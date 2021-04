Eco Pest Bite: truffa o funziona, istruzioni, prezzo Amazon, controindicazioni, sito ufficiale

Tra le novità arrivate in commercio troviamo anche il nuovo Eco Pest Bite, l’innovativa e rivoluzionaria penna elettronica della linea DSC che vi aiuterà ad alleviare e far scomparire in pochissimi minuti il prurito provocato da un morso o dalla puntura di zanzare o di qualsiasi altro insetto. Questo particolare accessorio sfrutta una tecnologia termo-pulsante che può far aumentare il flusso di sangue e calmare il prurito nell’area infiammata.

In questo articolo abbiamo deciso di fornirvi tutte le informazioni utili sulla nuova Eco Pest Bite, le istruzioni per usarla al meglio, le possibili controindicazioni, il prezzo su Amazon e come ordinare online tramite il sito ufficiale. Inoltre abbiamo raccolto per voi le recensioni degli utenti riguardanti questa penna elettronica così da capire se funziona davvero o se si tratta di una truffa presente sul web.

Istruzioni Eco Pest Bite: possibili controindicazioni e come usare in modo corretto

La stagione estiva e le belle giornate di sole sono ormai alle porte e in molti iniziano già ad organizzare pranzi in giardino così da trascorrere ore di relax e divertimento in compagnia della propria famiglia o dei propri amici. Tuttavia con le temperature in rialzo si preparano a tornare anche le zanzare, considerate tra gli insetti più fastidiosi per chi ama stare all’aperto d’estate.

Adesso però non dovete più preoccuparvi se venite morsi o punti da qualche zanzare o da qualsiasi altro insetto. Sul mercato è infatti arrivata la nuova Eco Pest Bite, la prima penna elettronica della linea DSC che riesce ad alleviare ed eliminare sia il prurito che il dolore causato dalla puntura della zanzara. Uno dei punti di forza di questo incredibile accessorio è la tecnologia termo-pulsante che aumenta il flusso di sangue e placa il prurito nella zona infiammata, usando l’azione combinata del calore e della vibrazione.

Sono molti i repellenti in commercio, così come gli spray, le pomate, i braccialetti ma non sempre funzionano e il rischio che insetti e zanzare possano riuscire a mordervi e a pungervi è davvero alto. Stando alle istruzioni d’uso, vi basterà posizionare il dispositivo sopra la parte irritata, premere ON e dopodiché Eco Pest Bite emetterà vibrazioni e calore, che faranno aumentare il flusso sanguino e faranno scomparire il prurito in pochi secondi. Questa penna non presenta alcuna controindicazione o effetto collaterale e per questo motivo può essere usata in assoluta sicurezza su chiunque, anche sui bambini.

Opinioni e recensioni Eco Pest Bite: è una truffa o funziona davvero?

Prima di acquistare Eco Pest Bite, è opportuno informarsi sul prodotto e in particolare leggere le recensioni e le opinioni positive e negative dei clienti. Le loro testimonianze risultano molto utili in quanto possono confermare se un articolo funziona davvero o se è l’ennesima truffa online. A seguire abbiamo selezionato per voi un paio di commenti delle persone che hanno già provato la nuova Eco Pest Bite:

“Eco Pest Bite è proprio quello che stavo cercando da tempo. Questa penna elettronica funziona alla perfezione ed è la soluzione perfetta contro i morsi e le punture di insetti e zanzare. Un ottimo alleato e lo consiglio a tutti”. Barbara E.

“Grazie ad Eco Pest Bite sono tornata a godermi serenamente ogni momento trascorso all’aperto insieme alla mia famiglia e ai miei amici cari senza dovervi ogni volta preoccupare della puntata di zanzare o di qualche altro insetto fastidioso”. Ernesto A.

“I miei figli amano spesso andare al parco a giocare con i loro amichetti ma sono sempre preoccupata per i morsi e le puntare di insetti o zanzare. Adesso invece grazie ad Eco Pest Bite, che portano sempre con loro, mi sento molto più tranquilla. Consigliatissima”. Angela O.

Eco Pest Bite: prezzo Amazon e come acquistare la penna elettronica sul sito ufficiale

La nuova Eco Pest Bite non è disponibile su Amazon, eBay o su qualsiasi altro store di e-commerce. L’unica e originale penna elettronica della linea DSC potrete acquistarla solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice. Collegandovi sul portale, eviterete di imbattervi in truffe o prodotti contraffatti e non funzionanti.

Sul sito troverete un modulo da compilare con i vostri dati anagrafici e diverse promozioni speciali che vi permetteranno di acquistare 1 o più penne Eco Pest Bite ad un prezzo molto conveniente. Ma vediamo nel dettaglio queste offerte:

1 Eco Pest Bite – 49,90 euro;

2 Eco Pest Bite – 69,90 euro;

3 Eco Pest Bite – 89,90 euro.

La spedizione arriverà in 1-2 giorni lavorativi con consegna gratuita, garanzia ufficiale e la possibilità di scegliere tra ben due modalità di pagamento.

Potrete pagare Eco Pest Bite in anticipo tramite carta di credito, PayPal o PostePay in modo veloce e sicuro oppure se preferite in contanti al corriere espresso.