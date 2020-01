Energy Mirror: opinioni, istruzioni, funziona o è una truffa, prezzo Amazon e sito ufficiale

Pratico, elegante, compatto: sono queste le caratteristiche principali di Energy Mirror, il nuovissimo ed innovativo specchietto prodotto dalla linea NST. Questo articolo, oltre a riflettere la vostra immagine presenta anche un’altra dote importante: è infatti dotato di una power bank, che è il vero valore aggiunto di questo articolo. E’ pieghevole, di dimensioni ridotte, tanto che può essere messo tranquillamente in una borsa, in una pochette o in una marsupio: occupa infatti pochissimo spazio.

Istruzioni Energy Mirror: come funziona lo specchio con luce led e power bank

Spiegate quelle che sono le caratteristiche più importanti di questo prodotto, andiamo a vedere maggiormente nel dettaglio il suo funzionamento. Questo strumento possiede una particolare luce led, ma è un’altra dote a rendere l’articolo veramente interessante: sulla base, infatti, è presente un comodo attacco USB, che vi permetterà di ricaricare facilmente i vostri dispositivi mobili. Funziona per tutti i dispositivi iOS, Android e altri ancora.

Ma come funziona Energy Mirror? Aprendo il coperchio si trovano due specchietti: uno illuminato e l’altro con un effetto zoom e ravvicinato di cinque volte. Presenta inoltre una batteria ai polimeri di litio da 3000 mAh e può essere facilmente ricaricato tramite un pratico cavo micro USB che è incluso nella confezione. Il livello della carica della batteria viene indicato tramite dei LED indicatori.

Una volta che si tira fuori il prodotto dalla propria borsa, premendo un tasto laterale presente sull’apparecchio si accende in automatico la luce, che vi permetterà di vedere la vostra pelle nei minimi dettagli per un make up perfetto. Se invece si vuole utilizzare l’articolo per ricaricare il vostro dispositivo mobile, allora il procedimento è altrettanto semplice. Dovete, per prima cosa, chiudere il coperchio dello specchietto, prendere il vostro cellulare e il relativo cavo che vi verrà fornito in dotazione. Il gioco è fatto: non bisogna fare altro che collegare i due dispositivi e il telefono comincerà a ricaricarsi automaticamente. La doppia funzionalità di questo specchietto è sicuramente uno dei suoi principali punti di forza, in quanto permette alle donne non solo di truccarsi in qualsiasi momento e circostanza, soprattutto per via delle sue dimensioni contenute, ma anche di ricaricare i vostri device che in questo modo non rischieranno mai di scaricarsi. Inoltre, il fatto che si tratti di uno specchietto piccolo e compatto, consente di portarlo con sé anche durante i viaggi, in quanto è anche richiudibile, pieghevole e facilmente trasportabile. Questo articolo infatti, presenta le seguenti dimensioni: 10 cm x 10 cm x 1.5 cm, a dimostrazione di quanto sia un prodotto abbastanza piccolo. Nonostante sia stato diffuso sul mercato abbastanza recentemente, questo specchietto, adatto per chi vuole truccarsi in un qualsiasi momento, in ogni luogo e in ogni condizione di luce, ha già ricevuto tantissimi consensi, tanto da essere consigliato anche da parte delle migliori associazioni di consumatori al mondo.

Cosa è compreso nella confezione che si riceve a casa quando si acquista questo articolo? Innanzitutto, un primo specchietto standard di altissima qualità e poi un secondo specchietto con un ingrandimento, ideale per rendere la pelle visibile in ogni dettaglio più piccolo. Presente, come detto, anche una potente luce LED circolare, che consente di truccarsi con estrema facilità, anche quando le condizioni di luce non sono delle migliori. La power bank, infine, è utile per ricaricare lo smartphone o qualsiasi altro dispositivo elettronico. Prima di essere diffuso sul mercato, il prodotto è stato sottoposto a diversi test, dai quali è risultato che non presenta particolari effetti collaterali o effetti collaterali. In ogni caso, comunque, si consiglia di utilizzare l’articolo seguendo le istruzioni che vengono riportate sulla confezione e non con metodi fai da te.

Considerata l’efficacia che questo prodotto possiede, lo specchietto può essere anche una buona idea regalo, soprattutto per gli uomini, che potrebbero donare questo articoli alle proprie fidanzate o mogli: in questo modo, grazie allo specchietto standard la pelle è visibile in ogni suo minimo aspetto, anche quelli più piccoli. Ma è grazie alla luce LED che sarà più facile truccarsi: grazie a questo fattore, infatti, la pelle sarà più luminosa e la si potrà vedere chiaramente. Utilizzando uno specchietto normale, senza la presenza di alcune luce, non si riesce infatti a vedere in maniera chiara tutti gli effetti che vengono forniti dal make up.

Opinioni Energy Mirror: funziona davvero o è una truffa?

Quando si vuole acquistare un determinato prodotto, una strategia per evitare di correre rischi di truffa è quella di andare a leggere le varie recensioni che sono presenti sul web: online, infatti, tra forum e canali social vari, sono tantissime le opinioni praticamente su ogni genere di articolo. Compreso, ovviamente, anche Energy Mirror. In generale, comunque, analizzando i dati a disposizione, questo strumento ha un tasso di soddisfazione decisamente elevato.

In una recensione, una ragazza ha spiegato che grazie a Energy Mirror è riuscita a trovare il regalo ideale alla madre, la quale, spesso e volentieri, quando va in giro non riesce ad inquadrare bene il viso con lo specchietto e capita che si trucchi in maniera non del tutto consona. Ma fortunatamente le cose sono migliorate da quando possiede questo prodotto: ora il suo aspetto è molto più curato grazie al comodo e pratico specchio con luce a LED incorporata. Ovviamente la ragazza afferma che ha deciso di acquistarne una anche lei, anche per via della power bank inclusa nel pacco.

Un’altra donna, invece, dichiara di essere molto soddisfatta dell’acquisto di questo prodotto, che utilizza soprattutto quando va a lavorare. Inoltre lo consiglia anche perché è dotato di una pratica power bank, che permette di ricaricare il cellulare praticamente in ogni momento.

Questo articolo, come abbiamo visto, può essere anche un bel regalo da fare ad amici e parenti. Come nel caso di un uomo, che nella sua recensione rivela di aver donato lo specchietto alla moglie, che è stata molto felice del regalo ricevuto. L’uomo spiega di aver effettuato delle ricerche su Google prima di procedere con l’acquisto, fatto in realtà più per curiosità. Ma effettivamente, secondo la sua testimonianza, il prodotto funziona realmente, con una qualità decisamente superiore rispetto a tanti altri presenti attualmente sul mercato.

Un’altra ragazza, invece, sottolinea un’altra caratteristica del prodotto che ha decisamente apprezzata, oltre ad una ricarica veloce e una luce di buona qualità: secondo la sua opinione, le dimensioni dell’articolo sono perfette per riuscire a portarlo tranquillamente nella sua borsa. Anche un’altra ragazza ammette candidamente che porta lo specchio sempre con sé in borsa, tanto da essere diventato il suo compagno di viaggio indispensabile. Secondo la sua opinione, tutte le donne dovrebbero averlo. Ma non solo: lo considera un ottimo acquisto anche per il cavo che viene fornito in dotazione, che permette di ricaricare il telefono nel caso in cui fosse scarico.

Una signora, invece, ammette di aver deciso di comprare lo specchietto anche se non è solita truccarsi o averne uno in borsa. Ma in realtà Energy Mirror è stata una piacevole sorpresa, in quanto si rivela molto utile per numerosi scopi, tra cui anche quello relativo alla possibilità di ricaricare un dispositivo mobile tramite la power bank offerta e il suo relativo cavo. Anche in questa recensione, l’acquisto del prodotto viene fortemente consigliato. In una recensione lasciata da una ragazza, viene sottolineata anche la bellezza del design di questo articolo, considerato bello, comodo e compatto. In base a questa testimonianza, tutte le amiche la invidiano per lo specchietto, soprattutto per via della luce, considerata spettacolare, tanto che può anche essere regolata l’intensità in base alle proprie esigenze. Senza dimenticare, ovviamente, la power bank, utilissima quando se ne ha bisogno. Concludiamo con la testimonianza di una signora, che descrive questo prodotto utilizzando l’aggettivo “perfetto”: particolarmente gradita soprattutto la power bank, che non è per nulla ingombrante e che può essere tranquillamente inserita in borsa senza problemi.

Dunque, tirando le somme: in base alle analisi e alle ricerche effettuate basandosi sulle opinioni e le testimonianze di coloro che hanno avuto l’opportunità di provare il prodotto, si può tranquillamente affermare che l’articolo viene consigliato dalla maggioranza delle persone e dagli esperti del settore, soprattutto perchè sembra funzionare molto bene, rapidamente e anche in maniera corretta. Ma non solo. In questo momento, infatti, con ogni probabilità, Energy Mirror è lo specchietto più economico in commercio, almeno tra quelli che funzionano realmente. Insomma, leggendo le varie recensioni e basandosi anche sulle opinioni degli esperti del settore, possiamo tranquillamente affermare che Energy Mirror non è affatto una truffa, ma anzi funziona veramente molto bene. Ma bisogna fare attenzione, perchè, come vedremo meglio più avanti, in giro ci sono tanti prodotti simili a questo, che però non garantiscono gli stessi effetti. Fate dunque attenzione a non incappare in spiacevoli truffe e imitazioni.

Dove trovare lo specchio Energy Mirror: prezzo Amazon e sul sito ufficiale

Arrivati a questo punto ci sono ancora un paio di aspetti da prendere in considerazione: dove si può acquistare Energy Mirror? Ma soprattutto, quanto bisogna spendere per portare a casa questo prodotto? Procediamo con ordine e partiamo con il dire che questo è un articolo molto ricercato: per questa ragione, può capitare che online si incappi in brutte imitazioni dello strumento, che magari presentano anche un nome simile, ma che non garantiscono assolutamente le medesime prestazioni.

Per questa ragione, vi consigliamo di acquistare lo strumento solamente sul sito ufficiale, evitando con cura di comprarlo su siti cinesi oppure su portali di e-commerce, come ad esempio Amazon o e-Bay. Solamente sul portale ufficiale si può trovare il dispositivo nella sua versione originale.

Ma come bisogna procedere per effettuare un ordine? Per prima cosa bisogna collegarsi, come detto, al sito internet del prodotto: scorrendo verso il basso, sul fondo della pagina si può trovare un modulo di registrazione, che deve essere compilato inserendo tutti i vari dati personali che vengono richiesti (nome, cognome, indirizzo di residenza, cap, numero di telefono e così via). Nello stesso modulo di ordinazione è presente anche una specifica sezione, che può essere utilizzata per fornire delle note da far leggere al corriere, come ad esempio il numero del citofono da digitare nel momento in cui effettua la consegna del pacco.

Una volta compilato il modulo, si aspetta la chiamata di un operatore, che confermerà l’avvenuta presa in carico dell’ordine. Inoltre, lo stesso operatore può essere utile per fornire tutte le varie informazioni di cui avete bisogno: è a vostra completa disposizione. La decisione di vendere il prodotto solamente tramite consulenza telefonica è una ennesima testimonianza della serietà e della professionalità di questo prodotto.

E il prezzo? Collegandosi al sito internet si possono trovare diverse offerte da sfruttare assolutamente, in quanto non sono valide per sempre, ma solo fino ad esaurimento scorte. Entrando nel dettaglio, una confezione di Energy Mirror viene messa in vendita a poco meno di 70 euro (69,90 euro, per la precisione). Uno sconto decisamente importante, considerato che il prezzo originale del prodotto è praticamente il doppio: in poche parole, sfruttando l’offerta che viene messa a disposizione in questo momento, si può acquistare lo specchietto a metà del prezzo originali.

Ma il vero risparmio arriva se si decide di acquistare più confezioni: si possono infatti acquistare due articoli a 89,90 euro e aggiungendo altri dieci euro (per un totale di 99,90 euro) se ne possono portare a casa addirittura tre. Non male come promozione, non credete? Il prezzo, infatti, è decisamente economico, considerata la qualità del prodotto, pratico ed elegante.

Infine, ci sono ancora due fattori da prendere in considerazione: quelli relativi al pagamento e ai costi di spedizione. La consegna, infatti, è assolutamente gratuita, mentre per il pagamento si può tranquillamente effettuare n contanti nel momento in cui il corriere vi porta il pacco: non è dunque necessario avere a disposizione alcun genere di carta di credito per pagare in anticipo il prodotto. Ultimo, ma non meno importante fattore che testimonia l’importanza che hanno i clienti per l’azienda produttrice dell’articolo. Viene infatti garantita la formula soddisfatti o rimborsati: in poche parole, nel caso in cui qualcuno non fosse soddisfatto di quello che riceve a casa, può essere tranquillamente rimborsato dei soldi che ha speso. L’unica condizione per ottenere questa garanzia è che il reso venga effettuato entra 30 giorni da quando si riceve il prodotto.