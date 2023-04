Emmetre, installazione professionale di impianti refrigerazione industriale

Gli impianti di climatizzazione, refrigeratori ed essiccatori sono essenziali per il funzionamento e per il comfort di un’azienda. All’interno del luogo di lavoro il clima è importante sia per il corretto funzionamento dei macchinari utilizzati sia per garantire un buon ambiente lavorativo.

In ambito industriale vi sono diversi tipi di macchinari che, a seconda del settore specifico, hanno una grande rilevanza. Ad esempio, in ambito alimentare, farmaceutico e chimico gli impianti di refrigerazione industriale sono alla base dell’andamento dell’azienda.

Per questo motivo bisogna affidarsi a professionisti del settore che si occupino della progettazione e della manutenzione dei macchinari, per garantire il loro funzionamento secondo le norme e al massimo dell’efficienza. Emmetre, ad esempio, offre servizi professionali e su misura.

Macchinari su misura e altri servizi

In base a determinate esigenze si può richiedere la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di macchinari fatti su misura di condizionamento e riscaldamento industriali.

Oltre a questa possibilità, i macchinari che necessitano di continua revisione sono la pompa di calore industriale, gli essiccatori, gli impianti di condizionamento e di climatizzazione, impianti frigoriferi e impianti di riscaldamento industriali.

Si tratta di macchinari che devono rispondere a determinati requisiti per essere in regola secondo normativa. Tra questi vi è il controllo periodico che determini il corretto funzionamento dei macchinari, che col tempo possono usurarsi e perdere in prestazione, determinando quindi delle problematiche per quanto riguarda la produzione aziendale.

Gli impianti di refrigerazione industriale sono essenziali per quelle aziende che necessitano del raffreddamento dell’acqua per il corretto funzionamento dei macchinari che si occupano di specifici processi produttivi, come ad esempio nell’industria alimentare, plastica, grafica e meccanica.

Emmetre si occupa proprio di questi impianti nel loro complesso, a partire dalla produzione di acqua refrigerata alla sua distribuzione, fino alle unità terminali.

Per garantire la giusta efficienza dei macchinari coinvolti, Emmetre ha dei precisi protocolli di intervento che prevedono dei piani di manutenzione periodica programmata e assistenza rapida, per poter assicurare con un controllo preventivo assicurandosi che i macchinari siano preservati da eventuali danni e per un intervento immediato in caso di guasti.

Affidarsi a professionisti

essendo i macchinari il cuore pulsante del settore industriale, il loro funzionamento deve essere sempre garantito. Questo può avvenire affidandosi a persone esperte nel campo che possano assicurare la completa efficienza dei macchinari.

Le macchine industriali hanno una durata in media decennale o poco più, e possono andare incontro a cali di prestazione, a guasti che rischiano di bloccare il lavoro di produzione e a volte possono provocare incidenti sul lavoro. Per questo bisogna sempre garantire degli accurati controlli periodici e un pronto intervento qualora dovessero presentare dei danni.

Affidarsi a professionisti vuol dire affidarsi a persone sempre aggiornate in ambito tecnologico, che grazie a queste conoscenze possono far sì che i macchinari siano sempre al massimo della loro prestazione.

Inoltre, se si ha delle esigenze particolari, attraverso analisi preliminari, progettazione e conoscenza del settore possono sviluppare prodotti adatti alle specifiche esigenze, che diano il massimo della produttività e che siano in linea anche con le linee guida in termini di ambiente.