Ecopest: opinioni negative, truffa o funziona, prezzo Amazon e sito ufficiale

Nell’articolo odierno vogliamo parlarvi di un interessante prodotto arrivato in commercio: si tratta di Ecopest, il nuovo e rivoluzionario repellente elettronico della linea DSC che vi aiuterà a combattere gli insetti di ogni genere e anche i roditori, tenendoli ben lontani dalla vostra casa. Progettato con una doppia tecnologia ad interferenza magnetica e ultrasuoni, questo accessorio non infastidisce gli umani e i loro animali domestici in quanto per loro risulta impercettibile.

Ma funziona davvero o si tratta di una truffa? A seguire troverete tutte le informazioni utili riguardanti questo innovativo repellente, le caratteristiche, le istruzioni d’uso, il prezzo su Amazon e come acquistarlo tramite il sito ufficiale. Inoltre vedremo cosa ne pensano le persone che l’hanno provato, leggendo alcune delle loro recensioni e opinioni (negative e positive).

Ecopest: come funziona e caratteristiche del nuovo repellente elettronico

Il nuovo Ecopest è la soluzione perfetta per tutti coloro che si ritrovano spesso a combattere con tutti quei fastidiosi insetti, come mosche e zanzare, che iniziano a venir fuori con l’arrivo della bella stagione, infestando ogni ambiente della casa. Potrete finalmente dire addio a pesticidi velenosi contenuti nei normali prodotti che trovate in commercio.

Questo innovativo repellente elettronico infatti, grazie al suo rivoluzionario sistema di repulsione ad interferenza magnetica ed ultrasuoni, non richiede additivi chimici e riesce a garantirti una protezione per 24h al giorno. Inoltre possiede un raggio di azione che arriva a coprire fino a 250 metri quadri e vi basterà collegarlo ad una presa di corrente, per potervi finalmente godere un po’ di tranquillità e relax nella vostra casa, lontano da insetti e roditori indesiderati.

Il suo utilizzo è davvero semplice e non dovrete far altro che attaccarlo alla presa e lasciarlo sempre in funzione tutto il giorno e anche durante la notte. Come vi abbiamo anticipato poi, non presenta additivi chimici o sostanze nocive e quindi ci sarà alcun rischio per la vostra salute.

Recensioni Ecopest: funziona o è una truffa? Le opinioni negative e positive dei clienti

Ma cosa ne pensano i clienti che hanno già avuto la possibilità di acquistarlo e provarlo, verificandone così l’effettivo funzionamento? Stando alle recensioni che abbiamo trovato online in giro nei vari forum e sul sito ufficiale di Ecopest, questo repellente elettronico riesce davvero a combattere gli insetti e i roditori, tenendoli lontano dalle case. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le opinioni degli utenti:

“La spedizione è arrivata nei tempi stabiliti e questo è già un punto a favore. Per quanto riguarda i benefici del nuovo Ecopest devo dire che sono rimasto molto soddisfatto in quanto finalmente possiamo tenere le finestre aperte durante il giorno e nessun insetto è entrato in casa grazie a questo repellente elettronico. Consigliatissimo” Bernardo A. “Devo ammettere che ero scettica all’inizio ma mio figlio mi ha convinta a provare il nuovo Ecopest e devo dire che mi sono dovuta ricredere. Adesso non ci sono più mosche, zanzare e nemmeno i roditori che a volte abbiamo trovato in casa. E’ un ottimo repellente e inoltre è facilissimo da usare, basta collegarlo ad una presa ed il gioco è fatto. Lo consiglio anche per la fantastica offerta di vendita”. Ornella P.

Prezzo Amazon Ecopest: quanto costa e come acquistare sul sito ufficiale

Dopo avervi parlato in generale di Ecopest e aver visto cosa ne pensano i clienti, adesso scopriamo quanto costa e dove è possibile acquistare online questo dispositivo della linea DSC. Per prima cosa vi diciamo che questo repellente elettronico non è disponibile su Amazon o nei normali negozi specializzati in articoli simili. L’unico e originale Ecopest potrete acquistarlo solo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale dell’azienda produttrice.

Per averlo dovrete compilare l’apposito form con tutti i vostri dati anagrafici e il vostro numero di telefono, preferibilmente cellulare. Completato l’acquisto, riceverete la spedizione direttamente a casa vostra nel giro di 1-2 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita per tutti i clienti. Inoltre una volta provato il prodotto, se ci sono problemi di qualsiasi tipo potrete contattare il servizio di assistenza post-vendita disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e 30.

Potrete effettuare il pagamento sia comodamente in contanti al corriere espresso oppure se preferite in anticipo con carta di credito, Pay Pal o Postepay in modo veloce e sicuro al 100%.

Ma quanto costa il nuovo Ecopest? Se vi affrettate sul sito ufficiale è disponibile, fino ad esaurimento delle scorte, un’incredibile offerta di lancio che vi permetterà di acquistare ben 2 repellenti al prezzo speciale di soli 49,90 euro.