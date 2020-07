Energa Gel Gambe: controindicazioni, ingredienti, opinioni mediche, dove trovare in farmacia

Energa Gel Gambe è la nuovissima crema in gel drenante realizzata con un’innovativa formulazione al 100% naturale che va applicata sulle vostre gambe e vi aiuterà a ridurre notevolmente il senso di gonfiore e pesantezza che avvertite dopo una lunga e stressante giornata lavorativa.

>>> CLICCA QUI E SCOPRI ENERGA GEL PER LE GAMBE SUL SITO UFFICIALE: OFFERTA LANCIO CON PREZZO TAGLIATO E SPEDIZIONE GRATUITA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE <<<

Ma funziona davvero o è una truffa? E soprattutto presenta controindicazioni o effetti collaterali che possono portare rischi per il nostro organismo? A seguire cercheremo di scoprirlo vedendo nel dettaglio quali sono tutti gli ingredienti che compongono questo prodotto, le istruzioni per applicarlo in maniera corretta, quanto costa e dove trovarlo in farmacia o sul sito ufficiale dell’azienda produttrice. Inoltre per capire se davvero aiuta a combattere le gambe pesanti, potete leggere sia le opinioni mediche che le recensioni lasciate dagli altri clienti che hanno già acquistato Energa Gel ed hanno condiviso la propria esperienza nei vari forum.

Energa Gel: ingredienti e controindicazioni della nuova crema per gambe pesanti

Nell’articolo odierno abbiamo deciso di parlarvi di Energa Gel, la nuova crema drenante pensata e progettata per tutte quelle persone che spesso soffrono di gambe pesanti o gonfie in quanto, grazie alla sua speciale formulazione naturale al 100%, rappresenta un valido alleato per favorire il benessere dei vostri arti inferiori. Se finora avete provato di tutto, dagli impacchi con acqua calda fino ai massaggi o a costosi trattamenti farmaceutici, ma non avete riscontrato alcun tipo di miglioramento, grazie a questo nuovo gel potrete finalmente tornare a star bene anche nel lungo periodo.

Come vi abbiamo già anticipato infatti, Energa Gel è composta soltanto da ingredienti naturali che riescono ad agire favorendo il benessere dei capillari delle vostre gambe in quanto migliora la circolazione sanguigna. Di conseguenza riduce poi anche il gonfiore e quel fastidioso senso di pesantezza che avvertite soprattutto dopo una lunga e intensa giornata lavorativa o dopo aver praticato attività sportiva. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i componenti naturali di questa nuova crema in gel:

Mirtillo: le bacche di questa pianta contengono diversi elementi tra cui la mirtillina che riesce a rafforzare i capillari prevenendone la fragilità ed è un ottimo coadiuvante nella lotta contro la ritenzione idrica;

le bacche di questa pianta contengono diversi elementi tra cui la mirtillina che riesce a rafforzare i capillari prevenendone la fragilità ed è un ottimo coadiuvante nella lotta contro la ritenzione idrica; Centella asiatica: questa pianta erbacea sempreverde, che cresce principalmente in India e in Madagascar, favorisce la circolazione e microcircolazione sanguigna;

questa pianta erbacea sempreverde, che cresce principalmente in India e in Madagascar, favorisce la circolazione e microcircolazione sanguigna; Mentolo: possiede proprietà rinfrescanti e rigeneranti in grado di fornire un’immediata sensazione di sollievo e freschezza alle vostre gambe.

Ma come va usata Energa Gel? Stando a quanto riportato nelle istruzioni d’uso disponibili nella confezione, la crema deve essere applicata sia la mattina che la sera direttamente sulle gambe asciutte ma prima è necessario pulire per bene la parte. Dopodiché dovete massaggiare delicatamente fino al totale assorbimento del gel e non dovrete risciacquare.

La nuova Energa Gel, vista la sua composizione al 100% naturale, non presenta alcuna controindicazioni o effetto collaterale che possa causare danni alla vostra salute. Tuttavia prima di applicare la crema è sempre opportuno consultare il vostro medico curante e testare il prodotto su una piccolissima zona così da verificare eventuali comparse di prurito o rossore. Il gel deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini che potrebbero ingerirlo e star male.

Recensioni e opinioni mediche Energa Gel: funziona davvero o è una truffa?

La nuova crema Energa Gel per gambe pesanti e gonfie risulta essere una delle creme più vendute in Italia e, vista la sua innovativa formulazione naturale, è anche una delle più consigliate da esperti e professionisti del settore che hanno notato subito gli effetti benefici del prodotto fin dalla prima applicazione.

Per questo hanno deciso di consigliarlo anche ai loro pazienti che, dopo averla provata per diverso tempo, hanno voluto lasciare un proprio commento sul sito ufficiale o nei vari forum che parlano di salute e benessere e condividere così sul web la loro esperienza con questo prodotto. A seguire ecco un paio di recensioni dei clienti che hanno già acquistato Energa Gel:

“Soffro da tempo di pesantezza e gonfiore delle gambe e così mi sono rivolto ad uno specialista che mi ha consigliato di provare il nuovo Energa Gel in quanto contiene dei principi attivi naturali che favoriscono la circolazione sanguigna degli arti inferiori. E devo dire che fin dalla prima applicazione ho notato dei miglioramenti incredibili e le mie gambe pian piano non le sentivo più stanche, gonfie, doloranti e pesanti. Lo consiglio a tutti coloro che hanno il mio stesso problema”. Giovanni C. “Energa Gel si è rivelato un ottimo acquisto. L’ho regalato a mia madre che è un po’ anziana ed ha spesso le gambe gonfie che le provocano dolori e fastidi quasi ogni giorno. Da quando applica questa crema, si sente davvero molto meglio ed è tornata anche a fare la sua passeggiata quotidiana con le amiche”. Federica P.

Grazie alle testimonianze di queste persone, possiamo avere la certezza che la nuova crema drenante Energa Gel funziona davvero e non si tratta dell’ennesima truffa che potete trovare online su internet e non è nemmeno uno dei tanti articoli contraffatti.

Prezzo Energa Gel: quanto costa la crema sul sito ufficiale e dove trovare in farmacia

Ma dove può essere acquistata Energa Gel e qual è il prezzo di vendita? Come vi diciamo spesso ormai, questa tipologia di articoli e prodotti difficilmente potrete trovarli in farmacia o parafarmacia. La vera e originale crema drenante in gel per gambe pesanti la potete acquistare solo collegandovi al sito ufficiale della casa produttrice e vi basterà compilare il modulo per ordinarne la quantità che desiderate.

>>> SITO UFFICIALE ENERGA GEL: CLICCA QUI E COMPRALO SUBITO CON SPEDIZIONE GRATUITA E PREZZO SCONTATO <<<

Dopo aver inviato l’ordine, sarete ricontattati da un operatore al numero che avrete fornito nel modulo e vi chiederà conferma dei vostri dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo di residenza o domicilio) per poter procedere alla spedizione. Il pacco con la vostra crema vi arriverà poi direttamente a casa vostra in 2-3 giorni lavorativi e la consegna sarà gratuita.

Infine per quanto riguarda il prezzo, vi diciamo che se vi affrettate sul sito ufficiale potrete usufruire di una delle tante promozioni speciali disponibili per tutti i clienti e che vi faranno risparmiare molti soldi. Ecco tutte le offerte convenienti: