet. Per farlo vedremo cosa ne pensano tutti i clienti che hanno già acquistato e provato questo accendino e hanno condiviso sul web la propria opinione (positiva o negativa). Ma leggiamo alcune delle loro recensioni:

“Il nuovo Easy Lighter è davvero un accendino senza fiamma fantastico e molto semplice da usare senza rischiare ogni volta che la fiamma si spenga a causa del vento. In questo modo lo posso usare anche quando sono all’aperto nel mio giardino a fare un bel barbeque con amici e parenti. Consigliatissimo”. Tonino E. “La spedizione è arrivata con qualche giorno di ritardo, dovuti tuttavia al corriere e non all’azienda produttrice. Per il resto Easy Lighter è un ottimo accendino e il collo flessibile a 360° mi permette di raggiungere qualsiasi cosa. Semplice e veloce anche la ricarica tramite USB”. Renata S.

Prezzo Amazon Easy Lighter: quanto costa e come acquistare tramite il sito ufficiale

Il nuovo Easy Lighter si può acquistare solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice in quanto questo accendino senza fiamma della linea glam non è in vendita su Amazon o nei negozi tradizionali. Per averlo dovrete collegarvi al portale e compilare correttamente il modulo d’ordinazione con i vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza) e il vostro numero di telefono cellulare.

Una volta completato l’acquisto la spedizione vi arriverà comodamente a casa vostra nel giro di 2-3 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita in tutta Italia (isole comprese). Le modalità di pagamento disponibili sono due: in anticipo con carta di credito, PayPal o PostePay oppure in contanti direttamente al corriere espresso.

Ma quanto costa Easy Lighter?

Questo innovativo accendino senza fiamma si può acquistare sul sito ufficiale ad un prezzo speciale e super conveniente grazie all’incredibile offerta di lancio 2×1 messa a disposizione dei clienti dall’azienda che vi consente di avere ben 2 accendini a soli 59,90 euro, anziché 119,90 euro.