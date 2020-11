Esercizi fisici per bambini: i migliori da fare in casa, fuori e a scuola

In questo periodo segnato dall’emergenza sanitaria mondiale del Coronavirus, che ci ha costretto a rimanere in casa per diversi mesi e che recentemente ha portato ad una nuova chiusura delle palestre e dei centri sportivi, è importante cercare di tenersi in forma e svolgere attività fisica anche in casa. In particolare quelli che stanno soffrendo maggiormente sono senza dubbio i più piccoli.

E’ importante riuscire a proporre loro alcune attività motorie e giochi di movimento che possano aiutarli, non solo a migliorare la condizione di salute, favorendo così una crescita sana, ma anche il benessere psicologico. Per questo motivo abbiamo pensato di consigliarvi questa breve guida su quelli che possono essere i migliori esercizi fisici che i bambini possono fare anche restando in casa, fuori in giardino oppure a scuola.

I migliori esercizi fisici per bambini da fare in casa

Svolgere attività fisica è importante in ogni momento della nostra vita, ma risulta davvero fondamentale e indispensabile per i bambini e per la loro salute in quanto, oltre ad essere un modo per divertirsi, contribuisce a garantire una crescita sana e inoltre aumenta lo stato di benessere generale dei più piccoli. Fare movimento permetto loro di imparare a comportarsi e, stando ad alcuni studi recenti, riescono a migliorare la capacità di apprendimento, la memoria e le prestazioni scolastiche.

In questo articolo abbiamo deciso di proporvi alcuni semplici esercizi fisici che potrete far svolgere ai bambini anche in questo periodo in cui sono costretti a trascorrere molto tempo dentro casa. Ovviamente quando si tratta di bambini, è importante trasformare ogni attività motoria in un gioco così da unire il divertimento all’apprendimento. Uno dei migliori esercizi fisici che i vostri figli possono fare anche tra le mura domestiche, è un gioco che tutti noi abbiamo fatto quando eravamo piccoli: “Un, due, tre…stella” che permette di migliorare l’equilibrio e il controllo fisico, tenendo anche la propria mente allenata in quanto costretta a pensare per scoprire dove si sono nascosti gli altri compagni di gioco.

Se vi trovate in un appartamento e non avete molto spazio, vi consigliamo il cosiddetto gioco dell’alligatore, anche questo molto utile per lo sviluppo dell’equilibrio: dovete spargere alcuni oggetti sul pavimento, come cuscini, peluche, libri ecc.., che saranno considerati come “barche” o “isole”. I bambini dovranno saltare su ogni oggetto cercando di non cadere “in acqua” dove potrebbero finire preda dei coccodrilli (impersonati dai genitori) e vince chi termina il percorso restando sempre in piedi. Potrete inoltre allestire un bowling domestico utilizzando bottiglie vuote di acqua o latte e palline da tennis e i vostri bambini, oltre a divertirsi, potranno migliorare la coordinazione oculo-manuale; oppure con un semplice cestino per la carta potrete giocare a basket facendoli sfidare a chi fa più canestri.

Per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, potrebbe essere molto divertente giocare alla famosa “carriola umana”: i vostri figli potranno giocarci in due e non dovranno far altro che sollevare a turno le gambe dell’altro prendendolo dalle caviglie e percorrendo così tutta la casa. Per i più grandi invece si possono organizzare feste da ballo in casa scegliendo musica allegra e se volete rendere tutto più divertente potrete aggiungere come variante quella di bloccare la canzone e tutti dovranno immobilizzarsi nella posizione in cui si trovavano e se qualcuno si muove ha perso e viene eliminato. Infine potrete organizzare cacce al tesoro, percorsi a ostacoli di ogni genere e se volete restare su un classico intramontabile, c’è sempre la “campana” che potrete disegnare per terra con dello scotch e usare bottoni o tappi di bottiglia invece di sassi.

Esercizi fisici per bambini: alcuni consigli sull’attività motoria da svolgere all’aperto

Dopo aver visto quali sono i migliori esercizi fisici per bambini da svolgere dentro casa, in questo paragrafo vi daremo alcuni consigli sull’attività motoria che invece i più piccoli possono fare all’aperto, che sia nel giardino della vostra abitazione o nello spiazzale del vostro condominio. Se siete tra quelli più fortunati e magari vivete in una bella casa fuori città circondati da grandi spazi verdi, allora avere sicuramente la possibilità di far stare i vostri figli all’aria aperta.

E in questo caso sono davvero molti gli esercizi fisici da far svolgere ai più piccoli, come ad esempio la corsa delle patate che si svolge mettendo a disposizione di ogni bambino un determinato numero di patate (o se preferite sostituitele con i palloncini). Lo scopo è portare una alla volta tutte le patate in un cesto o una ciotola senza farle mai cadere, ma la difficoltà consiste nel trasportarle tra le ginocchia e poi correre verso il traguardo. Il divertimento e le risate sono assicurate in questo gioco e migliorerete la capacità di movimento dei vostri figli.

Molto divertente è anche la corsa con i sacchi (alzi la mano chi non l’ha fatta almeno una volta) e vi basteranno dei semplici sacchi di iuta, o se non li avete vanno bene anche delle vecchie federe di cuscini. Prima di iniziare, dovrete tracciare la linea di partenza e quella di arrivo e vincerà chi raggiunge per primo il traguardo.

Se invece volete fare una vera e propria sfida in famiglia, potrete organizzare un bel tiro alla fune o se siete in 5 potrete giocare ai quattro cantoni: 4 giocatori si posizionano sulle 4 sedie che avrete disposto in precedenza e il quinto resta al centro. Lo scopo è quello di scambiarsi di posto senza che il giocatore in mezzo riesca ad occupare uno dei “cantoni” e se questo accade, chi ha perso la sedia deve andare al centro. Fare esercizi fisici trasformandoli in giochi divertenti è davvero un’ottima soluzione per far svolgere attività motoria ai vostri figli.

I principali esercizi fisici da fare con i bambini a scuola

Come ha sottolineato recentemente l’analisi di ReplaceForFit sull’educazione motoria nella scuola elementare, essa è una vera e propria esigenza. Come sappiamo, i nostri bambini anche durante le ore scolastiche svolgono spesso attività psicomotoria nelle ore di ginnastica (guidati dai loro insegnanti) facendo diversi esercizi fisici che consentono loro di migliorare il proprio benessere generale ma anche di imparare a fare gioco di squadra e a socializzare con i loro coetanei. E tutto questo è a dir poco essenziale.

Tra i principali giochi didattici e fisici, praticati sia nella scuola dell’infanzia che in quella primaria, troviamo il gioco del “sacco pieno e sacco vuoto”. Questo consiste nel far fare ginnastica ai più piccoli facendoli divertire e allo stesso tempo sviluppando la loro prontezza di riflessi. Le indicazioni da dare ai bambini sono 3: sacco pieno, in cui si deve restare in piedi, sacco vuoto, in cui ci si deve accovacciare stando sulle ginocchia e pronti a saltare in piedi, e sacco mezzo, in cui ci si abbassa solo leggermente. Ogni indicazione viene data in modo casuale e aumentando ogni volta la velocità (tenendo sempre conto dell’età dei bambini) e più diventa veloce il gioco e più si fa difficile.

Altra attività motoria interessante che si può svolgere a scuola è la cosiddetta “battaglia di palline” in cui il campo di gioco (solitamente la palestra o lo spazio all’aperto della vostra scuola) viene diviso in 3 parti: una parte centrale che rappresenta il terreno neutro e due laterali che invece segnano il campo di ogni squadra. I bambini vengono divisi in due team e si posizionano all’interno del proprio terreno di competenza. Ogni squadra alle proprie spalle ha un cesto pieno di palline di carta e quando si fischia il via ogni giocatore va a prendere una palla dalla cesta e prova a tirarla nel campo avversario e se ci riesce, la squadra opposta può rilanciarla a sua volta fino a quando non viene fischiata la fine della partita. Vincerà la squadra che avrà meno palline all’interno del proprio terreno di gioco.